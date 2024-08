Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 12/08/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Eba, oba, meu cristalzinho! Se depender dos astros, tudo indica que você vai começar a semana arrasando nos contatos e deve ganhar uma enxurrada de likes nas redes! O celular pode lotar de notificação e além de contar com mais visibilidade e traquejo na vida social, também vai mandar muito bem no ambiente de trabalho, pois pode receber elogios de chefes, colegas ou clientes. Só não espere as mesmas facilidades à tarde, quando adversários e concorrentes podem querer puxar seu tapetinho e ameaçar seu reinado. No lado amoroso, terá mais desenvoltura para mostrar o que sente e deseja, mas saiba a hora certa de agir: os períodos da manhã e da noite serão mais positivos para tomar atitudes e iniciativas.

Aquário

A segunda chega com boas promessas para sua vida profissional e financeira e quanto mais você se empenhar, maiores serão as chances de triunfar. Saturno segue em caminhada em sua Casa da Fortuna e troca likes com a Lua, acentuando sua disposição e força de vontade para batalhar por seus propósitos e anseios materiais. Seu prestígio deve subir junto à chefia, seus talentos vão ficar mais cristalinos e o retorno da sua dedicação pode ir diretamente para a sua carteira. Só procure ter mais diplomacia e paciência durante à tarde, quando tensões vão marcar presença e suas relações podem ser alvos de tretas. O romance também vai pedir mais atenção, portanto, melhore o diálogo e a sintonia com o love, assim tudo vai fluir bem à dois.

Peixes

A semana começa muito bem para o seu lado, peixinha, e as estrelas prometem novidades que podem fazer você vibrar de satisfação. Saturno segue em sua companhia e forma aliança com a Lua, revelando que um sonho que acalenta há tempos pode virar realidade. Bora correr atrás do que te realiza e te faz feliz porque seus planos devem vingar, ainda mais no período da manhã. Estudos, provas e concursos estarão favorecidos e você também pode conhecer pessoas superinteressantes, mas evite mudanças na sua rotina e não descuide do seu bemestar depois do almoço. Na paixão, pode se deparar com gratas surpresinhas e se aproximar de um crush que tem seu jeito e sua vibe. Com o mozão, a sintonia será total.

Áries

Tô vendo que você já começa a semana com muita determinação e um forte senso de responsabilidade, bebê! Lua e Saturno prometem uma manhã produtiva no trabalho e sua capacidade de concentração estará no modo turbo. O período também será indicado para resolver pendências, lidar com contas e compromissos financeiros, mas aja com discrição. Hoje o clima deve esquentar bastante na paquera, só não convém ir com muita sede ao pote porque a atração física pode ser uma armadilha: revelar desejos e esconder intenções. Presta atenção e se liga nas atitudes do crush, pois os astros alertam que o lance pode estar mais pra pegação do que romance. Na união, picuinhas podem surgir à tarde, mas para o seu alívio, logo serão superadas.

Touro

Se depender dos astros, você vai segundar com as melhores energias e tem tudo para alcançar triunfos e vitórias, principalmente na parte da manhã. Além de apadrinhar suas relações pessoais e profissionais, a Lua fecha acordo com Saturno e promete um período redondinho para colocar seus planos em prática. Objetivos pelos quais vem batalhando há tempos devem ser consolidados e antigos ideais podem saltar do sonho para realidade. Já à tarde, tome cuidado para não se indispor com parentes ou gente do seu círculo mais íntimo. Atritos podem rolar e o convívio com o mozão tá no pacote treteiro, ainda bem que tudo deve entrar nos eixos e o romance ganhará mais proteção à noite. A paquera vai seguir na mesma toada.

Gêmeos

Com essa gana de vencer na vida e solidificar seu progresso, você pode ir longe, consagrada! Saturno segue no ponto mais alto do seu Horóscopo e soma com a Lua, deixando seu comportamento ainda mais perseverante, dedicado e responsável, sinal de que você tem grandes chances de alcançar e bater metas no trabalho. Mas aproveite para mostrar logo do que é capaz porque tensões vão rondar à tarde e podem tirar seu ânimo e seu foco. Há risco de se deparar com contratempos e malentendidos, sobretudo nos contatos profissionais, então, tenha calma, respire fundo e evite confrontos. A paixão também pode ser alvo de tretas, a boa notícia é que o astral deve melhorar e a noite será bem mais positiva com o xodó.

