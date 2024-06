Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 17/06/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

Com a Lua em Escorpião nesta segunda, você conta com energias maravilhosas hoje para sair da sua zona de conforto e se arriscar um pouco mais, Caprica. Talvez seja preciso redobrar a atenção no serviço para não perder dados importantes nem falar mais do que deve, mas tudo indica que você vai dar a volta por cima se contar com a colaboração de colegas e pessoas próximas. E com Vênus e Mercúrio protegendo as parcerias e os relacionamentos a partir de agora, você e o mozão podem viver momentos perfeitos sem defeitos! Se está procurando um romance, os amigos podem dar uma mãozinha. Só evite disputar o mesmo crush com alguém da turma, valeu?



Aquário

Segundou, Aquário, e a Lua coloca seu lado ambicioso em evidência logo cedo, sinal de que você pode encontrar boas oportunidades para dar um salto na carreira. O astral também é favorável para lidar com tarefas rotineiras, mergulhar no serviço e mostrar que é capaz de dar conta das suas obrigações numa boa. Vênus e Mercúrio enviam as melhores energias para o trabalho, mas também destacam a importância de cuidar da saúde a partir de agora. O romance passa por altos e baixos e vocês dois podem se desentender por causa das finanças ou do excesso de ciúme. Exagerar no apego logo de cara pode espantar um contatinho ou esfriar um lance recente



Peixes

A semana mal começou e você já tem ótimos motivos para comemorar, Peixes! É que Vênus e Mercúrio desembarcam em seu paraíso astral ainda pela manhã, trazendo vibes poderosas para a sua vida amorosa. A Lua também se muda para Escorpião e avisa que você pode ampliar seus conhecimentos, aprender mais sobre outras culturas e lugares distantes, e até viajar, se tiver a oportunidade. No trabalho, aproveite o astral para cuidar de tarefas em equipe, já que terá facilidade para interagir com todo mundo. O céu indica que vai sobrar descontração e romantismo ao lado de quem ama. Quer um novo amor? Use e abuse do seu charme, que está turbinado pelos astros.



Áries

A Lua entra em Escorpião logo cedo e promete mudanças e reviravoltas no trabalho nesta segundona, Áries! Mas elas serão positivas e não há motivo para se preocupar, desde que pegue leve nos gastos à noite. Siga sua intuição para agarrar uma boa oportunidade quando ela se apresentar! Com Vênus e Mercúrio chegando em Câncer ainda nesta manhã, assuntos envolvendo a casa e os familiares também se destacam de maneira positiva. Mas nem tudo é perfeito e a comunicação precisa de cautela extra. Use seu poder de atração para encantar um paquera, mas escolha as palavras com cuidado. Seu jeito sensual esquenta os momentos de intimidade com quem ama.





Touro

Segundou, Touro, e a Lua promete abençoar os relacionamentos hoje. Logo cedo, agir em parceria pode ser a melhor receita para conseguir o que deseja na vida profissional. Você conta com uma dose extra de habilidade para se destacar em atividades que envolvam comunicação, marketing, divulgação nas redes sociais, vendas, etc., graças à entrada de Vênus e Mercúrio em Câncer. Mas as finanças pedem cautela porque há risco de prejuízo pela frente. Na paquera, vai ser difícil alguém resistir ao seu charme, meu cristalzinho. Se tem compromisso, os laços se fortalecem. Os momentos a dois contam com muito romantismo e doses generosas de mimos.



Gêmeos

Se depender da Lua, você começa a semana com a atenção focada no trabalho e o dia tem tudo para ser muito produtivo! Você não vai poupar esforços para dar conta das suas responsabilidades e as estrelas avisam que seu lado prático também entra em cena, sinal de eficiência em dobro na hora de cuidar das suas obrigações. As finanças contam com as vibes poderosas de Vênus e Mercúrio. Por outro lado, atritos, críticas e cobranças podem azedar a relação com a chefia. Encontro ou passeio com colegas do serviço ou que fazem parte do seu dia a dia podem salvar a paquera. A dois, a relação se fortalece, mas talvez precise baixar um pouco as expectativas.



