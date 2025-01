Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/1/2024

A terça-feira vem para trazer boas noticias, com destaque para surpresas profissionais. Confira o que o horóscopo reserva o seu dia.

Capricórnio

A manhã começa com vibes maravilindas para resolver assuntos pessoais, cuidar de tarefas que dependem da sua iniciativa e movimentar os seus contatos profissionais, Caprica. Aproveite para fazer contatos e resolver qualquer assunto que precise de um bom papo. O astral muda à tarde e situações envolvendo dinheiro devem se desenrolar melhor do que esperava com a chegada da Lua em Aquário. Há chance de conseguir uma grana extra, mas atenção para não contar apenas com a sorte, ok? Um pouco de ciúme pode temperar a vida a dois, mas não é bom exagerar. Se está só, saiba que a conquista tem mais chance de emplacar ao longo do dia.

Aquário

Nesta terça, a manhã começa com a Lua ainda em seu inferno astral, Aquário, e você pode contar com seu sexto sentido para resolver qualquer desafio que pintar pela frente. A boa notícia é que as finanças contam com good vibes e uma grana que não estava esperando pode cair na sua mão. À tarde, a Lua entra em seu signo e o astral será perfeito para cuidar de alguns assuntos pessoais ou fazer contato com pessoas queridas. Já no trabalho, vale concentrar a atenção nas suas prioridades, porque as coisas vão se resolver rapidinho. Na paquera, as coisas ficam mais agitadas e você tem tudo para viver uma paixão empolgante. O romance ganha mais leveza à noite e é só aproveitar!

Peixes

No trabalho, aproveite para agilizar os contatos profissionais e as tarefas que podem ser feitas em grupo. Você pode contar com uma mãozinha dos amigos se precisar de ajuda ou conselho, mas é melhor fazer isso durante a manhã, porque a Lua passa a infernizar o seu astral à tarde e o seu pique pode dar uma caída. As tarefas que podem ser feitas a sós devem correr com mais tranquilidade no final da tarde, já que fica mais fácil se concentrar se eliminar as distrações. O romance fica mais descontraído ao longo do dia, mas é melhor reforçar a confiança no par mais tarde porque seu lado desconfiado tende a crescer. Os amigos dão uma ajuda na conquista ao longo do dia.

Áries

Aproveite a manhã para mergulhar no trabalho porque você pode ter avanços importantes na vida profissional hoje. A manhã tem tudo para ser mais produtiva, mas podem surgir alguns desafios mais tarde. Ainda bem que você terá disposição de sobra pra deixar tudo em dia, ainda mais se puder cuidar de alguns projetos de maneira mais isolada. À tarde, a Lua entra em Aquário, sinal de que a companhia dos amigos será divertida. Tudo indica que pode fazer sucesso na conquista se tomar a iniciativa e se os amigos derem uma forcinha. Você e o mozão estarão em sintonia e o romance segue perfeito sem defeito à noite! Programa com a turma tem tudo para ser animado.

Touro

Logo cedo, seu jeito otimista e descontraído ajuda a manter a harmonia no ambiente de trabalho. É um bom momento para fazer contato com pessoais de fora, investir nos estudos e até planejar uma viagem. Mas isso muda à tarde, com a entrada da Lua em Aquário, que tem tudo para dar aquele empurrão na sua carreira. Seu lado ambicioso ganha destaque e você não vai sonhar pequeno. Tente manter um astral mais leve nos momentos a dois, embora a noite seja perfeita para dar aquele passo mais sério e juntar as escovas de dente se ainda está namorando. A paquera fica mais animada durante o dia, então aproveite para mandar mensagens e adiantar os contatos.

Gêmeos

Nesta terça, o céu envia as melhores energias para você fazer alguns ajustes na vida profissional, tomar uma decisão importante e até mudar de emprego, se pintar uma oportunidade melhor. Mudanças no visual também caem bem e podem render elogios. Depois, com a Lua de mudança para Aquário, sua atenção pode se voltar para uma viagem ou um programa divertido. Mas faça um esforço para manter o foco nas tarefas e deixar tudo em dia. As redes sociais prometem muito fervo pela manhã e podem ajudar na conquista, então encontre tempo para interagir com o crush. A dois, otimismo e alto–astral ajudam a tirar o romance da rotina, mas isso muda à noite.

