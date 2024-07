Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/07/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de 'feriadou'. Confira:



Capricórnio

Algumas mudanças podem agitar a manhã e você vai precisar de foco para tirar proveito das oportunidades que vão se apresentar agora. No trabalho, seu lado prático ajuda a resolver as tarefas de rotina rapidinho. Sem tempo para papo furado, você vai encarar cada tarefa como um desafio pessoal e nada será capaz de ficar no seu caminho. Depois, ainda vai sobrar energia para curtir o seu canto e até para fazer algumas mudanças em casa, inclusive planejar ou iniciar uma reforma. Se tem compromisso, maratonar aquela série juntinho com o par pode ser uma boa opção se está querendo sossego. Um amor antigo pode reaparecer e pedir uma segunda chance.

Aquário

Os relacionamentos estão protegidos pelas estrelas nesta sexta, minha consagrada, e você pode se divertir muito se ficar por perto das pessoas queridas. No trabalho, você vai dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo sem o menor problema. Seu raciocínio rápido será um grande trunfo, mas você também conta com habilidade para lidar com o público ou conquistar novos clientes. A comunicação segue em alta e o astral é perfeito para sair por aí e arejar a mente. Passeio ou viagem rápida anima a noite e pode criar novas oportunidade de conquista. Espalhe seu charme! Um astral mais leve e descontraído, além de boas conversas, podem fazer maravilhas no romance.

Peixes

Sextou, Peixinho, e as estrelas avisam que devem surgir ótimas oportunidades para você ganhar dinheiro hoje. O serviço tem tudo para render mais do que espera e o seu esforço pode virar uma grana extra. Embora seu signo seja mais desapegado com as finanças, é um bom momento para colocar as contas em ordem, programar o orçamento, quitar os boletos... Sol e Marte trocam likes logo cedo e enviam good vibes para você cuidar da casa, fazer consertos e estreitar os laços com a família. Se está procurando segurança emocional, não vale sufocar o mozão sem motivo por causa da sua possessividade. A paquera talvez não fique tão animada quanto você gostaria.

Áries

Sextou com força, minha consagrada, e vai ser difícil encontrar alguém que consiga acompanhar o seu ritmo hoje. Contando com uma dose extra de energia, você terá pique para finalizar todas as tarefas antes de encerrar a semana. Mas procure canalizar sua disposição para algo produtivo, senão, pode ter dificuldade para manter o foco. À noite, pode ser uma boa tirar um tempo para relaxar, se divertir e esquecer o estresse do trabalho se quiser manter o lado emocional em equilíbrio. Se tem compromisso, seu jeito original e charmoso promete derreter o coração do par. Você conta com um brilho extra para se tornar o centro das atenções e arrasar na conquista!

Touro

Você pode começar esta sexta com sua energia um pouco mais baixa, mas tudo indica que vai se sair bem cuidando de tarefas que exigem discrição e isolamento. O desejo de se afastar e repensar algumas coisas tende a crescer, mas faça isso depois do expediente se quiser deixar tudo em ordem. Pela manhã, há boas chances de comprar algo importante para a casa ou presentear alguém da família. Sua intuição vai fazer hora extra e pode ter papel importante na hora de tomar decisões sérias. A vida amorosa anda discreta e pode se sentir mais à vontade em um programa sossegado com o par. Um clima de segredo agita a conquista, mas veja onde está se metendo!

Gêmeos

Sextou, Gêmeos, e você pode aproveitar as energias favoráveis para tentar algo novo no trabalho. A comunicação segue às mil maravilhas e você vai dar um show na hora de fazer contatos, apresentar ideias ou participar de reunião profissional pela manhã. Os astros destacam a sua originalidade à tarde e pode surpreender os colegas com algumas soluções inovadoras no serviço. Pra fechar a semana com chave de ouro, as amizades estão protegidas e podem até desempenhar o papel de cupido se o seu coração está vago. Amizade com benefícios pode se tornar mais interessante agora. A sintonia com o mozão ganha destaque e vão se divertir muito juntos.

