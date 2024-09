Fumaça das queimadas brasileiras chega na Argentina

A fumaça dos incêndios brasileiros, originários do Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica, chegou à Argentina, com o Serviço Meteorológico Nacional emitindo um alerta para 14 províncias, em razão da alta poluição, e o Ministério da Saúde recomendando o uso de máscaras, além da suspensão de atividades ao ar livre.

A fumaça que chega no país surge das queimadas no Brasil, que é impulsionada por uma situação de fogo generalizado em 11 estados e no Distrito Federal, e em países vizinhos, como a Bolívia e o Paraguai.

Além dos alertas para a saúde, existe chance, segundo o Serviço Meteorológico paraguaio, de ‘chuva preta’, assim como ocorreu em algumas cidades do Rio Grande do Sul nesta semana. Esse fenômeno acontece quando a água da chuva se mistura com a fuligem e poluição.

Com a chegada da frente fria, no entanto, o país deve ver uma “trégua” na fumaça por algum tempo, mas, deve voltar a ser afetado após algum tempo, quando a onda de calor voltar a agir sob o Brasil.