Câncer

segundona vem com tudo, mas se tem um signo que não pode reclamar da sorte é o seu, meu cristalzinho! A Lua segue no setor mais positivo do seu Horóscopo e entra na fase Crescente, mandando vibes poderosas para você se destacar no trabalho, incrementar os ganhos materiais e o que é melhor, atrair o crush sonhos para perto do coração. Pela manhã, planos e projetos podem sair do papel e não deve faltar apoio alheio para pavimentar seu caminho em direção ao sucesso. Logo você vai chegar aonde quer, só não convém relaxar no controle das contas nem ficar mão aberta com dinheiro na parte da tarde. Na relação a dois, se maneirar na possessividade e deixar as cenas de ciúme de lado, vai se dar bem.

Leão

A semana começa com várias demandas em casa e os assuntos financeiros também estarão na ordem do dia, mas os astros destacam sua força de vontade e hoje você deve mandar muito bem. Logo nas primeiras horas, pode organizar e resolver uma porção de coisas sem perder tempo com distrações e interesses secundários. Pena que o clima fica nervosinho na parte da tarde e será preciso uma dose extra de paciência para não dar ruim com ninguém. Evite remoer antigas mágoas ou picuinhas e mostre mais jogo de cintura com quem convive e trabalha. No romance, você terá mais sucesso se controlar o orgulho e der mais valor para tudo o que já conquistou com o love. As paqueras estarão mais favorecidas pela manhã e ao anoitecer.

Virgem

A segundona chega chegando com good news e você vai dar um show de bola em seus contatos e relacionamentos, meu cristalzinho! Lua e Saturno abrem a manhã em ótimo aspecto, facilitando e favorecendo suas relações pessoais e profissionais. Sua inteligência, sagacidade e suas ideias férteis vão contar pontos importantes no trabalho, sem falar que você pode se destacar ainda mais se lida com produtos ou serviços que envolvam comércio, comunicações, mídias sociais e atividades junto ao público. Já à tarde, dobre a cautela e evite partilhar assuntos sigilosos com quem não conhece direito, pois fofocas e intrigas podem rolar. Na paixão, a recomendação é ter mais paciência e esperar o momento certo para falar do que sente, mas a noite será bem mais positiva.

Libra

A semana começa com a Lua crescendo no céu e o dinheiro na carteira, minha consagrada! É sério e Saturno só reforça essa indicação, pois hoje manda todo incentivo para você ralar no trabalho ao destacar sua determinação e vontade de progredir. O período da manhã será propício para dar o seu melhor no serviço, explorar seus dons e produzir mais. Os frutos da sua dedicação vão aparecer e tudo indica que irão diretamente para a sua conta bancária. Só não marque bobeira depois do almoço porque bagacinhas podem rolar e não convém misturar amizade com interesses financeiros: amigos, amigos, negócios a parte. Os contatinhos ficam à mercê de altos e baixos à tarde, mas sua vida amorosa deve ganhar estabilidade à noite e você terá mais certezas.

Escorpião

A sorte sopra forte em sua direção neste início de semana e quem garante é a Lua, que segue toda linda e poderosa em sua companhia. Logo nas primeiras horas da manhã, ela troca vibes positivas com Saturno e promete um período redondinho para você consagrar conquistas financeiras, amorosas e profissionais. Seus dons e talentos vão ficar em alta e seus encantos também vão trabalhar em favor do seu sucesso. Já à tarde, não convém se expor demais nem bater de frente com quem tem diferenças ou rivalidades. A concorrência pode ficar mais acirrada na carreira e até os assuntos do coração vão oscilar, já que disputas podem atrapalhar as paqueras. Mas a noite será bem mais estimulante para suas investidas amorosas.

Sagitário

Segundou e a Lua continua no inferno astral, Sagita? Eita, é verdade, mas garanto que não há motivo para preocupação, ao menos na parte da manhã. Pode largar de cisma porque o período tem tudo para ser produtivo e sua concentração ficará em alta, turbinando seu desempenho no trabalho. Responsabilidades em casa e compromissos que envolvam parentes também estarão favorecidos e você deve resolver bastante coisa na vida pessoal e familiar. Só não deixe nenhuma intriga, fofoca ou perrenguinho estragar o clima à tarde, quando há risco de se desentender com seus queridos, principalmente o mozão. Evite dar ouvidos aos palpites alheios e reforce os laços de confiança com sua carametade. Na paquera, a fase é de maré baixa, por isso não espere muito.

