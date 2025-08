GloboNews demitiu Daniela Lima após pesquisa apontar viés à esquerda

Saiba Mais Geral Daniela Lima é demitida da GloboNews

Uma pesquisa interna encomendada pela direção da GloboNews foi determinante para a saída da jornalista Daniela Lima do canal.

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo, o estudo, realizado pelo instituto Quaest, revelou que parte do público vinha associando a emissora a uma linha editorial “de esquerda”, com afinidade ao PT e ao PSOL.

A pesquisa, solicitada pela cúpula da emissora para entender a percepção dos espectadores, também indicou descontentamento com o estilo adotado por alguns apresentadores e comentaristas.

Entre os principais pontos levantados estavam o tom “informal” das transmissões, as discussões frequentes entre analistas ao vivo e a ausência de vozes mais divergentes no debate político.

Dentro desse contexto, Daniela Lima — apresentadora do Conexão GloboNews — teria sido apontada internamente como a personificação dos aspectos criticados.

Seu posicionamento considerado “progressista”, o estilo direto e descontraído e as críticas a figuras mais conservadoras pesaram para a decisão da emissora, conforme apuração da Folha.

A pesquisa também sugeriu que o público espera mais equilíbrio nas análises e diversidade de opiniões entre os comentaristas, algo que a direção da GloboNews agora busca atender.

O jornalista Rafael Colombo, ex-CNN Brasil e ex-Jovem Pan, é o nome mais cotado para assumir o lugar de Daniela na bancada.

