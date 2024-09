Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 04/09/2024

Capricórnio

A manhã conta com ótimas energias para quem precisa estudar ou tem planos de cair na estrada. Mas, à tarde, manter o foco nas tarefas de rotina pode ser um desafio e tanto! Ainda bem que a Lua se muda para Libra mais tarde, sinal de que a carreira vai receber uma dose extra de incentivo e proteção. A dica dos astros é manter o foco nas suas obrigações se quiser brigar por uma promoção. Marte brilha em Câncer à noite, avisando que a vida a dois tem tudo para se tornar mais gostosa se apostarem no romantismo e programarem algo especial. A paquera pode surpreender e virar algo mais sério quando menos espera, mas tome a iniciativa e não esconda seus sentimentos.



Aquário

Esta quarta começa agitada e algumas mudanças podem surpreender, inclusive no trabalho. Melhor agir com cautela e ouvir sua intuição se quiser fechar um negócio importante ou encher o bolso. Depois, a Lua em Libra ressalta seu lado aventureiro e o desejo de se divertir, bebê, mas vai ter que canalizar isso para o trabalho se precisa botar as mãos na massa. Marte pede uma atenção extra com a saúde a partir de agora, então busque o equilíbrio e não exagere, inclusive na hora de se cuidar. Pode aguardar momentos de descontração e alto–astral no romance se tem compromisso. A paquera fica animada com alguém que mora longe ou que conheceu nas redes sociais.



Peixes

Logo cedo, as parcerias recebem ótimas vibes e juntar forças com os colegas será o segredo para dar conta de qualquer tarefa que cair no seu colo. Se está buscando mudanças no trabalho, o final da tarde será perfeito para pesquisar novas vagas e correr atrás dos seus objetivos. A Lua em Libra destaca sua intuição, que já é grande, e envia vibes poderosas para você tomar decisões importantes que estava empurrando com a barriga. Mas é a entrada de Marte em seu paraíso astral que anima a noite: você passa a esbanjar magnetismo e charme irresistíveis na conquista! Palavras carinhosas e picantes vão deixar o love doidinho pra cair nos seus braços.



Áries

A quarta de manhã será perfeita pra colocar as tarefas em dia, mas redobre a atenção com o que fala à tarde. Depois, a Lua brilha em Libra, sinal de que as parcerias vão contar com vibes maravigolds. Os relacionamentos pessoais também contam com a proteção das estrelas, por isso, faça a sua parte para deixar a solidão bem longe. Marte entra em Câncer à noite e promete agitar os momentos em família! E por falar nisso, se o seu coração está solitário, há chance de cair de amores por alguém que conheceu no passado. Dê uma segunda chance! Tem compromisso? Nesse caso, diálogo e boa vontade são garantia de momentos maravilhosos a dois.



Touro

Você começa o dia com as melhores vibes para fazer contatos no trabalho e dar conta de qualquer perrengue que aparecer pelo caminho! Mas as finanças precisam de atenção à tarde, então nada de exagerar nos gastos. Com a Lua em Libra, dedicação e responsabilidade são qualidades que você terá de sobra pra deixar tudo em ordem no serviço no final da tarde. Marte em Câncer favorece a comunicação e pode até dar aquela movimentada na paquera à noite. Com tanta coisa exigindo atenção, o romance pode cair na rotina à noite, então converse mais com o par e aposte em palavras picantes pra animar os momentos íntimos.



Gêmeos

Nesta quarta, tarefas de rotina podem ser feitas sem grandes surpresas pela manhã, mas há sinal de tensão em casa à tarde e isso pode respingar na sua concentração no serviço. A boa notícia é que a Lua entra em seu paraíso astral mais tarde, sinal de que vai sobrar criatividade e habilidade para lidar com as pessoas. Aproveite esses trunfos para dar conta das tarefas e deixar tudo em ordem. A sorte também está ao seu lado: que tal fazer uma fezinha? Marte movimenta as finanças a partir de agora. Na paquera, seu charme será imbatível e você tem tudo pra brilhar na pista! O romance está protegido pelas estrelas, embora a possessividade possa crescer à noite.



