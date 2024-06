Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt entra com pedido para remover sobrenome do pai

Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, terceira filha mais velha dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt, que se divorciaram em 2016, entrou com um pedido na Justiça para remover o sobrenome ‘Pitt’ do seu nome.

Segundo o Los Angeles Times, a filha dos atores, irmã de Maddox, Pax, Zahara e os gêmeos Knox e Vivienne, entrou com uma petição no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles no dia 27 de maio, data em que completou 18 anos.

Ela não é a primeira filha do casal que optou por abandonar publicamente o sobrenome do pai nos últimos anos. Em um vídeo compartilhado pela Essence em 2023, Zahara se apresentou como membro da irmandade Alpha Kappa Alpha no Spelman College como ‘Zahara Marley Jolie’.

Vivienne, de 15 anos, também optou por abandonar o sobrenome ‘Pitt’ em seu novo musical “The Outsiders”, que Angelina produziu.

