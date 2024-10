Governo decide sobre a volta do horário de verão ainda nesta semana

O Ministério de Minas e Energia realiza nesta terça-feira (15) uma reunião para onde deve decidir sobre a volta ou não do horário de verão, em razão do baixo volume hídrico causado por uma forte seca que atinge o Brasil.

Segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden), que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, essa é a pior estiagem da história do Brasil.

A pauta vem sendo cogitada pelo governo a semanas, e se baseia na estiagem que atinge o Brasil, causando comoção nas redes sociais, com brasileiros se dividindo entre parte que é a favor e parte que é contra a volta da medida.

Em setembro, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) recomendou o retorno do horário de verão em 2024, com objetivo de diminuir o consumo de energia. Caso o horário fosse adotado, ele só entraria em vigor após o dia 27 de outubro.

O objetivo do horário de verão visa deslocar o pico de consumo para um horário com mais geração solar, reduzindo a necessidade de acionar usinas termelétricas para atender à demanda.