Câncer

A Lua ilumina seu paraíso astral logo cedo e promete as melhores vibes para esta segunda, bebê! Você vai contar com uma dose extra de sorte também, sinal de que pode cuidar das tarefas com um pé nas costas. E com Vênus e Mercúrio de mudança para o seu signo, vai sobrar energia para correr atrás do reconhecimento que merece, Câncer. Pena que nem tudo é perfeito e talvez precise de atenção redobrada nos estudos, em uma viagem ou no contato com pessoas que estão longe. Amor à primeira vista tem tudo para acelerar seu coração e pode até evoluir para algo mais sério. A dois, seus encantos estão no auge e vai ser uma delícia cobrir o mozão de mimos.



Leão

Segundou, Leão, e a relação com o pessoal de casa tem tudo para ficar mais leve se você melhorar o diálogo com a família. No trabalho, seu jeito prático ajuda a lidar com as tarefas e ainda aumenta sua chance de encher o bolso. Mas o desejo de se isolar e repensar algumas coisas também cresce com a chegada de Vênus e Mercúrio em sua Casa 12, que é sempre um setor sensível. Pode rolar treta séria com os amigos, por isso, esfrie a cabeça antes de sair por aí falando tudo o que pensa. Romance com alguém que já fez parte do seu passado pode despertar interesse se esta só. Você e o xodó ficam mais próximos e podem se divertir em um programa mais íntimo.



Virgem

Nesta segunda, a Lua se muda para Escorpião e avisa que jogo de cintura e raciocínio rápido serão seus trunfos na hora de lidar com colegas e clientes. Mas não baixe a guarda com a concorrência, que tem tudo para crescer. Tudo o que envolve comunicação e deslocamentos rápidos corre melhor, mas vale ter um pouco mais de cautela à noite. E com Vênus e Mercúrio chegando em Câncer ainda pela manhã, vai ser fácil expandir seus contatos e fazer novos amigos a partir de agora. O seu jeito encantador vai fazer o maior sucesso na conquista, mas talvez esse lance seja algo passageiro. É um ótimo momento para melhorar a comunicação com o seu xodozinho.



Libra

Se depender da Lua, as finanças ficam protegidas neste início de semana e você pode aproveitar o bom momento para engordar seus recursos, Libra! Sua habilidade para investir o dinheiro ganha destaque, mas é a vida profissional que reserva as melhores notícias! Vênus e Mercúrio prometem turbinar o seu lado ambicioso e você não vai medir esforços para conquistar uma promoção. Só evite se distrair nas tarefas porque está fazendo planos para o futuro: coloque sua atenção no presente. A conquista talvez fique em segundo plano, mas sua popularidade vai crescer. Já no romance, é hora de conversar sobre as finanças do casal e fazer alguns ajustes nos gastos.



Escorpião

A Lua desembarca em seu signo logo cedo, Escorpião, e você conta com uma energia extra para se dedicar a alguns interesses pessoais hoje. Pode ser interessante expandir sua área de atuação no trabalho e até se arriscar um pouco mais em algo que sempre quis fazer, mas que nunca teve oportunidade. Concentre–se no serviço, mostre boa vontade e apresente novas ideias. Vênus e Mercúrio entram em Câncer ainda pela manhã e favorecem tudo o que envolve viagem e estudos a partir de agora. Se está buscando um novo amor, vá com calma e dê uma chance a alguém de fora. O romance pede cautela redobrada porque uma briga séria não está descartada, bebê.



Sagitário

Com Vênus e Mercúrio destacando mudanças e afiando o seu sexto sentido, você vai precisar de jogo de cintura para tirar o máximo proveito das situações inesperadas que podem surgir nesta segundona! E com a Lua infernizando seu astral, agir nos bastidores pode ser uma boa ideia para cuidar do serviço sem se expor demais. Embora você esteja mais fechado e desconfiado do que o normal, Sagita, as estrelas enviam good vibes para deslanchar de vez na carreira. O ciúme tem tudo para crescer hoje e pode causar um desgaste no romance se você não controlar o seu gênio. Ainda bem que seu lado sedutor está em potência máxima e promete novidades na paquera!



