Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 02/09/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

O céu avisa que sua atenção pode ficar um pouco dispersa logo cedo, o que compromete o seu empenho nas tarefas. Manter o foco será um desafio, ainda mais com o risco de falar mais do que deve ou cometer uma gafe no serviço. Pode ser uma boa ideia gastar o excesso de energia praticando exercícios físicos, mas respeite os seus limites porque a saúde precisa de atenção e qualquer exagero pode virar um problema, ok? Tudo indica que vão surgir boas notícias na paquera com alguém de longe, mas também há risco de decepção se a distância for muito grande. Você tem tudo para encarar o romance com leveza se deixar os problemas do dia a dia de lado.



Aquário

Segundou, Aquário, e assuntos misteriosos ou ligados a religião podem despertar seu interesse e provocar reflexão mais tarde. Com a Lua brilhando em Virgem, as mudanças entram na ordem do dia e você terá mais facilidade para jogar fora o que não usa mais! No trabalho, a dica é prestar atenção ao seu sexto sentido, assim há mais chance de encontrar ótimas oportunidades que poderiam passar despercebidas. Tá na pista? Alguém misterioso e atraente pode cruzar seu caminho, mas pegue leve na possessividade pra não atrapalhar a paquera. A atração física aumenta e taca fogo no parquinho, mas se exagerar no ciúme, há risco de briga com o mozão.



Peixes

Os relacionamentos seguem em destaque nesta terça, mas também reservam desafios em alguns momentos. Pela manhã, pode pintar briga ou discussão em família, ainda mais se você quiser fazer tudo do seu jeito. No trabalho, dê um jeito de manter o foco e não fique sonhando acordada. Sua habilidade para lidar com as pessoas não será das melhores, mas apele para a diplomacia se pintar problema. A vida a dois estará no centro das suas atenções, mas nem tudo será perfeito e é hora de colocar um ponto final na ciumeira. Tá na pista? Então, dê um passo de cada vez e não tenha pressa. Mas pense bem antes de dar uma chance a um amor antigo.



Áries

Com vários astros trocando farpas hoje, vai ser preciso cautela para desviar dos imprevistos, bebê. A melhor opção é agir com cuidado e escolher melhor as palavras na hora de interagir com os outros, principalmente pela manhã. Tarefas que podem ser feitas a sós vão se desenrolar com mais tranquilidade. A saúde também precisa de atenção: ouça o seu corpo e, se sentir algo estranho, melhor procurar ajuda e evitar tomar remédios por conta própria. Se conseguir controlar o ciúme com o mozão e fugir de assuntos delicados, o romance fica protegido. Mas a paquera tem boas chances de decepcionar: investigue antes de investir porque o golpe tá ai.



Touro

Nesta terça, o astral fica truncado e você vai ter que apelar para o seu charme se quiser que as coisas corram bem no serviço. Há sinal de alguns desafios ao lidar com dinheiro, por isso, não baixe a guarda, tá? Pode pintar gente pedindo dinheiro emprestado ou apresentando oportunidades que são boas demais para serem verdade. Abra o olho! Seguir o orçamento pode ser desafiador, mas vai compensar lá na frente. Apesar dos desafios, tudo indica que vai se sair bem na conquista, desde que controle a possessividade. Se não pegar leve no ciúme e nas cobranças, vai ser difícil fugir de uma briga no romance. Respire fundo, mostre seu charme e vá devagar.



Gêmeos

Logo cedo, os riscos de atrito com a chefia ou de cobranças no serviço são bem altos. A dica é redobrar o esforço se quiser cuidar das tarefas de rotina no serviço. Se puder trabalhar em casa, seja em home office ou de outra maneira, vá em frente. Mas como o astral pode pesar com a família, tente diminuir as cobranças e escolha um lugar quieto, onde a família não fique te interrompendo a cada minuto. A vontade de ficar no seu canto cresce à noite, mas talvez nem tudo seja perfeito. A conquista anda meio devagar, mas há chance de se surpreender com um amor do passado. Tem compromisso? Então, pegue leve no ciúme e não fique remexendo no passado.



