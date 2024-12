Caixa Encantada: campanha arrecada brinquedos para mais de 74 mil crianças de MS

74.237 brinquedos transformando sorrisos! Durante três meses, servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul se uniram para arrecadar brinquedos e levar alegria a centenas de crianças neste Natal. A campanha "Caixa Encantada - Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!" arrecadou mais de 74 mil brinquedos, que serão distribuídos para 356 instituições cadastradas em Campo Grande e no interior.

A campanha natalina "Caixa Encantada" foi uma iniciativa do Governo do Estado, organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), com a madrinha da ação, a primeira-dama Mônica Riedel.

A campanha de solidariedade, que se espalhou por todo o Estado em 2024, é uma verdadeira demonstração de cuidado e amor ao próximo. Lançada em 13 de outubro, durante o show do Jota Quest no especial MS ao Vivo, em comemoração aos 47 anos de MS, a mobilização contou com a colaboração de todas as secretarias estaduais e o apoio de 17 instituições públicas e privadas. Cerca de 40 militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além de servidores estaduais, agentes da Polícia Científica e representantes da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), se uniram para classificar as doações.

Madrinha da campanha, Mônica Riedel afirmou que o sentimento é de dever cumprido nessa missão. "A campanha cumpriu com o objetivo de promover o espírito de solidariedade entre os servidores públicos do Poder Executivo Estadual e a sociedade, tornando o Natal das crianças em situação de vulnerabilidade social de MS mais alegre. Este ano, a solidariedade dos servidores resultou em números ainda mais expressivos, foram 60 mil brinquedos arrecadados em Campo Grande e 14.237 no interior, sendo distribuídas em 257 entidades cadastradas em Campo Grande e 99 em 43 municípios do interior. Estamos muito felizes com esse resultado e gratos por tudo", declarou ela.

Encerramento no Bioparque

A cerimônia de encerramento foi realizada nesta segunda-feira (9), e contou com a participação de 160 crianças, que tiveram uma tarde inesquecível, com atividades divertidas, um passeio encantador pelo Bioparque Pantanal e muitas surpresas. A celebração também contou com a presença do Papai Noel e de uma sereia, que nadaram pelos aquários do complexo.

As 160 crianças que participaram da ação no Bioparque são dos projetos da Capital, a ONG Sonhadores e Projeto Estrela Branca.

O secretário sa SAD, Frederico Felini, celebrou a conquista para este Natal. "A campanha deste ano foi um sucesso. Tivemos uma nova forma de fazer a distribuição e o cadastro dessas entidades participantes. Aí se passaram quase dois meses de eventos, para que a gente atingisse esse objetivo. Quem ganha, na verdade, é a sociedade Sul-mato-grossense, quando se organiza, se solidariza, em entregar um Natal com muito mais alegria para as crianças que tanto precisam. E hoje recebemos parte delas aqui, para finalizar essa etapa que vai ser um marco na vida delas, com certeza", ressaltou o secretário.

Novo recorde

Vale lembrar que em 2023, a campanha arrecadou mais de 45 mil brinquedos, distribuídos entre 300 instituições cadastradas, número este superado este ano.

"Eu acho que é um ano de número. Em termos de volume foi recorde, e isso é bom. Sinal que a sociedade está se mobilizando, está querendo ajudar. E a gente fica feliz em poder estar contribuindo com isso. Fica o nosso agradecimento a todas as instituições e com liderança aqui da SAD, que se mobilizou, apoiou, seja do Governo do Estado, seja outras. A FIEMS também, que tem anualmente participado, ajudando a construir a logística desse volume muito grande de entrega, afinal são mais de 74 mil brinquedos, não é fácil catalogar todos. Agradecemos também a todos os servidores que se dedicaram em fazer o Natal 2024 um pouquinho mais feliz para todas essas crianças", finalizou o governador.

O período de triagem em Campo Grande aconteceu entre 21 de novembro e 6 de dezembro, com entrega para as entidades de 3 a 10 deste mês. A campanha contou com a parceria da FIEMS, que cedeu o Albano Franco e colaborou na construção do plano de triagem com a coordenação do Governo.

A distribuição dos presentes para as crianças de até 14 anos, que fazem parte das instituições participantes, segue até esta terça-feira (10).

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também