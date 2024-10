Foco de incêndio atinge Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro

Com a diminuição de focos de incêndio após dias de chuva, uma nova ocorrência foi notificada pelo Corpo de Bombeiros na quarta-feira (30), em uma área do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro (PEPRN) entre o Rio Negro e o Rio Abobral.

A equipe de geomonitoramento da Sala de Situação do Sistema de Comando de Incidentes (SCI) segue acompanhando e mantendo vigilância contínua sobre a região. Uma guarnição combate as chamas no local e outras três foram designadas para o parque

Através das ações de monitoramento da Sala de Situação do Sistema de Comando de Incidentes (SCI) foram detectados pontos de calor na região do Paiaguás, próximo à Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Santa Cecília II, próximo ao Rio Taquari, entre as regiões da Nhecolândia e paiaguás.

Uma unidade de conservação ambiental de uso sustentável que começou a ser afetada por incêndios. A região do Amolar está sob vigilância devido aos focos recorrentes de incêndio nas últimas semanas.



Na região do Paraguai-mirim, duas equipes compostas por militares do Corpo de Bombeiros, permanecem de prontidão na Base Avançada do Amolar, monitorando de perto a situação.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também