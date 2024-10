Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 21/10/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:



Capricórnio

Pronta para encarar as demandas e responsabilidades da segundona, minha querida cabrinha? Vai com tudo porque se depender das estrelas não vai faltar disposição. Hoje sua vitalidade ficará no topo e você pode render acima da média no trabalho, o que deve garantir bons resultados e mais dinheiro no bolso. Só tenha cautela e aumente o foco no período da tarde, pois há risco de perder um tempo precioso e se aborrecer com redes sociais, comentários sem noção e fofoquinhas. Mas o clima deve melhorar no finalzinho da tarde, ainda mais pra quem procura emprego. Sol e Lua avisam que pode receber ótimas notícias sobre vaga ou contratação. No amor, mudanças positivas estão previstas à noite e um lance recente pode ficar mais sério.

Aquário

A segundona chega com energias sortudas e quem traz é a Lua, que fecha parceria com Júpiter no setor mais positivo do seu Horóscopo. Isso significa que os seus caminhos vão se abrir e você deve triunfar em tudo o que fizer hoje. Vai mandar bem no trabalho, pode ganhar algo em loteria, jogos ou apostas e, de quebra, tem grandes chances de conquistar alguém que inspira sentimentos mais fortes em seu coração. Só não descuide do controle financeiro na parte da tarde, quando há tendência de ficar mais mão aberta com grana. Pense bem antes de gastar com bobagens, pois pode se arrepender depois. Mas o clima vai ficar maravilindo ao anoitecer, o amor estará no ar e a sintonia será perfeita com o love.

Peixes

Suas atenções estarão voltadas para os interesses domésticos e familiares neste início de semana e a segundona deve ser de muitos afazeres, em casa e no trabalho. Sua disposição vai ficar em alta no período da manhã e você pode agilizar uma porção de coisas, cuidando de questões pendentes ou que são mais demoradas para resolver. Será um bom momento para concluir projetos e atividades, mas convém ligar o radarzinho na parte tarde, pois pode criar falsas expectativas em suas relações e se desentender com parentes ou pessoas próximas. Ainda bem que o astral vai mudar e melhorar cem por cento ao anoitecer e sua estrela brilhará intensamente nos assuntos do coração. Seu charme e seducência vão arrasar na pista. Clima mais leve e prazeroso com o love.

Áries

Segundou e você já está no corre, consagrada? Tá certinha e tem mais é que ir atrás dos seus interesses porque o dia vai render em todos os aspectos. Logo pela manhã, pode receber notícias positivas sobre compra, venda, troca ou negociação comercial que deve impactar em suas finanças. Seu tino empreendedor e sua boa lábia estarão no topo e vão favorecer não só os seus ganhos como também a sua performance no trabalho e seus contatos pessoais. Mas ligue o radarzinho depois do almoço, quando confusões, extravios ou decepções podem rolar. Escolha bem as palavras, cuide melhor do que possui e não espere muito dos outros. Já à noite, um clima de harmonia vai reinar e o convívio com o love deve ficar blindado.

Touro

A semana começa com ótimas notícias para as suas finanças e você tem tudo para tirar a barriga da miséria. A Lua segue em sua Casa da Fortuna e cola em Júpiter no início da manhã, anunciando um período de mais sorte e oportunidades, ainda mais se explorar suas ideias criativas. As vibes prósperas ficam ativas ao longo do dia, mas convém ligar o radar depois do almoço porque há risco de se meter em situações confusas e enroladas. Defenda o que conquistou com o suor do seu empenho e evite emprestar nome, dinheiro ou cartão. O bom é que o astral volta a ficar positivo no fim da tarde e vitórias importantes podem ser alcançadas. No amor, a noite será ideal para abrir o coração e declarar o que sente.

Gêmeos

O fds acabou e você ficou com gostinho de quero mais, meu cristalzinho? Não seja por isso! A Lua fecha parceria com Júpiter em seu signo, anunciando uma segundona de boa sorte, surpresas gostosas e novidades superpositivas. Pode glorificar porque os caminhos estarão abertos para alcançar conquistas que devem repercutir em suas finanças e nas relações pessoais. Só que você também terá que fazer a sua parte e se empenhar um pouco mais pelo que ambiciona no período da tarde. Vá à luta e dobre a atenção no ambiente de trabalho porque o astral pode ficar confuso e perrengues não estão descartados. Já na paixão, tudo indica que terá grandes alegrias e pode esperar uma noite espetacular com o crush ou o love.

