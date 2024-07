Governo investe quase R$ 6,5 milhões em reforma no aeródromo de Camapuã

Para acompanhar o ritmo em que a cidade de Camapuã cresce, o governo do estado está investindo quase R$ 6,5 milhões para melhorias no aeródromo local. O valor será destinado para a restauração da pista de pouso e decolagem, no pátio de aeronaves e na pista de taxiway (que liga a pista principal ao pátio).

Com cerca de 85% dos serviços já executados, as obras estão previstas para serem finalizadas em outubro de 2024. A restauração está na fase de sinalização e a obra está recebendo o plantio de grama na área ao redor da pista.

Os investimentos em novas e melhores infraestruturas aeroportuárias, colocaram em execução um plano aeroviário de cerca de R$ 250 milhões até 2026, realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog).

“Esse plano que desenvolvemos com o governador Eduardo Riedel tem por objetivo a construção de novos aeroportos e a reforma e ampliação de aeródromos já existentes. Trazendo benefícios significativos aos setores comercial, turístico, ambiental, produtivo e até na saúde”, explica o secretário da pasta, Helio Peluffo.

Somente em 2024, os investimentos previstos no Plano Aeroviário garantiram novos investimentos nos municípios de Cassilândia, Jardim, Naviraí, Camapuã, Paranaíba, Água Clara e Inocência.

