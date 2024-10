Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/10/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.

Capricórnio

Hoje a Lua segue brilhando em seu paraíso e garante que você vai sextar colada na sorte, minha consagrada! As coisas devem caminhar do jeito que espera no trabalho, seus talentos estarão tinindo e um dinheirinho extra pode cair na sua conta bancária. Nos contatos em geral, você estará mais antenada e vai querer ficar por dentro de tudo que acontece à sua volta. Não fará cerimônia para puxar conversa, principalmente a partir da tarde, quando seu astral estará mais solto, descontraído etambém será mais fácil atrair as atenções de quem deseja. As inibições vão dar um tempo e o cenário vai ficar perfeito para a paquera. Confie em seu charme, bom papo e simpatia para impressionar o crush que está a fim.

Aquário

Sextou com boas promessas para os seus interesses e você tem mais é que se valer das suas experiências para se destacar no que faz. Mostre o que sabe e não perca a chance de retomar e atualizar antigos projetos, pois o momento é oportuno pra colocálos em prática. Seu jeito estará mais focado e perseverante por influência da Lua e não faltará objetividade na hora de agir. De quebra, ainda poderá contar com o apoio de parentes e pessoas mais experientes para alcançar suas metas ou ampliar seus ganhos, sobretudo a partir da tarde. O convívio familiar será seu porto seguro, você vai sentir uma conexão mais forte com seus queridos e o mozão faz parte do pacote. Se está só, saudade de alguém pode apertar.



Peixes

Hoje sim, os astros capricharam no cenário e você pode esperar ótimas vibes em todos os setores da sua vida, peixinha! Sua simpatia, comunicação e criatividade vão ficar nas alturas e devem contribuir bastante para o seu sucesso, seja no trabalho, seja ao cuidar dos seus assuntos pessoais. Terá mais habilidade para expor ideias, projetos e opiniões. Também há tendência de se sair muito bem em reuniões, atividades em equipes e você convencerá os outros sem fazer muito esforço. À tarde, vai se sentir mais confiante e as condições serão propícias para realizar um objetivo que há tempos persegue. Na paixão, chegou a hora de se aproximar daquele alguém que mexe com os seus sentidos e abrir o coração. O sinal estará verdinho para se declarar e conquistar.



Áries

Sextou e hoje o astral tá tranquilo, tá favorável, meu cristalzinho! A Lua segue em sua Casa da Fortuna e realça a sua habilidade para lidar com as finanças, mas nada cairá de bandeja no seu colo. A necessidade de garantir uma situação econômica mais estável deve falar mais alto e você tende a conquistar melhorias se der duro pelo que quer. Pode faturar mais com suas ideias e iniciativas e não faltará empenho para engordar o cofrinho, só procure agir com sutileza e evite comentar suas ambições e estratégias com os outros – a discrição será a alma do seu sucesso nos negócios. Com o mozão, o convívio vai ficar mais sossegado. Na paquera, talvez precise se soltar mais e mostrar o que quer ao crush.



Touro

Aleluia, tourinha, você vai sextar de braços dados com a sorte e o dia deve ser perfeito sem defeitos! A Lua Cheia ilumina o seu signo e troca excelentes energias com Saturno, indicando conquistas, vitórias e realizações, seja no lado profissional, financeiro ou na vida pessoal. Suas habilidades e competências estarão turbinadas e vão contribuir bastante para o seu sucesso, principalmente na parte da tarde. Vai com tudo atrás do que idealiza porque você terá razões de sobra para se orgulhar dos seus feitos e um desejo antigo pode se tornar realidade. Nos contatos, pode ir se se preparando para uma enxurrada de likes, novas amizades e paqueras. O crush dos sonhos pode se aproximar e tudo indica que vai dar match.



Gêmeos

Comunicação, simpatia e descontração são pontos fortes do seu signo, mas hoje seu comportamento pode ficar bem menos sociável do que de costume e a culpa é da Lua, que se movimenta no inferno astral. Ela deixa seu jeito mais contido e cismado, além de despertar sua necessidade de sossego e silêncio, portanto, não estranhe se quiser se isolar do mundo. Mas isso não será necessariamente ruim e você pode aproveitar para dar um gás no trabalho, nos estudos ou então cuidar dos seus interesses mais íntimos. Também pode encarar como uma pausa para refletir sobre os rumos que deseja tomar na vida e a tarde será propícia para focar na profissão. Mas evite se afastar do love e não espere muito das amizades e paqueras.



