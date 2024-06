Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 06/06/2024

Capricórnio

O trabalho tem tudo para ocupar a maior parte da sua atenção e você pode aproveitar para dar aquele gás nas tarefas de rotina. Com dedicação e esforço, você vai resolver todas as suas obrigações, mas é preciso dar um passo de cada vez. Tudo o que envolva comunicação pede cuidado redobrado no final da tarde, seja pessoalmente, por telefone ou internet. As estrelas também pedem atenção com a saúde, tá? Com algumas mudanças aqui e ali, o seu corpo sai ganhando no final das contas. Se ainda não tem um crush em vista, pode faltar pique para se dedicar na conquista. A dois, talvez tenha que colocar os interesses do mozão em primeiro lugar de vez em quando.

Aquário

No trabalho, você conta com as melhores energias para entrar em contato com clientes, amigos ou colegas. Aproveite esse astral descontraído para se entender melhor com os filhos, as crianças ou os mais jovens de maneira geral. Que tal participar de sorteio, rifa ou fazer uma fezinha? A sorte estará sorrindo para o seu signo nesta quinta! Só tenha cuidado com as finanças no final da tarde para não sair por aí gastando sem pensar. As estrelas avisam que seu charme estará um arraso e você tem tudo para se destacar na conquista! O romantismo cresce e ajuda a fortalecer ainda mais os laços com o mozão. Mas é preciso deixar a possessividade sob controle para manter a paz.

Peixes

Tudo o que tem relação com a família ou com o lar fica mais destacado nesta quinta, Peixes. Bom dia para quem trabalha em casa ou com serviço ligado a produtos para o lar. Só vale ter cuidado extra no final da tarde, quando o convívio com o pessoal de casa pode azedar. Nem tudo precisa ser do seu jeito: tente ceder em algumas coisas. À noite, invista em um programa caseiro e valorize a companhia da família. Pode ter boas novas envolvendo um parente hoje. Há sinal de tranquilidade no romance, embora você possa se mostrar mais possessivo do que o normal. Já a paquera talvez ande meio arrastada, principalmente se ainda não superou um ex–amor.

Áries

Você continua se expressando com mais habilidade e tem tudo para fazer contatos proveitosos hoje, especialmente no trabalho. Aproveite as energias favoráveis para adiantar uma reunião ou deslocamento, porque vai ficar mais complicado concentrar a atenção nas tarefas no final da tarde. Fofocas e mal–entendidos não estão descartados, por isso, escolha as palavras com calma e fuja de confusão. À noite, vai sobrar pique para curtir com os amigos e deixar a rotina bem longe. Seu alto–astral será contagiante e deve animar as coisas na conquista. Há chance de se apaixonar à primeira vista! Declaração de amor, sua ou do mozão, ajuda a esquentar o romance.

Touro

Nesta quinta, sua habilidade para lidar com dinheiro será o ponto alto do seu dia! As estrelas avisam que pode se dar bem investindo em algo mais sólido, negociando descontos ou descobrindo novas oportunidades de negócios. Mas nem tudo é perfeito e pode surgir prejuízo ou gastos extras no final da tarde. Você terá que manter os pés no chão e fugir de oportunidades que parecem boas demais para ser verdade. Misturar amizade e dinheiro também pode prejudicar o seu bolso. A vida amorosa fica mais sólida, mas seu desafio será dosar melhor a possessividade. Talvez a paquera não corra da maneira que gostaria, ainda mais se deixar seu ciúme falar mais alto.



Gêmeos

As tarefas que dependem apenas da sua iniciativa podem engrenar agora, Gêmeos, e você tem tudo para brilhar em qualquer atividade. A Lua segue em seu signo e troca likes com outros astros, ressaltando suas qualidades. No final da tarde, porém, seu lado crítico pode azedar a convivência com o pessoal no trabalho, meu cristalzinho. As estrelas também avisam que há sinal de cobranças pela frente, inclusive da chefia, e será preciso tato para lidar com esses desafios. Bate na madeira! A boa notícia é que a paquera tem tudo para ser um sucesso, ainda que esse lance seja algo passageiro. Pegue leve nas críticas e o romance vai sair ganhando com seu bom humor!