Câncer

Os relacionamentos seguem protegidos nesta terça e você terá disposição para trabalhar em parceria com os colegas, especialmente se juntar forças com quem tem os mesmos objetivos. Adiante tudo o que precisa da colaboração de outras pessoas, porque o astral muda com a entrada da Lua em Aquário à tarde. Mas não precisa se preocupar: você vai dar conta de qualquer imprevisto na sua agenda e pode se sair melhor do que esperava. E com o seu lado mais sensual ganhando destaque, a atração física cresce e promete momentos pra lá de animados na intimidade. A sensualidade será o seu grande trunfo na paquera: mostre que é imbatível na arte de seduzir.

Leão

Logo cedo, você conta com a ajuda dos astros para mergulhar nas tarefas e cuidar das suas responsabilidades sem enrolação, mesmo que precise lidar com alguns imprevistos. A manhã será favorável para dar andamento ao serviço de rotina, mas depois a Lua entra em Aquário e são os relacionamentos que ganham destaque, tanto na vida profissional quanto pessoal. Aproveite para finalizar as tarefas que envolvem a colaboração de outros colegas no serviço. O romance conta com ótimas energias e você fará o possível para curtir cada momento ao lado de quem ama. A paquera pode surpreender e ficar séria rapidinho. Um ficante pode virar algo mais nesta noite.

Virgem

A Lua segue em seu paraíso pela manhã e garante ótimas energias para os relacionamentos, além de uma dose extra de sorte para resolver um ou outro desafio que apareça pela frente. Seu lado prático ganha um reforço à tarde com a entrada da Lua em Aquário. Aproveite para finalizar um serviço, dar uma mãozinha a alguém querido ou resolver qualquer bagacinha do dia a dia que vinha adiando. E os assuntos envolvendo a saúde também podem pedir uma atenção extra agora. Um flerte pode empolgar, mas adiante os contatos porque suas chances são maiores pela manhã. Já o romance promete momentos mais animados logo cedo e, depois, a rotina pode falar mais alto.

Libra

Você começa esta terça com mais disposição para arrumar as coisas em casa, dar andamento às tarefas de rotina e até melhorar o astral na convivência com a família. Quem trabalha com produtos ou serviços para a casa tem tudo para se destacar hoje! À tarde, com a entrada da Lua em seu paraíso, você pode ter ótimas ideias e abusar da criatividade na hora de cuidar do serviço. A sorte também sorri para você e pode ter boas novas em aposta ou jogo. As estrelas enviam good vibes para a vida amorosa, sinal de que vai sobrar empolgação e altas doses de carinho na vida a dois. Seu sucesso na paquera promete causar inveja, Libra! Vai ser difícil alguém resistir ao seu carisma.

Escorpião

Logo cedo, as estrelas enviam vibes positivas para tudo o que envolva comunicação, deslocamentos rápidos e agilidade na hora de tomar decisões. No trabalho, fica mais fácil se entender melhor com os colegas, já que o diálogo segue em alta e uma boa conversa pode abrir muitas portas! A Lua está de mudança para Aquário à tarde e vai movimentar os assuntos ligados à sua casa e à família. Quem trabalha em casa, com produtos ou serviços para o lar tem boas chances de se destacar. O romance segue animado, mas há sinal de ciúme ou possessividade com o par mais tarde. Se está de olho em alguém, pode aumentar suas chances se apostar num bom papo.

Sagitário

As finanças estão protegidas nesta terça e você tem tudo para encontrar boas oportunidades de ganhar dinheiro. De quebra, vai sobrar foco para finalizar algumas tarefas que estavam pendentes. Depois, o contato com os colegas e com o público em geral conta com as melhores vibes e você pode compartilhar suas ideias com todo mundo, graças à entrada da Lua em Aquário. A comunicação está turbinada pelas estrelas e vai ser fácil expressar o que pensa e convencer os outros. Podem surgir muitos contatinhos, inclusive nas redes sociais, e seu jeito descolado tem tudo para ser um sucesso! Você e o par ficarão mais afinados se investirem no diálogo.

