Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 13/08/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.



Capricórnio

O dia começa animado e boas novas estão previstas com amigos e pessoas queridas, Caprica! Tá certo que a Lua entra em seu inferno astral logo depois e muda o quadro, mas não vão faltar foco e boa vontade para cumprir metas, responsabilidades e melhorar os ganhos. Graças ao seu empenho, você pode conquistar mais estabilidade material e profissional, só não convém sair da rotina ou comentar assuntos da sua intimidade, viu bebê? A dica é se valer da postura discreta do seu signo e pensar duas vezes antes de se expor. Na paquera, a timidez tende a aumentar e talvez não seja tão fácil se aproximar do crush, mas não desista. Se tem um mozão, é hora de reforçar os laços de confiança e espantar as cismas.

Aquário

Sua determinação, capacidade criativa e vontade de subir na vida se fortalecem ao raiar do dia e tudo indica que você vai mandar muito bem! Aproveite o incentivo dos astros para batalhar pelo que ambiciona e dar passos concretos em direção ao progresso, só não deixe que distrações tirem seu foco, viu bebê? É que a Lua muda de cenário e se estranha com Mercúrio, recomendando mais atenção com deveres, compromissos e pendências. Resolva logo o que for preciso e evite empurrar aqueles assuntos mais chatinhos com a barriga. Mas o astral deve se firmar ao longo do dia e você pode ter gratas surpresas, principalmente nas amizades e nos contatinhos. Alguém que já admira pode inspirar novos sentimentos em seu coração.

Peixes

Na torcida para receber notícias boas, meu cristalzinho? Hoje tem e quem puxa a fila é Netuno, que abre o dia em estado de graça e dá aquela força para você realizar seus sonhos. Logo em seguida, a Lua Crescente sobe ao ponto mais alto do seu Horóscopo e impulsiona seus interesses profissionais. Sua visibilidade e seu prestígio devem aumentar no serviço e você terá mais espaço para mostrar seus talentos e competências à chefia, o que deve ser meio caminho andado para negociar melhorias. Na paixão, os contatinhos vão ficar animados e rolê com o pessoal do trabalho pode ser a ocasião perfeita para um colega se revelar. Só não descarte chateações no romance, ainda mais pela manhã. Resolva sem demora qualquer picuinha com o xodó.

Áries

Transformações estão previstas logo pela manhã e talvez você tenha que tomar decisões importantes, mas encare com confiança, pois tudo indica que se vai dar bem. Além do mais, seu signo não tem medo de desafios e nem precisa porque mudanças positivas estão a caminho e há tendência de se entusiasmar com novas possibilidades e promessas. A Lua ingressa em Sagitário, levanta seu ânimo, seu otimismo e manda todo incentivo para você sair da sua zona de conforto. Hoje o sinal está verdinho para começar coisas diferentes, só não descuide da saúde nem adie trabalhos que precisam ser realizados na parte da manhã. Na paixão, pode ter emoções intensas com alguém que combina super com seu jeito. Período de ótima sintonia com o love.

Touro

Lua e Netuno abrem a manhã em ótimo aspecto e enviam vibes superpositivas para você realizar suas esperanças, tourinha! Aproveite as primeiras horas do dia para ir atrás dos seus objetivos, pois tudo deve fluir do jeito que espera. O cenário tende a mudar ao longo do período, mas será favorável para os seus interesses materiais e seu dom para lidar com dinheiro vai ficar ainda mais fortalecido. O momento também será indicado para exibir suas habilidades e competências no trabalho, já que você terá boas chances de ganhar pontos com a chefia. No amor, imprevistos podem atrapalhar os contatinhos, ainda bem que depois o clima melhora bastante e o crush deve se encantar com seu jeito sensual e seducente. Astral vibrante com o xodó.

Gêmeos

Vitalidade, determinação e ideias inspiradas serão seus trunfos para começar o dia com tudo no trabalho e você vai se destacar bem mais em suas funções, meu cristalzinho! Foque nas atividades que faz com satisfação e confie em seus talentos para brilhar no serviço. O período da manhã será movimentado com a Lua em ritmo de mudança e ela promete vibes animadas e positivas para suas relações. Novidades estão previstas e contatos com pessoas e assuntos diferentes e distantes vão expandir seus horizontes. Só não dê bobeira no convívio com parentes porque rusguinhas e tretas podem surgir e interferir até no romance. Mas depois o cenário amoroso melhora bastante na união e deve ficar muito estimulante na pista, ainda mais pra quem quer se amarrar.

