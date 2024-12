Fiems recebe homenagem por arrecadação de brinquedos da Caixa Encantada

Saiba Mais Comportamento Caixa Encantada: campanha arrecada brinquedos para mais de 74 mil crianças de MS

Com o encerramento da campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia” que arrecadou 74.237 brinquedos, a Fiems foi um dos parceiros homenageados pela parceria durante a arrecadação. A entrega foi feita em cerimônia realizada, nessa segunda-feira (9/12), no Bioparque Pantanal, em Campo Grande.

"Foi uma iniciativa do governo em uma parceria de toda a sociedade civil, servidores e voluntários. Todo mundo se uniu em prol desse momento, dessa solidariedade, desse Natal mais feliz para todos. Então, o que sempre pensamos, é que juntos, quando nos unimos como sociedade, fazemos sempre o melhor, com carinho, com amor e com solidariedade. O resultado é sempre extraordinário”, ressaltou representante a Fiems, diretora da Semalo, Adriana Sato.

Além do recorde de arrecadação, a madrinha da campanha, a primeira-dama, Mônica Riedel, elogiou a ampliação da ação para 43 municípios. “Me sinto muito feliz de dar voz a essa campanha e sensibilizar as pessoas. Neste ano, podemos atender o interior também, o que me agradou muito e faz muito sentido. Em campanhas passadas atendemos basicamente Campo Grande e agora podemos ampliar e vamos ampliar ainda mais”, garantiu.

De acordo com o governador Eduardo Riedel, foram mais de 350 instituições contempladas. “A Fiems tem tradicionalmente participado ajudando a construir a logística desse volume muito grande de entregas. Não é fácil. 75 mil brinquedos catalogados por idade de criança, feminino, masculino e instituição”, elogiou. A Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) contribuiu com a doação de 500 brinquedos.

O projeto, que teve início em 30 de outubro, é organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SAD), com parcerias de empresas privadas

