Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/06/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (26), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Você começa esta quarta esbanjando energia, Caprica, e vai sobrar pique para circular por aí e resolver tarefas que exigem deslocamentos no trabalho. A comunicação conta com vibes poderosas à tarde e você tem tudo para melhorar o diálogo nos relacionamentos, seja na vida pessoal ou profissional. Aproveite para expandir seu círculo de amigos. À noite, porém, a saúde pede atenção e é melhor não ignorar os sinais que o seu corpo envia. Se precisa descansar, vá em frente e tente afastar o estresse. A paquera promete muitas emoções e há chance de transformar um lance recente em compromisso. Uma conversa sincera pode fazer maravilhas pelo seu romance.



Aquário

Nesta quarta, a Lua brilha em Peixes e coloca as finanças em evidência. É verdade que pode pintar trabalho extra pela frente, principalmente à tarde, mas sua conta bancária sai ganhando também. Seu lado prático segue em alta e você pode resolver alguns assuntos que vinha adiando, inclusive em casa. Também há chance de pegar um bico se precisa de grana extra. Só que, à noite, há risco de sair por aí comprando tudo o que vê pela frente se não tiver autocontrole, Aquário. A paquera talvez role mais devagar do que você gostaria, mas não faça cobranças exageradas. Se for o caso, aposte em outro crush. Pode pintar briga com o mozão por causa de dinheiro ou ciúme.



Peixes

A Lua chega ao seu signo nesta quarta, deixando o astral mais leve e animado, Peixes. No trabalho, seu carisma cresce e você vai se entender melhor com as pessoas, sinal de que pode se dar bem em tudo o que envolva vendas e o contato com o público em geral. Embora o astral seja o melhor possível durante o dia, as estrelas avisam que o clima pode pesar com a família à noite. Assuntos antigos e mal–resolvidos correm o risco de vir à tona e provocar brigas, inclusive com o love, se não tiver cuidado. Seu jeito charmoso promete movimentar as coisas na conquista. Há sinal de romantismo e demonstrações de carinho na vida a dois, mas pegue leve no ciúme.



Áries

A Lua está de mudança para Peixes nesta quarta, bebê, e avisa que a preguiça pode dar as caras hoje! Tudo indica que vai se sentir mais à vontade em casa à tarde, já que a família será o seu porto seguro. Aproveite para relaxar, repensar algumas coisas e rever atitudes do passado. Seu sexto sentido fica mais afiado e pode mandar alertas importantes no trabalho, por isso, nada de baixar a guarda. Fofocas e boatos podem movimentar as redes sociais à noite e até atrapalhar a vida amorosa. Se tem um crush em vista, procure investigar direitinho seu alvo antes de investir em algo sério. Assuntos polêmicos e palavras agressivas podem azedar o romance.



Touro

Se depender da Lua, que desembarca em Peixes logo cedo, você começa o dia mais sonhador e altruísta, Touro. Bom dia para se envolver em causas sociais ou dar uma mãozinha a quem está precisando. Tire proveito da sua habilidade de comunicação, que está mais evidente, assim o trabalho pode avançar rapidinho. Mas nem tudo é perfeito e, à noite, misturar amizade e dinheiro talvez não seja uma boa ideia. Há risco de prejuízo se não agir com cuidado. As estrelas avisam que você e o mozão estarão em sintonia e podem se divertir na companhia dos amigos do casal. Se está sonhando com um novo amor, mas não tem alguém em vista, peça uma ajuda aos amigos



Gêmeos

A Lua chega a Peixes logo cedo e avisa que você vai se esforçar para melhorar a imagem que passa aos outros, bebê. E como ela troca likes com outros astros à tarde, você tem ótimas chances de sair no lucro se souber jogar suas cartas. Fique atento aos seus contatos se está procurando emprego, meu cristalzinho, pois pode pintar indicação para uma vaga com remuneração bacana! À noite, o astral muda e será preciso cuidado com a teimosia e as cobranças em excesso para não azedar algumas relações. Bom astral para conversar sobre planos para o futuro com a pessoa amada. Diminua as expectativas agora e pode até se dar bem na conquista.



