Filho de professor de Ponta Porã perde a luta contra o câncer e morre aos 3 anos

O pequeno Benjamim Vivan, filho do professor Anderson Vivan, morreu durante o domingo (1°), na cidade de Ponta Porã. Ele lutava contra um câncer e não resistiu.

Conforme as informações do site Ponta Porã Informa, velório será nesta segunda-feira (02), na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizada na Rua Tiradentes, nº 1165, no Bairro Santa Isabel.

A morte do menino foi confirmada pelo pai através das redes sociais. Confira:

”Nosso amado filho Benjamim, nosso pequeno anjo, voou para os braços do Pai Celestial. A dor é imensa, mas a lembrança do seu sorriso, do seu abraço, do seu amor incondicional me dará forças para seguir em frente. Você sempre será a luz da minha vida, a estrela mais brilhante no meu céu. Guardarei para sempre as lembranças dos momentos que passamos juntos, dos seus risos, das suas brincadeiras, do seu jeito único de me fazer feliz. Sei que agora você está em um lugar melhor, livre de qualquer dor e sofrimento. E, embora a saudade seja imensa, me conforta saber que um dia nos reencontraremos. Te amamos eternamente.”

