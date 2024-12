Governo reagendará leilão da "Rota da Celulose"

O leilão da concessão rodoviária da Rota da Celulose em Mato Grosso do Sul não vai mais acontecer nesta sexta-feira (6), conforme o programado. Segundo informações, o leilão não recebeu propostas. A entrega de envelopes estava marcada para a manhã desta segunda (2).

O contrato previa cerca de R$ 6 bilhões em investimentos, com obras como a duplicação de 116 km. Também foram estimados outros R$ 3 bilhões em custos operacionais para os 30 anos de contrato. A regulação da concessão seria feita pela agência local.

Por meio de nota, o governo de Mato Grosso do Sul confirmou o adiamento do evento. "(...) por intermédio do EPE (Escritório de Parcerias Estratégicas), informamos que será reagendado o leilão da chamada ‘Rota da Celulose’, previsto para próxima sexta-feira (6). Assim que estabelecida, a nova data será comunicada oficialmente ao mercado", finalizou.

O projeto, que é uma parceria de MS com o governo federal, tem uma extensão considerada grande, de 870 km de estradas estaduais e federais. O contrato recebeu o nome de “Rota da Celulose” por incluir trajetos importantes para a indústria de celulose no Estado.

