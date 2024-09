Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 18/9/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (18), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Tudo o que envolva comunicação, deslocamentos a trabalho ou até contato com o público deve correr às mil maravilhas logo cedo. Depois, a Lua brilha em Áries e reforça a sua disposição para trabalhar duro, mesmo com as tarefas mais repetitivas e chatas. As estrelas avisam que a companhia da família será bem–vinda e o lar pode se transformar no seu porto seguro para repor as energias. Mas, à noite, pode pintar torta de climão com alguns familiares se eles palpitarem demais na sua vida amorosa. Programa caseiro será uma aposta certa para se divertir com o mozão e controlar o ciúme. Alguém do passado pode reaparecer e atrapalhar as suas chances com o crush.

Aquário

O dinheiro conta com ótimas energias pela manhã, então concentre sua atenção no trabalho se quiser encher o bolso. Há chance até de pintar uma grana que não esperava. Depois, a entrada da Lua em Áries deve animar o o trabalho, trazendo mais movimento e novidades. Tudo o que envolva comunicação e contato com outras pessoas tem mais chance de dar certo, então explore isso no serviço. Passeio e até uma viagem rápida não estão descartados, bebê! Na paquera, pode surgir novidade em passeio ou encontro ao acaso. A vida amorosa também conta com boas energias, mas talvez precise de uma conversa sincera para superar a insegurança.



Peixes

Você começa o dia com muito pique para correr atrás de projetos no trabalho, fazer contato com outras pessoas e cooperar com os colegas. Depois, se depender da Lua, você pode ter boas novas envolvendo dinheiro, Peixes. É um bom momento para forrar o bolso, encontrar oportunidades lucrativas no serviço, rever algumas contas, planejar seus gastos e cuidar melhor do que é seu. Mas cuidado para não gastar demais à noite porque há risco de prejuízo real. A dois, nada de arrumar treta por causa de bobagens, tá? O desejo de encontrar estabilidade e segurança pode fortalecer o romance. A paquera surpreende logo cedo e você tem tudo para se dar bem.



Áries

Logo cedo, ouça sua intuição se quiser aproveitar as boas oportunidades que vão surgir na carreira, Áries. Você vai precisar de muito pique para encarar o trabalho e, com a Lua em seu signo, fica mais fácil correr atrás do que deseja e encontrar disposição para papear, traçar novos objetivos e dar conta das suas obrigações. Confie no seu taco! À noite, o astral muda e talvez não seja tão fácil manter a paz em casa. Inspire, respire e não transforme algo pequeno em um grande problema. Tomar a iniciativa pode fazer a diferença na conquista. Se já tem compromisso, capriche no diálogo e pegue leve no ciúme à tarde para fugir de treta com quem ama.



Touro

A manhã tem tudo para ser produtiva se você tirar vantagem das suas ideias e não tiver receio de sair da sua zona de conforto. Depois, o desejo de desacelerar, ficar no seu canto e repensar algumas coisas deve falar mais alto. A Lua entra em Áries pela manhã e destaca seu lado sensível. Se você ouvir sua intuição, o resultado tem tudo para ser positivo para o seu bolso e pode até conseguir uma grana que não estava esperando. À noite, melhor ter cautela com gente fofoqueira para evitar problema. A vida amorosa pede uma dose extra de confiança no par, então escolha bem as palavras. A paquera pode evoluir, mas talvez seja melhor rever sua estratégia à noite.



Gêmeos

A carreira segue protegida pela manhã e você pode dar aquele gás nas tarefas, Gêmeos. Se pensa em fazer mudança no serviço ou procurar um novo emprego, as energias serão mais do que positivas logo cedo. Depois, a Lua entra em Áries e promete desanuviar o astral. Tarefas que podem ser feitas em parceria ou trabalho de equipe contam com as melhores vibes. Vale a pena reservar um tempo para se divertir na companhia dos amigos e esquecer os perrengues, mas evite misturar dinheiro e amizade. Você e seu amor podem descobrir mais em comum do que imagina, o que fortalece o romance. Dê uma chance a alguém que conheceu através de um amigo.