Câncer

A comunicação segue sendo o seu forte nesta quarta e uma boa conversa pode fazer maravilhas pela manhã. Depois, mal–entendido ou fofoca talvez atrapalhe a convivência com os colegas. A vontade de curtir seu cantinho fica mais intensa à noite, Câncer, e seu lado caseiro ganha um reforço da Lua. E com a entrada de Marte em seu signo, que ajuda a recarregar a sua energia, vai sobrar disposição para tomar a iniciativa e correr atrás dos seus interesses pessoais. Os momentos com o mozão ganham mais intimidade, mas controle a impulsividade. A paquera tem mais chance ao longo do dia, então aproveite para se aproximar de alguns contatinhos.



Leão

Sua habilidade para ganhar dinheiro fala mais alto pela manhã, Leão, mas talvez tenha que redobrar o cuidado com projetos arriscados à tarde se quiser evitar prejuízo. Raciocínio rápido e facilidade para se comunicar serão um grande trunfo no final da tarde, com a chegada da Lua em Libra. O desejo de dar uma volta por aí vai crescer, mas também pode se divertir na internet ou batendo papo com os amigos. Mas é na paquera que seu jeito mais descolado e falante fará toda a diferença. Se joga! O romance também fica mais descontraído, só que Marte passa a infernizar seu astral e é melhor ter cuidado com a impulsividade se quiser fugir de problemas.



Virgem

Foque sua energia em serviços que dependem da sua iniciativa para deslanchar, Virgem. A manhã tem tudo para ser mais produtiva, porque talvez fique complicado lidar com cobranças e diferenças pessoais depois do almoço. A boa notícia é que a Lua se muda para Libra no final da tarde, sinal de que as finanças contam com as melhores vibes! Ligue suas antenas para agarrar qualquer oportunidade de promoção ou aumento. Marte agita as amizades a partir de agora e, se o coração está vago, a chance de emplacar uma amizade com benefícios tem tudo para crescer. As finanças do casal ganham mais destaque e vocês podem trocar ideias sobre o orçamento de casa.



Libra

Mudanças profundas podem pintar logo cedo, meu cristalzinho, e você vai ter que rebolar para se adaptar. Talvez seja complicado manter o foco à tarde, inclusive no serviço, mas com a chegada da Lua em seu signo mais tarde, tudo indica que vai tirar de letra qualquer coisa que surgir pela frente. Marte estimula sua ambição a partir de agora e a carreira pode ganhar um impulso e tanto. Mudança no visual pode render muitos elogios e fazer a diferença na conquista! A vida amorosa promete ótimos momentos, seja na paquera ou ao lado do mozão. Seu jeito carinhoso e sua diplomacia serão os maiores trunfos para manter um astral harmonioso no romance.



Escorpião

A chegada de Marte em Câncer destaca a vontade de curtir a vida, passear e matar a saudade de quem tá longe, o que deve animar as coisas. Se tiver a chance de cair na estrada, vá em frente! Mas se as obrigações estão pedindo sua atenção, é melhor apostar no trio fé, foco e café para cuidar do serviço e evitar dor de cabeça. A Lua entra em seu inferno astral à tarde, sinal de que pode ser uma boa ficar no seu canto e priorizar tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada. Ainda bem que você conta com bom humor e um pouco mais de leveza nos momentos a dois. Também fica mais fácil trocar ideias com alguém de fora e até viver um romance à distância.



Sagitário

Logo cedo, o astral será favorável para tentar algo diferente, ambicioso ou até mais arriscado no trabalho. Se preparar para disputar uma promoção é importante se quiser alcançar o crescimento que você deseja, tá? Nada de sair chutando o balde à tarde: pesquise e prepare–se primeiro, só depois tome uma decisão mais séria. E, com a Lua em Libra à tarde, os amigos podem ter um papel importante para te ajudar a chegar onde deseja. A diversão também está garantida com o pessoal e eles podem apresentar gente nova e interessante se ainda está buscando um amor. Tem compromisso? Marte vai tacar fogo no parquinho e apimentar os momentos de intimidade.

