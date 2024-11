Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 25/11/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:



Capricórnio

No trabalho, você vai contar com grandes sonhos e muito otimismo logo cedo, Caprica. Mas tente colocar os pés no chão e rever algumas metas que não são muito realistas. Ainda bem que a Lua desembarca no ponto mais alto do seu Horóscopo e envia good vibes para você brilhar na carreira! O astral é favorável para negociar um aumento, correr atrás de um bônus ou até procurar um novo emprego que pague mais. Sua popularidade tem tudo para crescer e uma paquera que começou nas redes sociais tem boas chances de dar certo no mundo real. A dois, o astral é perfeito para conversar sobre o futuro, juntar as escovas de dente ou fazer alguns ajustes importantes.

Aquário

Logo cedo, você conta com bom–senso na hora de mexer com dinheiro, fechar um negócio, pechinchar um desconto ou descobrir uma oportunidade de encher o bolso. Um astral mais descontraído estimula sua curiosidade e o desejo de aprender pode render bons frutos no trabalho. A Lua em Libra troca likes com outros astros e avisa que será mais fácil interagir com os colegas e até trabalhar em grupo, desde que tenham as mesmas metas. As amizades estão protegidas. Seu jeito mais alegre, com pitadas de bom humor, tem tudo para fazer sucesso na conquista. Há sinal de diversão com quem ama e o astral mais leve deixa tudo mais gostoso na companhia do par.

Peixes

Nesta segundona, você terá mais habilidade para lidar com colegas e clientes na parte da manhã. Aproveite para superar uma rivalidade e focar no que realmente importa. Há sinal de mudanças mais tarde e você pode descobrir novos caminhos que ainda não tinha explorado, especialmente se ouvir o seu sexto sentido. A Lua estimula o desejo por mudanças e você pode topar com uma oportunidade única de alavancar a sua vida profissional. O desejo tem tudo para crescer e as estrelas avisam que vai rolar muita química na intimidade com a sua alma gêmea! Se ainda está buscando um novo amor, use e abuse da sua sensualidade para fazer sucesso na conquista.

Áries

A segundona já começa corrida e você vai ter que colocar as mãos na massa para dar conta de tudo o que deve cair no seu colo na parte da manhã, Áries. A saúde pede algumas providências da sua parte, então vá com calma. Ainda bem que o astral melhora mais tarde, com a entrada da Lua em Libra, e você terá a oportunidade de unir forças com os colegas para dar conta de todas as tarefas. Mas é a vida amorosa que conta com as melhores vibes à noite! A turma pode desempenhar o papel de cupido mais tarde e apresentar novos paqueras em potencial. Se tem compromisso, carinho e altas doses de cumplicidade ajudam a proteger o romance, que fica perfeito.

Touro

A semana começa com ótimas vibes, Touro, mas será preciso canalizar toda a sua atenção para o trabalho primeiro, mesmo que a vontade de conversar com os amigos ou dar uma espiadinha nas redes sociais fale mais alto. A boa notícia é que a Lua ajuda você a manter o foco no que precisa ser feito no final da manhã. E, se depender das estrelas, sua dedicação tem tudo para ser reconhecida, o que pode dar aquele empurrãozinho que faltava se está disputando uma promoção. A conquista fica mais animada pela manhã, então não enrole para mandar uma mensagem para o crush. O romance pode cair na rotina mais tarde, mas isso não precisa ser algo ruim.

Gêmeos

Logo cedo, você vai mostrar um lado mais responsável no serviço e o seu desempenho vai depender da sua capacidade de concentração: não se distraia pelo caminho, Gêmeos. Ainda bem que a Lua se muda para o seu paraíso astral no final da manhã, trazendo um astral mais leve, até mesmo no serviço! É um bom momento para agir em equipe, trocar informações e usar sua criatividade para dar um show. A sorte está ao seu lado e pode se dar bem se fizer uma fezinha. A paquera finalmente vai desencantar e não faltam opções para sair do zero a zero se está só. O romance ganha mais descontração, altas doses de carinho e momentos pra lá de divertidos mais tarde.

