Google retira cotação do dólar do buscador depois de errar valor da moeda

O Google desativou a exibição direta da cotação do dólar em seu buscador nesta quinta-feira (26).

A decisão ocorreu poucas horas após a Advocacia-Geral da União (AGU) anunciar que ouvirá o Banco Central (BC) para investigar uma possível inconsistência nos valores apresentados pela plataforma na quarta-feira de Natal (25).

A medida é uma resposta à suspeita de que o buscador tenha divulgado informações divergentes das oficiais, o que poderia gerar confusão no mercado financeiro e entre usuários.

Durante o feriado de Natal, a plataforma apresentou o dólar a R$ 6,38, acima do valor. O Google já havia divulgado cotações erradas em novembro. Naquele mês, a plataforma apontou o dólar a R$ 6,18, enquanto a cotação oficial era de R$ 5,7405.

O Google reconheceu o erro e afirmou que corrigiria as falhas. Mas sobre este último caso, até o momento, a empresa não se manifestou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também