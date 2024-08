Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 15/08/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (8), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Bem diferente de ontem, hoje os astros mais vão ajudar do que atrapalhar e revelam que você já começa o dia com boas oportunidades para encher o bolso, minha consagrada! Aproveite para correr atrás dos seus interesses financeiros, mas mantenha a discrição e evite falar dos seus planos, ainda mais com quem não conhece muito bem. Agora, as energias mais positivas devem chegar a partir das 14h51, quando a Lua passa a brilhar em seu signo, trazendo novos horizontes e promessas para a sua vida pessoal e profissional. Para melhorar, a paixão será a cereja do bolo e tudo indica que você vai curtir momentos especiais com o xodozinho. Se está na pista, não tenha receio de mostrar seu charme e seducência ao crush.

Aquário

Socializar é a praia dos aquariamores e o dia vai raiar perfeito para interagir com amigos, pessoas queridas e o mozão. O período da manhã será repleto de estímulos nas relações em geral e como você terá carisma e simpatia para dar e vender, vai ficar no centro das atenções. No trabalho, deve atrair apoios importantes e se entrosar muito bem com colegas, chefes ou clientes. O celular pode lotar de notificação e convites de contatinhos devem reservar surpresas deliciosas, mas aproveite logo porque o clima tende a mudar do meio da tarde em diante. Desencontros e inibições podem atrapalhar a paixão, principalmente as paqueras. Também não convém descuidar do dinheiro, pois há tendência de gastar com supérfluos e se decepcionar com compras.

Peixes

Quintou bem quintado para os piscianjos e as piscianjas que sonham em subir na vida. Hoje os astros dão um bom impulso para as suas metas e garantem que você vai contar com ótimas perspectivas de sucesso. O período da manhã será propício para batalhar pelo que ambiciona e também há chance de assumir um cargo de maior prestígio, só não descarte contratempos na parte da tarde, quando pode cometer enganos ou subestimar a concorrência, então se liga! Mas o astral logo vai melhorar e você deve receber apoios importantes, isso sem falar que pode ter surpresinhas gostosas com pessoas ligadas ao seu círculo de amizades. Se pintar convite para rolê, não pense duas vezes, pois tudo indica que terá boas novas na paquera.

Áries

Quintou com generosas promessas da Lua, que hoje troca figurinha com o Sol e Mercúrio, despejando vibes maravilindas em seu Horóscopo, arianjo! Sua criatividade estará tinindo, seus talentos vão ganhar visibilidade e os caminhos se abrem para você crescer, prosperar e se realizar. Ações e iniciativas mais arrojadas e ousadas podem trazer benefícios e ampliar seus horizontes profissionais. Mas abra o olhão nas primeiras horas da tarde e não confie cegamente em todo mundo porque pode levar rasteiras. Quem tem viagem marcada pode se deparar com imprevistos e talvez precise reagendar. Nos assuntos do coração, o cenário não poderia ser melhor e o céu promete um período perfeito sem defeitos no romance e na conquista. Explore seu charme e logo vai fisgar um peixão!

Touro

Bem diferente de ontem, hoje os astros trazem good news e a sua estrelinha tem tudo para brilhar! As preocupações com dindim vão cair por terra e o período da manhã vai reunir excelentes oportunidades para você encher o bolso. Também pode receber ótimas notícias a respeito de um dinheiro, benefício ou acerto de contas que estava pendente. Interesses que envolvam parentes, espólio, venda ou compra de casa ou terreno vão receber um belo impulso e podem ser encaminhados com sucesso. Só não convém esperar muito das amizades, já que há risco de se decepcionar com falsianes que falam bem na sua frente e malham pelas costas. Mas o amor vai compensar, ganhará poderosos estímulos e pode reservar surpresas incríveis para você, bebê!

Gêmeos

Sol e Lua blindam o seu astral e garantem que você vai quintar de bem com o mundo e com a vida, geminianjo! Contatos e conversas vão fluir num clima de grande harmonia e podem reservar alegrias já no início do dia. Seu jeito estará ainda mais descontraído, animado e espontâneo, sinal de que você vai se dar bem com todo tipo de gente. Boas ideias e parcerias devem fazer a diferença no serviço e suas opiniões serão mais valorizadas no ambiente de trabalho. Só não convém sair divulgando suas ambições para qualquer um, pois pode ter rival a fim de puxar o tapetinho. Os assuntos do coração ficam protegidos na maior parte do período, mas não custa reforçar os laços de união e carinho com o mozão.