Câncer

Segundou e você conta com mais facilidade para se comunicar e apresentar boas ideias no trabalho. Aproveite esse astral positivo para movimentar seus contatos e correr atrás dos seus objetivos com mais foco. Mas é preciso cuidado para não exagerar, porque seu otimismo pode atrapalhar, Câncer. E com a Lua de mudança pra Libra no final da manhã, fica mais fácil colocar os pés no chão e dar conta das tarefas de forma responsável. A relação com a família também melhora. Seu jeito mais descolado e falante será seu ponto forte na conquista, então adiante os contatinhos. À noite, um programa caseiro e sossegado para curtir o mozão pode cair como uma luva.

Leão

As estrelas avisam que você pode fechar um negócio lucrativo logo cedo ou assumir um trabalho extra se precisa dar uma reforçada na conta bancária. Ligue suas antenas e agarre qualquer oportunidade de aumentar suas reservas financeiras. Mais tarde tarde, a Lua em Libra promete destacar sua habilidade para se comunicar, o que será um ótimo trunfo no serviço. Você tem tudo para se entender melhor com colegas e clientes, e pode fechar uma parceria importante. Se está sonhando com um novo amor, a noite promete ser agitada! Um crush recente ou um ficante pode ser promovido a namorado hoje. Um astral mais leve e animado vai dar o tom nos momentos a dois.

Virgem

Você começa a semana com muito pique para correr atrás de bons resultados no trabalho e cuidar das suas obrigações. Mas a Lua entra em Libra no final da manhã e as coisas mudam para melhor, especialmente para o seu bolso. É que o céu avisa que as finanças contam com as melhores vibes! E como dinheiro não dá em árvore, o jeito é encarar o serviço com muita garra para encher os bolsos, bebê. À noite, há chance de conquistar algo importante para a família ou para a sua casa. Charme e um ótimo papo serão suas armas na conquista, que corre melhor na parte da manhã. O romance ganha estabilidade e você pode conversar com o par sobre as finanças do casal.

Libra

Segundou, Libra, e sua intuição segue afiada logo cedo, seja no trabalho ou na área pessoal. No trabalho, foque em tarefas que podem ser feitas de maneira mais isolada na parte da manhã. A Lua entra em seu signo mais tarde e traz uma dose extra de energia, bebê! Pra ajudar, as estrelas também aumentam o seu carisma, melhoram sua criatividade e dão uma mãozinha para você se entender melhor com os colegas ou convencer os clientes. Tudo indica que a paquera vai ficar mais divertida agora. Há chance de cair de amores por alguém que acabou de conhecer. Mostre seu lado romântico e foque nos pontos em comum com o par se quiser melhorar a vida a dois.

Escorpião

Nesta segunda, os astros avisam que você vai chegar mais longe se juntar forças com os colegas pela manhã. Pode até pintar um ou outro atrito com o pessoal, mas você vai tirar isso de letra. A Lua passa a infernizar o seu astral no final da manhã e pode diminuir o seu pique, mas também reforça sua intuição e sua habilidade para lidar com assuntos delicados. Priorize as tarefas que podem ser feitas a sós, de preferência em casa, e a sua produtividade tem tudo para surpreender. A conquista pode render mais do que esperava logo cedo, mas depois as coisas mudam. Um programa mais sossegado e íntimo tem tudo para ser uma ótima escolha se tem compromisso.

Sagitário

Você começa a semana com muita disposição para correr atrás do que quer, mesmo que seja preciso mergulhar de cabeça no serviço e fazer um esforço extra. Talvez tenha que dividir sua atenção entre a carreira e a família pela manhã, mas vai descobrir um jeito de equilibrar seu tempo entre os dois. E a chegada da Lua em Libra mais tarde promete ótimas vibes para as tarefas em grupo, além de melhorar a interação com os colegas e pessoas próximas. Tudo indica que o romance ganha mais harmonia à noite e a descontração anima os momentos a dois. Uma amizade pode evoluir para algo mais se está buscando um amor, mas a turma também pode bancar o cupido.