Câncer

Esperando uma sexta positiva e produtiva, caranguejinha? Então pode levantar as mãos para o céu e agradecer porque se depender dos astros seu dia será maravigold. A Lua realça seu lado receptivo e sociável, apontando um período propício para interagir, conhecer outras pessoas e expandir sua rede de relações. Você deve se dar bem com todo tipo de gente e conseguirá atrair apoios valiosos no serviço. Seu jeito dedicado, atencioso e prestativo vai inspirar os outros e um clima de integração estará no comando. Boas novidades estão previstas a partir da tarde, quando você terá ainda mais chances de ampliar seus horizontes, suas amizades e também os contatinhos. Namoro à distância pode decolar enquanto no romance não vai faltar sintonia com o xodó.



Leão

Sextou com novidades estimulantes da Lua, que brilha no ponto mais alto do seu Horóscopo e aguça a sua vontade de vencer na vida, leãozinho! Além de alimentar e elevar suas ambições, ela promete um excelente período para batalhar por suas metas e conquistar a posição que merece no trabalho. A gerência estará atenta ao seu desempenho e tende a premiar seus esforços, sobretudo na parte da tarde, quando negociações sobre benefícios ou aumento salarial estarão favorecidas. Os assuntos pessoais e amorosos podem ficar em segundo plano durante o dia, mas depois do expediente não vai faltar oportunidade para rolezar, encontrar a turma e animar os contatinhos. Paquera com colega pode render emoções. No romance, planos a dois devem ganhar impulso neste momento.



Virgem

Os seus planos para o fds estarão pra lá de protegidos e a sexta tem tudo para ser gloriosa, meu cristalzinho! Bora pular mais cedo da cama e cuidar logo das responsabilidades, assim vai sobrar mais tempo para aproveitar os momentos especiais que as estrelas estão anunciando para hoje. A Lua revela que mudanças estimulantes estão a caminho e você pode aprender muito em contato com assuntos e pessoas diferentes e distantes. A partir da tarde, viagem ou passeio que quer fazer com seus queridos pode ganhar forma e se tornar um sucesso, mas as melhores vibes vão rolar na paquera e surpresas incríveis podem movimentar a pista. Há belas chances de conhecer alguém que é seu número e embarcar em um namoro firme.



Libra

O dia será de resoluções importantes e talvez tenha que resolver assuntos que não pode mais adiar, mas não esquente, librinha, porque tudo indica que saberá tomar as melhores decisões. Sua intuição vai fazer hora extra e você pode dar tacadas certeiras se confiar mais em seus instintos, principalmente ao lidar com recursos materiais, bens e questões que influenciam as finanças, suas ou de terceiros. Os interesses de trabalho vão ficar mais favorecidos depois do almoço e o período promete ser bem produtivo, portanto, concentrese nas suas tarefas e mostre do que é capaz. No lado amoroso, sua sensualidade e seducência podem deixar o xodó ainda mais apaixonado. Se está free, há sinal de atração de pele com alguém que encontra sempre



Escorpião

Ainda falta um tempinho para o seu aniversário, mas hoje você terá motivos para comemorar e também vai merecer parabéns, escorpiãozinho! Os astros vão agir em favor dos seus interesses e garantem que as suas habilidades vão ficar em evidência. Confie em seu dom para se relacionar, convencer e alicerçar boas parcerias, pois você saberá exatamente o que fazer para angariar aliados, apoios e pode firmar alianças de sucesso no trabalho. Isso sem falar que o momento é perfeito sem defeitos para se acertar com o crush e definir os rumos do envolvimento, que agora tende a dar um passo mais sério. Se já tem um mozão para chamar de seu, pode vibrar de alegria: os laços de amor e união só vão se fortalecer

Sagitário

Sextou e você já está fazendo mil planos para o fds, minha consagrada? Tá certinha e tem mais é que pensar nas suas opções de diversão, mas os astros avisam que antes de ferver por aí será preciso encarar as demandas de trabalho. Foque nas responsabilidades e cumpra logo os deveres pra ficar livre e desimpedida o quanto antes e aproveitar os prazeres. No período da tarde, você pode receber ajudinha providencial de pessoas próximas ou parentes para resolver pendências e assuntos mais chatinhos que vive postergando. Os contatinhos não prometem grandes novidades durante o dia, mas nada impede de engatar uma paquera gostosa com colega de trabalho. Na relação a dois, o astral estará mais carinhoso e prestativo com o mozão.

