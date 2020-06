Gafanhotos gigantes são vistos em Campo Grande e Coxim

Priscilla Porangaba, com informações do Fátima News e Edição MS

Uma moradora de Coxim levou um susto ao se deparar com um gafanhoto “gigante” em sua cozinha no domingo (28). A dona de casa, de 19 anos, disse que o inseto entrou pela porta da cozinha e pousou na geladeira da casa.

Já em Campo Grande, um animal nas mesmas características foi encontrado pelo marmorista Adeilton Andrade, de 27 anos, no Jardim Canguru. Na capital, o inseto estava quase sem vida dentro de uma sacola plástica.

Segundo Adeilton, parece que alguém tinha capturado e deixou ali. Minutos depois, o inseto morreu dentro da sacola. Adeilton conta que aparentemente não havia outros gafanhotos nas proximidades. “Esquisitão”, disse ele sobre o gafanhoto.

Em Coxim, a jovem colocou o inseto num recipiente para soltá-lo na natureza. Antes, ela fotografou. O gafanhoto aparenta ser da espécie Schistocerca Cancellata, a mesma da nuvem que se formou no Paraguai e destruiu plantações na Argentina, na semana passada.

De acordo com o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar (Senasa) da Argentina, a nuvem de 40 milhões de insetos pode ter surgido no Paraguai.

No Brasil diversos Estados ficaram em alerta, inclusive o Mato Grosso do Sul. Entretanto, a nuvem desviou e seguiu para o Uruguai. Especialistas acreditam que a previsão de chuva no território brasileiro pode ter sido o fator que afastou os insetos, que tem preferência a ambientes quentes e secos.

