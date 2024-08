Hamburgueiros do Estado realizam segundo workshop em setembro

No dia 30 de setembro, o Quintal Grill será palco do 2º Workshop “Hamburgueiros do MS”, um evento voltado para profissionais e entusiastas da gastronomia que desejam aprimorar suas técnicas e elevar o nível de seus negócios.

O primeiro contou com a presença de 150 participantes. A segunda edição, durará quatro horas, distribuídas em quatro aulas ministradas por especialistas renomados do setor.

O workshop ocorrerá das 18h às 23h, e foi desenhado para proporcionar uma experiência imersiva e prática. O evento será voltado para donos de lanchonetes, hamburguerias, food trucks, doguerias, bares e restaurantes, bem como para chefes de cozinha, cozinheiros e profissionais da área de gastronomia. Até mesmo auxiliares de cozinha poderão se beneficiar das técnicas e conhecimentos compartilhados durante o evento.

Para mais informações ou inscrição, clique aqui. Ou entre em contato pelo telefone (67) 99670-7002 ou pelo e-mail: hambugreriacg@gmail.

Conteúdo e Palestrantes

18h - A primeira aula será conduzida por Evandro Make Burger e Gabi, que abordarão “Ações de Marketing”. Eles discutirão a importância do marketing digital na hamburgueria moderna.

19h - Em seguida, Francesco, da 067 Vinhos, trará lições sobre “Padronização”. Ele destacará como a consistência na montagem dos burgers e no atendimento pode ser crucial para garantir a satisfação dos clientes.

20h - Cássio e Isaebela, do Romeo Burger, compartilharão seus conhecimentos sobre “Controle e Planejamento de Estoque”.

21h - O Chef Beto Moraes apresentará o tema “Tempero: Burger e Molhos”, oferecendo insights sobre como criar sabores únicos que diferenciem os produtos no competitivo mercado de hambúrgueres.