Câncer

Nesta quarta, a Lua desembarca em Peixes bem cedinho e destaca seu lado aventureiro e ousado. Se depender das estrelas, você fará o possível para circular por aí. Tudo deve correr de acordo com seus planos no trabalho, mas é nos estudos que a sua estrela realmente vai brilhar! Em compensação, talvez o astral não seja tão perfeito à noite, Câncer. Redobre a atenção e cuide dos detalhes se tem planos para viajar ou se marcou algo com os amigos, porque há sinal de imprevistos pela frente. Você pode se interessar por uma pessoa que conheceu nas redes sociais, só que precisa pesquisar mais para não se decepcionar. Seu bom humor será contagiante e vai encantar o par.



Leão

No trabalho, sua sensibilidade tem tudo para crescer e você pode até ter alguns pressentimentos. A manhã será perfeita para refletir e fazer alguns ajustes no seu dia a dia. Ouça com atenção o seu sexto sentido, pois há chance de descobrir um segredo à tarde. Você também vai separar o joio do trigo e ficará mais fácil decidir quem merece sua confiança, ainda mais se não baixar a guarda. Há risco de briga com um amigo, ou até rompimento de amizade, se não agir com cautela à noite. A paixão tem tudo para crescer e esquentar os momentos com quem ama! Tá na pista? Seu jeito sedutor será sua melhor arma, mas cuidado com a interferência dos falsos amigos.



Virgem

Os relacionamentos ganham destaque agora com a chegada da Lua em Peixes e você fará o possível para deixar a solidão bem longe. Use seu jeito charmoso para animar os contatos com os colegas de trabalho, Virgem. Também fica mais fácil tratar de temas sensíveis com pessoas próximas. Reunir a galera para um encontro ou passeio tem tudo para levantar seu astral. Mas podem rolar desentendimentos com gente próxima à noite, inclusive no romance. Será mais fácil atingir seus sonhos se tiver o par ao seu lado, mas veja lá se não está passando dos limites nas cobranças. Se está de rolo com alguém, o lance pode ficar sério, mas converse com jeitinho.



Libra

O trabalho conta com as energias poderosas da Lua nesta quarta, Libra, e assuntos do dia a dia, que exigem praticidade e disciplina, podem ser resolvidos com mais facilidade. Aproveite para resolver uma pendência ou focar na carreira, que estará bombando à tarde. Bom astral para cuidar da saúde, adotar novos hábitos e praticar exercícios físicos. À noite, as estrelas mandam um recado: nada de exagerar na comida ou na bebida, nem de sobrecarregar o seu corpo com mais obrigações do que dá conta. Se tem compromisso, talvez o mozão precise do seu apoio agora. A paquera tem chance de emplacar se der uma chance a um colega que está apaixonado.



Escorpião

Nesta quarta, a Lua ilumina seu paraíso astral logo cedo e promete dar uma turbinada na sua sorte! Há chance de se dar bem em jogo, sorteio, rifa ou aposta: faça uma fezinha. O trabalho deve correr numa boa e você pode usar e abusar da criatividade para dar conta de qualquer desafio que surgir pela frente. À noite, porém, pode pintar torta de climão com gente querida. Faça sua parte para manter a harmonia e não fique caçando encrenca se o rolo não for com você. Se a paquera andava parada, agora a história muda e há sinal de novidades com o crush! Aproveite os momentos maravilhosos com o mozão e esfrie os ânimos se quiser driblar uma briga mais tarde.



Sagitário

Logo cedo, a Lua chega a Peixes e promete movimentar as coisas em casa. Mas o astral também é perfeito pra diminuir o ritmo e repor as energias descansando no seu canto! Se não for possível, o jeito é usar o bom–senso para finalizar as tarefas que estavam pendentes no trabalho. Aos poucos, sem atropelo, você deixa tudo em ordem sem neuras. O tempo pode fechar à noite e há risco de pintar atrito com alguém de casa. Resolva qualquer desavença sem perder a calma. Se ainda não esqueceu um amor do passado, saiba que suas chances de se reaproximar são melhores à tarde. No romance, o ciúme pode causar problemas se não se controlar.

