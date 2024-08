Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 30/08/2024

Trabalho, romance, amizades e até aquele "rolo" com o crush, veja como os astros guiam seu dia hoje em véspera de fim de semana.

Capricórnio

No trabalho, seu lado diplomático segue em alta e fica mais fácil encontrar o equilíbrio na convivência com colegas e parceiros profissionais. O astral será perfeito para conhecer gente nova, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais, mas isso muda no final da tarde. A boa notícia é que, se está disputando uma promoção ou tem uma negociação difícil pela frente, seu lado competitivo aflora e aumenta suas chances de sucesso! A conquista tem mais chances de emplacar e, com seu lado sensual aflorado à noite, você tem tudo pra fazer sucesso sem esforço. Se já tem compromisso, a paixão promete elevar a temperatura e animar os momentos com quem ama.

Aquário

Seu foco vai se voltar totalmente para o trabalho nesta sexta, Aquário, e há chance de conseguir uma grana extra. Pena que nada vai cair de bandeja no seu colo, então o jeito é ralar muito se quiser aproveitar essas vibes positivas. A saúde pode se beneficiar de algumas mudanças no seu estilo de vida, mesmo que elas pareçam pequenas no começo. Os relacionamentos ficam protegidos com a entrada da Lua em Leão no final da tarde e, se o seu coração está vago, talvez não se interesse por algo mais passageiro e sem futuro, bebê. Mas o romance conta com a proteção da Lua e a relação tem tudo para ficar mais gostosa. Aproveite para cobrir o par de carinhos.

Peixes

Sextou e você segue esbanjando criatividade, animação e carisma, Peixes! Tire proveito do bom relacionamento com as pessoas para manter um astral mais leve no ambiente de trabalho. Sua habilidade para convencer os outros ajuda a fazer contatos e a lidar com o público. Também vale fazer uma fezinha ou participar de um sorteio nas redes sociais já que a sorte vai sorrir pra você! Mas a entrada da Lua em Leão no final da tarde deixa os assuntos de rotina em destaque, assim como os cuidados com o corpo. Se quiser arrasar na paquera, é melhor adiantar os contatinhos. Se já encontrou um amor, talvez tenha que se esforçar para dar um chega pra lá na rotina à noite.

Áries

Nesta sexta, você conta com ótimas energias para lidar com dinheiro, inclusive se precisa revisar o orçamento doméstico ou comprar algo para a casa. O trabalho pede mais empenho e talvez tenha que lidar com as tarefas chatas do dia a dia, mas confie em sua intuição e siga em frente sem perder o foco, Áries. Mais tarde, a Lua brilha em seu paraíso astral e você ainda vai contar com uma dose extra de criatividade e carisma pra fechar a semana com chave de ouro! Vai arrasar na conquista, afinal, não devem faltar oportunidades pra desfilar seu charme por aí. O romance também fica mais leve e você pode se divertir muito essa noite ao lado do mozão.



Touro

Sextou, Touro, e você segue dando um show na comunicação no trabalho. Aproveite para compartilhar suas ideias e tirar o máximo proveito disso no trabalho. O astral também é perfeito para fazer contatos profissionais. À tarde, a Lua se muda para Leão e os assuntos familiares podem exigir mais atenção da sua parte. Talvez tenha que encontrar pique pra conciliar as tarefas em casa e no trabalho, mas seu esforço tem tudo pra render frutos lá na frente. Se o seu coração está vazio, saiba que as oportunidades de encontrar um novo amor são melhores pela manhã. O diálogo anima as coisas com o mozão, mas o ciúme talvez dê as caras mais tarde.



Gêmeos

Esta manhã começa com energias maravigolds pra dar um passo importante nas finanças. Mas vai ser preciso botar as mãos na massa e fazer a sua parte, Gêmeos. Se quer uma promoção ou aumento, mostre seu lado responsável e corra atrás do reconhecimento que merece. A boa notícia é que pode recuperar uma grana que nem esperava mais, seja de um empréstimo ou por pura sorte. No final da tarde, a entrada da Lua em Leão deixa o astral mais leve e seu lado bem–humorado tem tudo para garantir a diversão! Tanto o romance quanto a conquista contam com as melhores vibes e ainda dá tempo de viver momentos divertidos e animados nesta sexta.