Câncer

Os astros despejam vibes maravilindas e você já começa a manhã com o pé direito, cancerianjo! A sorte vai soprar em sua direção e tudo indica que terá boas novas já nas primeiras horas desta terça. Pode vibrar de satisfação e alegria com resultados de prova, concurso ou algo que há tempos sonha conquistar. Depois, a Lua muda de posição no Zodíaco, apontando muito trabalho pela frente, mas sua dedicação será recompensada e os frutos virão, inclusive para o seu bolso. Só convém se precaver nos contatos e lapidar a comunicação porque conversas tensas e desentendimentos podem rolar. Na paquera, há sinal de surpresinhas deliciosas logo cedo, já ao longo do dia o clima deve ficar mais favorável para quem vive um romance firme.

Leão

Se depender das estrelas, os leodivos e as leodivas podem glorificar em pé e quem dá o recadinho é a Lua, que desembarca no paraíso astral logo no começo da manhã. Agindo no setor mais positivo do seu Horóscopo, ela deixará seu brilho pessoal, encanto e simpatia no modo turbo, isso sem falar que também vai realçar seus talentos criativos e promete mais desenvoltura e facilidade para lidar com as demandas no trabalho. Hoje a sorte deve sorrir para você em vários aspectos, mas não convém abusar, pois instabilidades estão previstas em matéria de grana. Evite ser mão aberta e controle oseu dinheiro com mais rigor. Na paixão, as paqueras devem fervilhar e contatinhos vão disputar sua companhia na pista. Vida a dois mais prazerosa.

Virgem

A terça já começa com energias maravilindas e você terá muita habilidade para convencer os outros, minha consagrada! De anteninha ligada nas necessidades alheias, saberá atender as expectativas mais exigentes. Pode ampliar sua clientela e também se dar muito bem ao lidar com bicos, serviços autônomos ou terceirizados. Interesses domésticos e familiares entram em pauta ao longo do dia e talvez tenha que resolver umas bagacinhas em casa. No romance, será uma boa fase para retomar planos antigos com o love, mas não deixe parentes interferirem demais ou pode acabar discutindo com seus queridos. Mantenha a calma, mesmo porque tudo deve entrar nos eixos mais tarde e a paz voltará a reinar tanto em seu lar quanto em seu ninho de amor.

Libra

Eis uma terça redondinha para você ir atrás dos seus interesses, lacrar e lucrar, librinha! O dia já começa com vibes astrais excelentes para fazer bonito no trabalho e consolidar conquistas materiais. Para melhorar, hoje a Lua muda de cenário e deixa a sua comunicação turbinada, sinal de que você vai se destacar ainda mais na vida profissional e esbanjará simpatia nos contatos pessoais. Só procure ter mais discrição e evite se abrir com quem mal conhece porque pode pintar fofoquinha no período da manhã. Se está na pista, é bem capaz de rolar um clima numa conversa descontraída e dar match com alguém que encontra sempre. Na relação a dois, a noite será perfeita para revelar sentimentos e trocar confidências com seu amorzinho.

Escorpião

Hoje a Lua dá tchauzinho para o seu signo, mas sorri para Netuno antes de partir e abre a manhã com energias maravilindas, que podem fazer você se sentir nas nuvens, escorpiãozinho! Seus encantos pessoais estarão cristalinos e o cenário será perfeito para transformar um sonho de amor em realidade – o crush pode ficar caidinho! Ao longo do dia, os assuntos materiais devem ocupar o centro das atenções e a vontade de faturar será a fonte de inspiração para você ir à luta na batalha pelo dindim. Só convém agir com prudência e pensar muito antes de sair gastando, principalmente se a grana ainda não está na conta ou na mão. Com o love, o anseio por estabilidade e segurança deve falar mais alto na relação.

Sagitário

Querendo notícia boa, cristalzinho? Então toma e se esbalda! A Lua ingressa em seu signo às 7h00 e deixa as suas principais qualidades tinindo! Sua estrela vai brilhar em tudo o que fizer e o sucesso te aguarda, só procure mostrar mais jogo de cintura na parte da manhã, ainda mais com quem tem cargo superior ao seu. Não será o momento de testar a paciência alheia nem de forçar a barra, então, vai com calma! Nos assuntos do coração, o astral oscila um pouco logo cedo, mas deve ficar perfeito sem defeitos no decorrer do período. Há belas chances de conhecer alguém que é seu número e os astros garantem que a sintonia será imediata. Bora lá puxar conversa e descobrir afinidades com o contatinho.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também