Governador autoriza realização de concurso para Secretaria de Segurança

O Governo do Estado, através das secretarias de Estado de Administração, publicou a autorização do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento nos cargos na Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (29), serão disponibilizadas 70 vagas nas funções de carreira de Gestão de Medidas Socioeducativa, sendo: 50 para agentes de Segurança Socioeducativa e 20 para analistas de Medidas Socioeducativas.

O edital de abertura do concurso público será publicado em breve, estabelecendo as atribuições da Comissão Organizadora do certame e informará: distribuição das vagas; as fases e os requisitos para a aprovação em cada fase; as modalidades das provas, seus conteúdos e a forma de avaliação e o prazo de validade do Concurso Público.

Documento foi assinado pelo governador Eduardo Riedel, pelo secretário de Estado De Administração, Frederico Felini e Carlos Videira, secretário De Justiça E Segurança Pública

