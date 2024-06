Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 14/06/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de 'sextou'. Confira:

Capricórnio

Sextou e você vai querer sair da rotina pra fechar a semana com chave de ouro, Caprica. Os contatos com gente de longe também ganham destaque, mas a comunicação pode ser mais complicada do que esperava. É que há chance de mal–entendido se não tiver cuidado, meu cristalzinho. O trabalho também pede foco redobrado, porque não será tão fácil manter a atenção naquelas tarefas mais chatinhas. O astral melhora à noite, mas também fica mais sério, por isso vale adiantar a paquera porque nem a distância será capaz de atrapalhar o seu charme! Bom humor e altas doses de carinho animam a vida a dois e podem dar um passo mais sério e até juntar as escovas de dente.



Aquário

A sexta promete mudanças e novidades em casa, Aquário! É hora de dar aquela mudada no seu cantinho, testar coisas novas e ouvir seu sexto sentido, que estará tinindo. Aproveite essas energias para encerrar tarefas e pendências, mas sem arrumar confusão com os outros. É que algumas tensões marcam o dia e os relacionamentos com pessoas mais jovens podem passar por altos e baixos. O romance também corre o risco de ficar marcado por brigas se não tiver cautela. Ainda bem que os assuntos amorosos seguem protegidos e o astral fica mais gostoso à noite! Tem um crush em vista? Vai ser difícil achar alguém que consiga resistir ao seu bom humor e ao seu charme.



Peixes

Os relacionamentos continuam em alta e você vai fazer o possível para se cercar de pessoas queridas. Pena que talvez não seja tão fácil se entender com a família: a Lua troca farpas com outros astros e anuncia torta de climão em vários momentos, Peixes. Mas dá tempo de voltar às boas com todo mundo no final da tarde se você ceder em algumas coisas. Com tanta coisa acontecendo, talvez a sua atenção não se concentre tanto no trabalho quanto deveria. No romance, controlar o ciúme será seu maior desafio: invista em uma conversa sincera com o mozão. A paquera pode surpreender e até virar um lance mais sério se você usar sua sensualidade e não pressionar demais.



Áries

Há sinal de muita disposição e boa vontade para cuidar das suas obrigações, Áries, mas talvez isso não seja tão fácil quanto tinha planejado. É que pode ter dificuldade para concentrar sua atenção no que interessa, seja no trabalho, em casa ou ao cuidar das tarefas do dia a dia. Faça sua parte, confira as informações e evite se sobrecarregar, afinal, a saúde precisa de cuidados também. Conversando, tudo se ajeita! A Lua se muda para Libra à noite e favorece os relacionamentos em geral. O céu promete ótimos momentos para quem já tem compromisso! Há chance de embarcar em uma amizade com benefícios se ainda não tem um novo amor em vista.



Touro

Sextou, Touro, e você conta com as melhores energias da Lua, que segue firme e forte em seu paraíso astral. Mas nem tudo é perfeito e a chance de gastar mais do que pode é real oficial, meu cristalzinho! No trabalho, você tem tudo para se destacar no contato com outros clientes e colegas, ainda mais se explorar sua criatividade. Apesar de um ou outro perrengue, as finanças podem trazer boas novas à tarde. A Lua entra em Libra à noite e deixa a paquera meio enroscada, por isso, adiante os contatinhos porque suas chances são melhores ao longo do dia. Já o romantismo dá as cartas na vida a dois, mas talvez tenha que pegar mais leve no ciúme, que segue em alta.



Gêmeos

Nesta sexta, talvez pinte um ou outro perrengue em casa, o que pode atrapalhar a sua concentração no trabalho, Gêmeos. A sintonia com a família também se destaca e pode se divertir relembrando bons momentos com os parentes, seja pessoalmente ou nos grupos de família e nas mídias sociais. Também pode rolar um estresse com os parentes, então, vá com calma. Mas a melhor notícia é que a Lua se muda para o seu paraíso astral e você vai fechar a semana com muito pique pra se divertir com o mozão, paquerar, conhecer gente nova e até cair na estrada, se pintar uma oportunidade. Romantismo e alto–astral deixam os momentos a dois ainda mais gostosos.