Câncer

Ontem o clima estava azedinho, mas hoje deve ficar pra lá de animado e good news estão a caminho, caranguejinha! Preparese para fazer sucesso porque se depender do Sol e da Lua você vai quintar com excelentes promessas no trabalho e tem tudo para rechear a conta bancária. É hora de tirar proveito da sua capacidade realizadora e do seu tino empreendedor para progredir, brilhar e faturar. Só não perca tempo e energia com sonhos e ideais que não se encaixam na sua realidade – foque no que está ao seu alcance e bora pra luta! No lado amoroso, as maiores novidades devem rolar do meio da tarde em diante e há grandes chances de se acertar de vez com o crush. O romance vai contar com mais proteção.

Leão

O Sol segue todo poderoso no seu signo e abre o dia em sintonia com a Lua, esparramando energias espetaculares que vão fazer você vibrar no compasso da alegria. Sim, leãozinho, hoje o cenário tá propício para você alcançar grandes conquistas no trabalho, nas finanças e na paixão. Mas corre para aproveitar essa canja dos astros e não pense duas vezes para ir atrás dos seus interesses porque o clima deve mudar da metade da tarde em diante e talvez não tenha a mesma sorte. Se está a fim de alguém, confie em seus encantos e seducência para envolver o crush. Se tem uma relação firme, partilhe seus anseios e sentimentos com o mozão. Só não deixe os cuidados com a saúde e o bemestar em segundo plano.

Virgem

Hoje o cenário está bem mais favorável e os astros prometem novidades incríveis, meu cristalzinho! Você já vai começar o dia com disposição para colocar a casa em ordem e também contará com ótima capacidade de concentração no serviço. Deve render bastante em atividades individuais e que exigem atenção aos detalhes bem como em trabalhos isolados e executados em home office. Parentes e pessoas próximas estarão ao seu lado e podem dar conselhos importantes para resolver abacaxis, mas as melhores vibes chegam no meio da tarde, quando a Lua desembarca em seu paraíso. Surpresas deliciosas estão previstas nos contatinhos e há chance de ganhar o crush no primeiro encontro. No romance, confusões podem rolar depois do almoço, mas tudo deve entrar nos eixos mais tarde.

Libra

Ao contrário de ontem, hoje você vai quintar com vibes superpositivas e pode comemorar, librianjo! O astral tá maravilindo ao raiar do dia e não vai faltar simpatia nem habilidade para se relacionar com quem convive e trabalha. Tende a se entender numa boa com todos e terá criatividade de sobra no serviço – explore suas ideias e seu bom papo para se destacar. Logo pela manhã, Sol e Lua prometem um baita incentivo de pessoas de confiança, das quais pode receber apoios e conselhos preciosos. Há sinal de novidades incríveis em assuntos que envolvam amigos, só procure cuidar com mais carinho da saúde e do seu bemestar na parte da tarde. No amor, alguém que já admira pode se aproximar querendo algo mais. Romance mais cúmplice

Escorpião

Interesses financeiros, negociações e assuntos que não podem ser adiados vão ficar em evidência hoje e os astros garantem que tudo fluirá de acordo com os seus planos, escorpiãozinho! Você contar com mais visibilidade profissional e os seus esforços vão repercutir diretamente em seus ganhos, portanto, não economize dedicação em suas atividades. O período da tarde será oportuno para reivindicar melhorias ou falar sobre aumento de salário com a gerência, só tenha cautela para não misturar as estações e levar probleminhas amorosos para o trabalho. A recomendação é focar no serviço e resolver as diferenças com o contatinho depois do expediente. Na união, uma pitadinha de ciúme pode ter efeito estimulante com o love, só não vale exagerar na dose, combinado?

Sagitário

Eba, oba, quintou com ótimas promessas das estrelas e a Lua é sua maior aliada, bebê! Ela sorri para o Sol e anuncia um período perfeito para você ir atrás dos seus sonhos e esperanças. Novidades podem surgir logo cedo para levantar sua motivação, seu astral e sua autoconfiança. Aproveite para agilizar seus interesses e se dedicar às coisas de que gosta, pois tudo indica que vai se realizar. Viagens e atividades fora da sua rotina, de preferência com o mozão, também estarão favorecidas, só evite tretas com parentes depois do almoço. Seja mais paciente com quem tem diferenças e faça a sua parte para o caldo não entornar na vida familiar. A partir do meio da tarde, pode ter boas notícias sobre Pix ou grana viva.