Câncer

Sextou, Câncer, e as estrelas avisam que só depende de você manter o ambiente profissional descontraído e animado. Com criatividade e muita simpatia, fica mais fácil dar um chega pra lá na rotina, finalizar as tarefas que estavam pendentes e fechar a semana com tudo em ordem. Pra melhorar, você conta com a proteção da Lua pra finalizar um acordo lucrativo ou conquistar uma grana extra. Esbanjando charme logo cedo, você tem mais chance de se dar bem na paquera se não ficar enrolando pra chegar no crush e mostrar seu interesse. Já o romance segue firme e tudo o que envolve as finanças do casal pode ser resolvido agora. Só não vale exagerar no ciúme, ok?



Leão

Sextou e você está sonhando em ficar no seu canto, recarregando as baterias e curtindo o sossego que merece? Melhor adiar um pouco e focar primeiro no trabalho, Leão. A sua intuição segue pra lá de turbinada e você pode prestar atenção ao seu sexto sentido para descobrir quem merece confiança e quem não merece também. A boa notícia é que a Lua entra em seu signo no final da tarde e dá pra fechar a semana com o astral lá em cima! Se depender das estrelas, o céu promete diversão e alto–astral ao lado do momozin pra compensar o marasmo dos últimos dias. Também vai sobrar confiança para tomar a iniciativa e se aproximar daquele contatinho novo.



Virgem

As amizades seguem em destaque nesta sexta e os astros prometem um astral descontraído nos contatos com o pessoal. No trabalho, dê uma mãozinha aos colegas se quiser receber o mesmo em troca e compartilhe o que sabe, meu cristalzinho! Mas vale adiantar as tarefas porque, no final da tarde, a Lua passa a infernizar o seu astral e pode faltar energia pra finalizar o serviço se deixar tudo pro último minuto. Na paquera, cuidado para não acabar disputando o mesmo alvo com alguém da turma. A vontade de viver um lance proibido pode ser mais tentadora do que imagina! O romance conta com doses de carinho, mas você pode ficar mais na sua à noite.



Libra

Sextou, Libra, e a sua atenção segue focada na vida profissional. Aproveite o embalo para cuidar das tarefas que ficaram pendentes, dar aquele gás no que for possível adiantar e finalizar os planos que fez nos últimos tempos. A Lua entra em Leão no final da tarde e deixa tudo mais leve! Vai sobrar disposição para sair com os amigos, espairecer e curtir aquela noitada com o pessoal! A vida amorosa também entra numa fase mais gostosa e a sorte tem tudo para sorrir para o seu lado na conquista. Confie no seu charme! Só evite disputar o mesmo crush com uma amiga. É hora de esquecer as responsabilidades do dia a dia e curtir momentos divertidos na companhia do love.

Escorpião

Você começa esta sexta com energia para correr atrás dos seus interesses, meu cristalzinho. Agarre a chance de fazer uma viagem ou, pelo menos, começar os preparativos para cair na estrada. Os estudos também contam com excelentes energias e, se andava sonhando em investir no seu crescimento pessoal ou profissional, essa é a hora de dar o primeiro passo. No final da tarde, há chance de ter uma vitória importante no trabalho. Pode se surpreender logo cedo se o seu coração está vago, já que nem a distância será um problema se topar com uma pessoa interessante. O romance ganha mais solidez à noite e vocês dois podem fazer planos para um futuro juntos.

Sagitário

Sextou e o dia tem tudo para ser agitado! O astral é favorável para fazer alguns ajustes em casa, procurar um novo lar se pensa em se mudar, trocar os móveis de lugar ou arrumar o seu canto para deixar tudo do seu jeito. No trabalho, mergulhe nas tarefas logo cedo e ligue suas antenas para aproveitar ao máximo as boas oportunidades que devem cruzar seu caminho. É um ótimo momento para abandonar velhos hábitos e cuidar melhor do seu corpo. A Lua brilha em Leão mais tarde e, se depender das estrelas, você pode se encantar com alguém que acabou de conhecer. Aproveite para curtir um passeio ou programa animado de última hora com o seu par.