Câncer

Há sinal de tensão no céu nesta terça e a comunicação fica um pouco instável, por isso, escolha bem as palavras e não dê bobeira no trabalho. Redobre a atenção na hora de se expressar, confira duas vezes antes de enviar um e–mail pra não esquecer nada importante nem pagar mico e fique bem longe das redes sociais. Estudos, cooperação com pessoas de longe ou viagem pedem uma cautela extra porque o risco de ter problemas é real oficial. Mal–entendido ou indiretas podem azedar seu humor à noite e jogar areia na paquera. O diálogo com o mozão também precisa de diplomacia e, se falar tudo o que pensa, sem filtros, há risco de se arrepender lá na frente.



Leão

Se depender das estrelas, os assuntos envolvendo dinheiro ganham destaque hoje. Pena que nem tudo será perfeito sem defeito e você pode ter alguns imprevistos, ou até perder o seu rico dinheiro, se não tiver cuidado. Como sua grana não cai do céu, o jeito é respirar fundo, criar coragem e ralar dobrado pra dar conta do serviço, de um jeito ou de outro. Há sinal de tensão nas amizades, com direito a briga e até prejuízo se emprestar dinheiro para um amigo. Melhor fingir que não é com você e sair de fininho! A possessividade será seu maior desafio nos assuntos do coração, seja no romance ou na paquera. Respire fundo pra não perder a paciência, Leão!



Virgem

O dia começa tenso, meu bem, e há sinal de muitos desafios logo cedo, especialmente nos relacionamentos. No serviço, cuidado com suas atitudes pra não exagerar e bater de frente com os colegas no trabalho. A boa notícia é que, se focar nas tarefas que dependem das suas habilidades, dá pra ter uma manhã produtiva. Pena que, com alguns astros jogando contra, você ainda pode encarar alguns imprevistos mais tarde. Tá na pista? Confie no seu charme e mostre interesse, mas sem exagerar na pressão nem atropelar as coisas. Se deixar as cobranças de lado, você e o mozão podem se entender melhor. Agora, se não segurar a onda, é briga na certa, meu cristalzinho.



Libra

Logo cedo, você vai ter que redobrar a dedicação se quiser cuidar de algumas tarefas ou serviços que ficaram pendentes. Manter o foco no que precisa ser feito pode ser um desafio e tanto, então fuja das redes sociais e não fique sonhando acordado. Mais tarde, preste atenção ao seu sexto sentido para não deixar nada ao acaso e confira os detalhes, tá? Uma viagem talvez precise ser adiada ou, no mínimo, vai exigir alguns ajustes de última hora. Clima de mistério apimenta a paquera, mas a distância pode virar um problema e talvez seja preciso adiar um encontro. Com o mozão, deixe as diferenças de lado e procure relaxar, por mais difícil que isso pareça.



Escorpião

O dia começa tenso e é melhor manter a calma para não se envolver em confusão por causa de bobagem, inclusive com quem ama. Indireta nas redes sociais ou mal–entendido pode crescer para algo mais sério e há risco até de brigar feio com um amigo à noite. Seu desafio no trabalho será fazer a sua parte e não esperar demais do outros. Aos poucos, as coisas se acalmam e você vai encontrar o seu caminho, embora não seja fácil fazer as pazes com alguém próximo. A sintonia no romance passa longe e há risco de briga séria com o par logo cedo. Cuidado pra não agir no calor do momento e se arrepender depois. Se está na pista, diminua as expectativas.



Sagitário

Você começa esta terça com muitos sonhos e projetos ambiciosos, Sagita, mas é melhor pisar no freio e não atropelar as pessoas ao seu redor. Talvez seja necessário um empenho extra para deixar as coisas em ordem, botar o serviço em dia, ajustar seus planos... Vale a pena tirar um tempinho para pensar no que deseja para o futuro e até fazer alguns ajustes na vida profissional. Cuidado com torta de climão nos seus relacionamentos logo cedo, inclusive com a família, tá? Você estará mais exigente ao buscar um novo romance, o que complica a conquista. Com quem ama, o ciúme será um problema: adicione as cobranças e críticas e o risco de briga é enorme.



