Fórum gratuito para gestores de recursos humanos é promovido pela Fiems

Com a presença dos principais gestores de recursos humanos de Mato Grosso do Sul, o Sistema Fiems promove na próxima quinta-feira (24/10), em Campo Grande, o Fórum Fiems Capital Humano 2024.

O evento é focado em aprendizado, inovação e troca de experiências entre gestores que também irá fortalecer sua rede de contatos.

A programação do fórum conta com palestras inspiradoras com especialistas nacionais em desenvolvimento organizacional, inovação em RH, engajamento de colaboradores, transformação digital e liderança.

Além disso, gestores poderão ter acesso gratuito ao autodiagnóstico do Capital Humano, realizado pelo Sesi, com diagnóstico da empresa e análise dos resultados.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela página oficial do evento. https://sistemafiems.sesims.com.br/forum-capital-humano

Confira a programação:

8h00 - Credenciamento

08h30 - Abertura do Evento

08h30 - 09h20 – Palestra de abertura: Felicidade de Quem Trabalha | Dani Plesnik

09h20 - 10h00 - Talking RH Estratégico: perfil do profissional RH, influência da felicidade e saúde mental nos resultados organizacionais | Giane Maria, José Ricardo da Cunha e Robson Bessa

10h00 - 10h50 - Palestra Neurociências e Soft Skills | Daniel Hosken

10h50 - 11h30 - R Talking &S: Principais dores - como a inovação pode contribuir? | Bianca Muniz, Igor Andrade e Roseli Motta

11h30 - 13h00 - Intervalo

13h00 - 13h50 - Palestra Muito além dos dados e algoritmos: o lado humano da IA | Kenneth Corrêa

13h50 - 14h30 - Talking PCD's: Olhar com prática, inclusão e fiscalização | Alexandre Cantero, Tânia Costa, Telma Nantes e Eveli Vasconcelos

14h30 - 15h20 - Palestra Accountability: da autorresponsabilização ao protagonismo | Julia Gianzanti

15h20 - Agradecimento

15h30 - 17h - Momento networking com coquetel

Palestrantes:

Julia Gianzanti - Consultora e Fundadora da OrigemRh

Dani Plesnik - Executiva Senior de RH | Professora FDC | Human SA

Kenneth Corrêa - Diretor de Estratégia da 8020 Marketing

Daniel Hosken - Neurocientista, professor e palestrante

Alexandre Cantero - Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no MS

Convidados especiais:

Bianca Muniz - Psicóloga Clínica e Organizacional

Eveli Vasconcelos - Drª. em Psicologia | Psicóloga organizacional e do trabalho, pesquisadora, autora de artigos e capítulos de livros

Robson Bessa - Fundador da Unblock It | Conselheiro IBGC

Roseli Motta - Cofundadora da írispessoas

José Ricardo da Cunha - Doutor em Psicologia Clínica e da Saúde

Tânia Costa - Supervisora de RH na Raízen

Telma Nantes de Matos - Subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência

Igor Andrade - CEO e Fundador da Tamandu Brasil

Giane Maria - Diretora de RH no Grupo RMC

Serviço:

O quê: Fórum Fiems Capital Humano 2024

Quando: 24 de outubro (quinta-feira), a partir das 8 horas

Onde: Edifício Casa da Indústria (Av. Afonso Pena, 1206 - bairro Amambaí - Campo Grande)

