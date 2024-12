Governo divulga calendário de pagamento do Bolsa Família para 2025

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) definiu o calendário de 2025 do Programa Bolsa Família, com os primeiros pagamentos tendo início em 20 de janeiro do próximo ano.

As famílias beneficiárias que possuem o Número de Identificação Social (NIS) com final 1 recebem os valores no primeiro dia de pagamento, as com NIS final 2 recebem no segundo dia do calendário e assim sucessivamente, com os beneficiários com NIS 0 sendo os últimos a receberem.

Os valores são disponibilizados para movimentação nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada, com exceção do mês de dezembro, que antecipa o calendário para o dia 10, com os pagamentos se encerrando antes do Natal.

Confira o calendário disponibilizado pelo MDS:

