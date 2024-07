Força-tarefa atua em sete focos de incêndios no Pantanal em MS

Sarah Chaves, com informações do Governo de MS

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar, em conjunto com a Força Nacional, ICMbio e IBsama, trabalham em sete focos de incêndio ativos no Pantanal do Mato Grosso do Sul que surgiram nos últimos quatro dias, conforme atualização desta segunda-feira (22).

No último domingo (21), a alta temperatura que atingiu picos de 35 °C, combinada com rajadas de vento chegaram a 40 km/h, proporcionaram condições climáticas extremas que elevaram significativamente o risco de incêndios florestais na região

O bioma passa pela pior estiagem dos últimos 70 anos, e desde o começo do ano até 16 de julho, quase 593 mil hectares foram queimados no Pantanal sul-mato-grossense, o que corresponde a 6% do total de 9 milhões de hectares da região pantaneira no Estado.

O aumento chega a 147% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram queimados 239,4 mil hectares, considerada até então, a pior temporada de incêndios.

Veja algumas ações realizadas no fim de semana

Rabicho

Na região Rabicho, próxima ao Rio Paraguai, foram confeccionados aceiros em uma fazenda e combates em solo aos focos na área de adestramento da Marinha do Brasil.

Porto da Manga

Os bombeiros fazem intervenção para acompanhamento e ações de combate a uma linha de fogo que se estende por aproximadamente 4 km está se deslocando em direção ao Porto da Manga, margeando o Rio Paraguai e a Estrada Parque MS-228.



Paiaguás

Ao nordeste do Pantanal Sul-mato-grossense, na região do Paiaguás, mantém-se o combate a focos de incêndios ativos. As áreas afetadas estão sob vigilância constante, além de patrulhas terrestres frequentes.

Maracangalhas

A equipe atuante em Maracangalha deslocou-se no sábado (20) para realizar uma ação de reconhecimento e possível combate nos pontos de calor detectados na região. Entretanto, devido à dificuldade de acesso por via terrestre, foi possível realizar apenas o mapeamento dos focos de calor com o auxílio do drone. A equipe traçou uma estratégia de acesso e fez o combate no domingo (21). Todo o território se manterá em monitoramento e nos próximos dias a equipe voltará ao foco de calor na área alagada para verificação de situação.

Na região próxima ao município de Bonito-MS, foram realizadas as ações de reconhecimento e monitoramento, sendo necessária a realização de aceiros com o apoio de funcionários e maquinários das propriedades locais. Os pontos de calor identificados por satélites se tratavam apenas de resquícios de fumaças, não havendo necessidade de combate direto.

BR-359

A equipe atuante em Coxim deslocou-se no período noturno de sábado (20) para uma região próximo ao KM 160 da BR-359, na qual foi constatado que havia focos de incêndio já sendo combatidos pelos funcionários das propriedades locais. Estima-se que a área queimada ficou em torno de 20 hectares. Às margens da BR 163, localizado nas imediações de Coxim-MS, no domingo (21), foi realizada uma ação de combate direto em uma área à beira da estrada que teve 1 hectare de área queimada.

Nhecolândia

Na região da Nhecolândia e demais focos que encontram-se controlados, mantêm-se como pontos de atenção, pontos estes que estão em constante observação por meio da Sala de Situação via satélite