Câncer

Sua intuição vem do berço e hoje você pode tirar todo proveito do seu sexto sentido, seja para se dar bem em suas atividades, seja para driblar bagacinhas. Suas impressões estarão certeiras e vão indicar os melhores caminhos e decisões, portanto, bora se valer dos seus instintos e ir à luta atrás dos seus interesses. As coisas vão andar e seu empenho não será em vão, só evite distrações e devaneios à tarde, quando há tendência de perder tempo e também o foco. Em compensação, a Lua começa a brilhar em seu signo às 19h50, deixando seu jeito bem mais receptivo, sociável e descontraído. Ponto para sua vida pessoal e principalmente para os assuntos do coração, que vão ganhar excelentes estímulos.Confie em seu carisma e vai arrasar na pista!

Leão

Segundou e o dia já vai raiar maravigold para você realizar seus objetivos, bebê! A Lua une forças com Júpiter, dá um tremendo apoio para os planos que pretende colocar em ação e revela que o momento é top para focar nos projetos que já estão em andamento. As amizades terão papel ainda mais importante hoje e pessoas que admira podem te estender a mão, oferecendo uma ajudinha preciosa. Os trabalhos em grupos e equipes estarão mais estimulados no período da manhã, porém, proteja sua grana e seus interesses financeiros na parte da tarde, pois há risco de ficar à mercê de golpes e negócios enganosos. Paqueras mais estimuladas durante o dia, mas depois vão deixar a desejar. Na união, clima de companheirismo com o love.

Virgem

Segundona chegando com good vibes da Lua, que fecha parceria com Júpiter e deixa suas habilidades tinindo, minha consagrada! Você vai contar com um baita impulso para progredir e terá competência de sobra para se destacar profissionalmente. Seu senso de oportunidade tá de plantão e tudo indica que você vai dar passos largos em direção ao sucesso, marcando pontos importantes com chefes e pessoas influentes. Só não misture as estações entre trabalho e amor à tarde, pois perrenguinhos podem afetar seu desempenho e seu astral. Ainda bem que o clima melhora à noite e você vai resolver qualquer treta com o xodó. Se está na pista, pode ter surpresa gostosa com alguém que faz parte do seu círculo de amizades. Bora conferir.

Libra

A semana começa com boas vibes e você pode ter novidades que vão te deixar na maior empolgação, librinha! Aquelas mudanças com as quais vem sonhando recebem sinal verde das estrelas e podem finalmente saltar do planejamento para a realidade. Nas primeiras horas da manhã, contatos com assuntos e pessoas diferentes e distantes podem abrir sua mente, trazendo outras perspectivas para sua vida e seu futuro. Só que o trabalho vai pegar no pé no período da tarde e convém dar mais atenção às atividades de rotina, pois atrasos e esquecimentos podem acontecer. Mas o romance ficará blindado e o cenário será perfeito nos contatinhos e paqueras. Seu carisma vai brilhar intensamente à noite e há chance de conhecer o crush que sempre desejou encontrar.

Escorpião

Segundou, bebê, e hoje você esbanjará habilidade para se concentrar em suas tarefas, saberá lidar muito bem com pesquisas, análises e atividades que pedem investigação. Os astros deixam seu comportamento ainda mais centrado e perceptivo do que já é, sinal de que você vai enxergar longe e pode descobrir formas eficientes para conquistar melhorias no trabalho e, de quebra, engordar os ganhos. Só não convém afrouxar no controle dos gastos à tarde, quando vai correr mais risco de ceder às tentações de consumo e comprar coisas supérfluas. Na paixão, a famosa sensualidade do seu signo vai ficar arrasane e você pode despertar desejos intensos em alguém que inspira seu coração, mas o melhor período para investir em seus sonhos de amor será à noite.

Sagitário

Semana nova chegando e você está como, minha consagrada? Focada em seus relacionamentos e alianças! A Lua fecha parceria com seu regente Júpiter e deixa seu comportamento ainda mais sociável, comunicativo e participativo, o que só deve contribuir para ampliar seus contatos e seu sucesso na vida pessoal ou profissional. A união faz a força será seu mantra e você vai se destacar bem mais em serviços e atividades que envolvam parcerias, grupos e equipes. Mas fique de antena ligada à tarde, pois perrenguinhos com parentes ou o mozão, malentendidos e rolos antigos podem aborrecer. Para seu alívio, tudo vai voltar às boas ao anoitecer e você deve se entrosar numa ótima com seus queridos. Se está free, pode ter gratas surpresas na paquera.