Câncer

Nesta sexta, as estrelas enviam vibes maravilindas para a sua grana logo cedo e pode até receber um dinheiro que não esperava. No trabalho, ligue suas antenas para agarrar uma oportunidade de demonstrar seu potencial e causar uma boa impressão. Se souber jogar direitinho, pode até pintar promoção, aumento ou a chance de conquistar uma nova vaga. Vale a pena dedicar um tempo extra também à sua aparência para impressionar geral, Câncer. Se está na pista, um contatinho muito popular ou mais velho pode cruzar seu caminho e fazer seu coração bater mais rápido. Bom momento para falar sobre o futuro com quem ama e até dar um passo mais sério na relação.

Leão

Logo cedo, você conta com foco e disposição para correr atrás dos seus sonhos mais ousados, Leão! Sua curiosidade segue em alta nesta sexta e você pode aproveitar para se aprofundar nos estudos, começar um novo curso ou planejar uma viagem. Há boas chances de você se envolver em um programa de última hora ou fazer novos contatos com pessoas de fora no trabalho. À noite, sobra pique para passear, cair na farra e curtir cada momento de diversão, especialmente com os amigos. Seu lado mais ousado promete novidades e surpresas na paquera. Pra fechar a semana com o astral lá em cima, deixe a rotina bem longe e faça planos mais animados com o par.

Virgem

Sextou, Virgem, e você pode aproveitar a manhã para cuidar de alguns assuntos que precisam permanecer em segredo por enquanto, seja no trabalho ou na vida pessoal. Vai sobrar disposição para fazer mudanças complicadas e tirar do caminho tudo o que tem atrapalhado seus planos. O seu sexto sentido promete fazer hora extra hoje e será importante para analisar imprevistos ou transformações que não estavam no seu radar. Se pensa em tentar algo novo no visual, essa é a hora de colocar suas ideias em prática. As estrelas avisam que vai sobrar paixão para esquentar a intimidade com quem ama. A paquera fica animada, mas pode viver um lance proibido.

Libra

Logo cedo, as amizades contam com a proteção das estrelas e você pode matar a saudade de pessoas queridas que estavam longe. No trabalho, você vai contar com habilidade para lidar com pessoas e pode até embarcar em uma sociedade. Aproveite para priorizar as tarefas feitas em parceria, ou que envolvem trabalho em equipe e colaboração de outras pessoas. Reforce os laços com quem é importante para você, tire um tempo para reavivar algumas amizades, enfim, deixe a solidão e o isolamento bem longe, Libra. O romance conta com mais sintonia e promete momentos incríveis com o par. Se está a fim de compromisso, deixe isso bem claro logo no começo.

Escorpião

Sextou, Escorpião, e você começa o dia com a sua ambição batendo no teto! É um bom momento para fazer mudanças na carreira e até para trocar de emprego, se tem algo melhor em vista. Você conta com pique total para mergulhar no trabalho e correr atrás das suas metas. Faça um esforço para deixar tudo em ordem antes de encerrar o expediente. Mas tente respeitar seus limites, cuide da saúde e evite assumir mais compromissos do que consegue dar conta. Talvez o seu foco não esteja tão voltado para a vida amorosa, mas há chance de viver um romance no trabalho. Tem compromisso? Procure ceder em alguns momentos para manter a paz com quem ama.

Sagitário

Sol e Marte trocam likes nesta madrugada e avisam que você começa o dia mais aventureiro do que o normal, Sagita. Além disso, você também conta com uma dose extra de sorte, cortesia da Lua que segue firme e forte em seu paraíso. Tá bom ou quer mais? No trabalho, criatividade e habilidade para lidar com as pessoas, principalmente com gente jovem, pode ser um grande trunfo. Também fica mais fácil conversar com pessoas que estão longe e construir pontes. Se o seu coração está free, há boas chances de conhecer gente nova, espalhar seu charme por aí e se divertir muito. O romance segue protegido e com direito a altas doses de bom humor e descontração.