Câncer

A comunicação segue agitada nesta sexta, Câncer, mas talvez não seja bem da maneira que você gostaria. É que pode surgir confusão e perda de informações importantes no trabalho se não tiver cuidado. Pra driblar essa vibe tensa, o diálogo precisa melhorar, meu cristalzinho. A boa notícia é que tudo o que você puder fazer a sós, seja no serviço, em casa ou na vida pessoal, tem mais chance de dar certo. Você pode conhecer gente nova ao longo do dia e isso vai agitar as coisas na paquera, mas também há risco de se decepcionar. À noite, a Lua entra em Libra e destaca seu lado família, inclusive no romance. A paixão tem tudo pra correr solta na intimidade.



Leão

O céu avisa que seu foco segue nas finanças nesta sexta, mas podem pintar energias meio tensas nesta área hoje. Se está procurando novas maneiras de aumentar suas reservas financeiras, analisar os gastos ou programar as contas para os próximos dias, a dica é agir com calma pra evitar prejuízo. Não é o melhor momento para misturar empréstimo e amizade, Leão. Ainda bem que a Lua entra em Libra à noite e deixa o astral muito mais leve! Você e o par talvez tenham que conversar sobre assuntos sérios, mas também há sinal de diversão e romantismo nos momentos a dois. A paquera pode surpreender e uma paixão à primeira vista talvez evolua para algo mais. Se joga!



Virgem

Você continua focado em seus interesses pessoais, Virgem, mas a teimosia também pode aparecer e causar atritos no trabalho. Nem tudo precisa ser feito do seu jeito e, se quiser melhorar a convivência com os colegas e a chefia, você precisa aprender a ceder em alguns momentos. A boa notícia é que a carreira conta com as energias poderosas de Mercúrio e do Sol para deslanchar. Pode surgir boa nova envolvendo dinheiro mais tarde. A possessividade tem tudo para crescer se já tem compromisso, mas talvez isso ajude a deixar o romance mais sólido se você não exagerar na dose. A paquera tem mais chance de dar certo se você der o primeiro passo.



Libra

Sextou, Libra, e a Lua segue infernizando o seu astral, destacando o desejo de ficar no seu canto, sem muita interação com colegas ou outras pessoas. Planos para uma viagem talvez precisem de ajustes, ou até mesmo de um adiamento. Mas se tiver cautela e um plano B na manga, o resultado pode ser melhor do que imaginou no início. A Lua brilha em seu signo à noite e você vai fechar a semana com seu pique renovado! Se está a fim de alguém, use e abuse do seu charme para se aproximar. A previsão das estrelas é de chuva de admiradores no seu caminho! Com o mozão, você está com a faca e o queijo nas mãos para curtir momentos especiais, cheios de romantismo.



Escorpião

Seu lado sonhador fica mais forte nesta sexta, mas também há sinal de desafios e problemas para colocar as suas ideias em prática, Escorpião. Superar esses atritos depende da sua habilidade para se adequar às mudanças de última hora e de conquistar a colaboração de colegas e pessoas próximas. As amizades passam por alguns momentos tensos e, se pensa em se afastar de alguém que não acrescenta mais nada de bom à sua vida, vá em frente. A vida a dois fica mais sossegada à noite, com a entrada da Lua em seu inferno astral, e um programa caseiro pode cair bem com o mozão. Se ainda não esqueceu um amor do passado, há chance de viver um lance escondido com o ex.



Sagitário

No que depender das estrelas, suas chances de se destacar serão maiores nesta sexta, mas é preciso fazer a sua parte, é claro. Embora as parcerias e os relacionamentos recebam vibes poderosas de Sol e Mercúrio, também podem surgir alguns atritos e cobranças na convivência com os colegas e com a chefia. Tente equilibrar as críticas e foque nos resultados positivos que essas parcerias podem trazer. As amizades contam com as melhores vibes à noite e o pessoal pode fazer o papel de cupido se você está só. Amizade com benefícios também tem boas chances de emplacar hoje. As estrelas reforçam a sintonia com o mozão, além de favorecerem um papo sincero.





















Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também