Câncer

Aproveite o astral favorável desta manhã para planejar uma viagem de lazer ou redobrar o foco nos estudos. A Lua avisa que você vai se importar mais com o que os outros pensam a seu respeito, mas pode ganhar elogios também. Mas é a sua carreira que sai ganhando no final, já que você vai dar um show no serviço e a sua dedicação não deve passar em branco. Assunto ligado a dinheiro ou até uma promoção tem tudo para se desenvolver de maneira favorável aos seus interesses. Alguém com boa posição social ou muito disputado pode atrair seu interesse na conquista. Se tem compromisso, cuidado com as críticas e cobranças para não azedar o romance à noite.



Leão

A saúde pede mais atenção logo cedo e você pode aproveitar as boas energias para rever os maus hábitos e fazer mudanças no seu dia a dia, adotando atitudes e rotinas mais saudáveis. Planeje o trabalho com antecedência e adiante o que for possível. Logo a Lua se muda para Áries e deixa o astral mais descontraído, o que ajuda a lidar com qualquer tarefa que precise ser feita com a colaboração dos colegas. Mais tarde, seu lado bem–humorado e aventureiro também cresce, prometendo movimentar as coisas na paquera. Há chance de se encantar com alguém que mora longe. No romance, aposte no alto–astral e no companheirismo para melhorar a convivência.



Virgem

O dia começa com um ótimo astral para você cuidar dos seus relacionamentos, tanto no amor quanto em outras áreas. No trabalho, agir em equipe ou fechar uma cooperação com outras pessoas será mais fácil pela manhã. Com a chegada da Lua a Áries, as energias serão perfeitas para apostar em novidades e mudanças positivas a partir de agora. Bom momento para tentar algo diferente na sua imagem. Mas as amizades podem passar por altos e baixos à noite, então pegue leve. A paixão deve esquentar a vida a dois e há chance de tudo sair melhor do que esperava no romance. Se quer fisgar alguém, reveja suas estratégias e aposte na sedução.



Libra

Aproveite a manhã para adiantar as tarefas de rotina, Libra, pois será mais fácil focar em serviços que exigem esforço. Ainda bem que a Lua entra em Áries ainda pela manhã e garante vibes positivas para todos os seus relacionamentos! É um ótimo momento para quem pensa em firmar uma parceria ou começar uma sociedade. Se não for o seu caso, a dica é apostar em tudo o que pode ser feito em equipe, assim o serviço deve render mais do que espera. Você vai encontrar tempo para mostrar ao mozão o quanto se importa com a vida a dois, mas pegue leve nas críticas. Ser muito exigente pode atrapalhar seus planos para a conquista. Bate na madeira!



Escorpião

A sorte vai sorrir para o seu lado logo pela manhã e há chance até de se dar bem ao fazer uma fezinha! Os astros destacam tudo o que tem a ver com comunicação, bebê. Depois, a Lua brilha em Áries ainda pela manhã e reforça seu lado mais prático, seja para lidar com assuntos do dia a dia ou para cuidar melhor da sua saúde. Aproveite para cuidar das tarefas com mais determinação e faça um esforço para adiantar o que for possível. Excessos de todos os tipos podem afetar o seu corpo, então vá com calma à noite. A paquera deslancha de vez e pode surpreender, mas adiante os contatos. Demonstre seu carinho se tem alguém especial e não se importante tanto com a rotina.



Sagitário

Assuntos ligados à casa e à família contam com vibes positivas logo cedo, Sagita, então aproveite para resolver qualquer pendência nessa área. Mais tarde, a Lua em seu paraíso astral promete animação de sobra para curtir cada minuto de diversão! Trabalhos que envolvem criatividade, jogo de cintura e contato com o público, especialmente com os mais jovens, tem tudo para ser um sucesso. Aproveite para se divertir, sair da rotina e até se aventurar um pouco mais fazendo uma fezinha. Prepare o coração para viver ótimos momentos na paquera e fazer muitos contatinhos por onde passar! Há sinal de romantismo com o par, mas pode pintar briga à noite.