Câncer

A Lua segue infernizando seu astral nesta quinta e pede alguns cuidados. Você vai se sair melhor se ficar na sua e evitar atitudes impulsivas hoje, especialmente no final da tarde. Ligue suas antenas em viagem ou estudo porque há sinal de imprevistos pelo caminho. A boa notícia é que sua intuição está a mil e pode até ajudar você a descobrir alguns segredos. Agindo de maneira discreta, dá para cuidar das suas obrigações numa boa e manter os fofoqueiros bem longe. Há chance de se envolver em um caso que precisa ficar escondido por enquanto. A distância talvez vire um problema na paquera. Já com o mozão, a química entre vocês tem tudo para aumentar.

Leão

Seu lado sonhador fica mais evidente nesta quinta e as estrelas prometem muitas novidades. É um bom momento para trocar ideias com as pessoas próximas, mas sem perder o foco nas tarefas. As amizades podem atravessar um momento tenso no final da tarde, mas você tem tudo para voltar às boas com o pessoal, Leão. A boa notícia é que a turma deve ter um papel importante na sua vida amorosa, mesmo que seja bancando o cupido ao apresentar um novo contatinho. Tudo indica que a sintonia entre você e a pessoa amada segue em alta. É um bom momento para fortalecer a relação e investir nos planos dos dois para o futuro do romance.

Virgem

Se depender das estrelas, todo o seu foco estará voltado para a vida profissional hoje. Aproveite para fazer contatos importantes, especialmente se envolver dinheiro ou futuros negócios. Traçar planos mais ambiciosos ajuda na hora de perseguir o sucesso, melhorar sua imagem e causar uma boa impressão por onde passar. Mas lidar com colegas e pessoas próximas não será tão fácil no final da tarde, por isso, é melhor resolver as tarefas em equipe na parte da manhã. Tá na pista? Diminua um pouco as expectativas, capriche na hora de se produzir e mostre todo o seu charme. O romance pode passar por momentos tensos se vocês dois não pegarem mais leve nas críticas.

Libra

Quintou, Libra, e você começa o dia sonhando em sair da rotina e até planejando uma viagem. Cortesia da Lua, que traz à tona seu lado aventureiro e sociável. Mas nem tudo é perfeito e será preciso cuidar das obrigações e deixar a diversão de lado se quiser finalizar todo o trabalho que vai cair no seu colo à tarde. Evite se distrair com qualquer coisinha. À noite, porém, o astral melhora e os amigos vão dar uma mãozinha para você afastar a mesmice e planejar algo divertido. Prepare seu coração porque pode pintar um contatinho de outra cidade no seu caminho. A paquera vai correr solta nas redes sociais! Há sinal de animação e bom humor na companhia de quem ama.

Escorpião

A Lua sinaliza boas chances de encerrar um ciclo e iniciar uma nova fase com expectativas melhores, inclusive na vida profissional. O astral é favorável para se desapegar de tudo o que anda atrapalhando o seu progresso, Escorpião, sejam pessoas ou objetos que não têm mais espaço em sua vida. No final da tarde, um clima tenso pode se transformar em uma briga com alguém mais jovem, ou até com o mozão se você não controlar o seu temperamento. Vá devagar pra não se arrepender depois. Para voltar às boas com o par, mostre toda a sua sensualidade e faça as pazes. Quer se dar bem na conquista? Use e abuse do seu poder de atração, que segue em alta.

Sagitário

Os relacionamentos contam com as melhores vibes hoje e você estará mais sociável do que o normal. Aproveite para se entrosar melhor com os colegas, prestar atenção às ideias que os outros trazem e priorizar as tarefas que podem ser feitas em parceria. Mas como nem tudo é perfeito, a família pode fazer cobranças se você não anda lá muito presente em casa nos últimos tempos. Procure equilibrar seu tempo livre para mostrar seu carinho ao pessoal de casa e a quem ama. A vida a dois vai contar com a proteção das estrelas, mas controlar o ciúme talvez não seja tão fácil. Um lance recente pode se transformar em romance se você abrir o coração agora.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também