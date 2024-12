Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 30/12/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a última segunda-feira do ano:



Capricórnio

Mercúrio vai brilhar em Virgem logo cedo, meu cristalzinho, e você pode aproveitar essa energia para se dedicar mais aos estudos, planejar uma viagem ou matar a saudade de pessoas queridas que andam distantes. O dia vai pedir um pouco mais de foco da sua parte, mas as tarefas feitas em equipe prometem ótimos resultados. À tarde, a Lua passa a infernizar seu astral e é melhor ouvir sua intuição e não baixar a guarda. Um segredo pode ser exposto, por isso, cuidado com o que comenta nas redes sociais. O astral fica mais descontraído durante o dia e o romance recebe ótimas energias. A distância pode esfriar as coisas na paquera, então vá com calma.

Aquário

A segunda começa agitada e há sinal de mudanças importantes pela frente, graças à chegada de Mercúrio em Virgem. Mas você pode aproveitar esse momento para fazer movimentos importantes na carreira e até trocar de emprego, se está atrás de oportunidades melhores. No final da tarde, a entrada da Lua em Sagitário traz à tona seu lado mais sociável e animado, além de estimular o desejo de se divertir na companhia das pessoas próximas, especialmente os amigos. Só evite arrumar encrenca com o pessoal por causa de bobagens, ok? Uma boa dose de paixão pode animar o romance ou ajudar aquela paquera a engrenar de vez.

Peixes

Com Mercúrio protegendo seus relacionamentos a partir de agora, tudo o que for feito em parceria tem mais chance de se tornar um sucesso, inclusive no trabalho. Bom humor e espírito de equipe serão a chave para desenvolver projetos que dependem da colaboração de outras pessoas. No final da tarde, sua mente pode se voltar para assuntos mais sérios e sua ambição tem tudo para crescer. À noite, as energias astrais trazem desafios e avisam que vai ser difícil lidar com rivalidade, inclusive no amor. Ainda bem que o romance conta com vibes positivas para você dar a volta por cima. Se está só, há chance de embarcar em uma amizade com benefícios.

Áries

Mercúrio favorece a concentração no trabalho nesta segundona, Áries, e você vai mergulhar de cabeça nas tarefas. Aproveite para fazer algumas mudanças mais significativas hoje, inclusive na carreira, e use seu raciocínio rápido para analisar surpresas ou imprevistos de última hora. No final da tarde, a Lua desembarca em Sagitário e avisa que um bate–papo ou encontro com a galera ajuda a levantar o astral. Na paquera, você pode suspirar por um contatinho que mora longe, mas a distância talvez atrapalhe. Antes de mergulhar de cabeça, investigue melhor esse lance. Assuntos do dia a dia exigem mais atenção e o mozão pode ficar em segundo plano.

Touro

Com Mercúrio brilhando em seu paraíso astral a partir de agora, ideias criativas e facilidade para se expressar serão seus melhores trunfos no serviço, bebê. Tarefas feitas em equipe tendem a render mais, então adiante tudo o que precisa da cooperação de outras pessoas. A tarde será ideal para fazer alguns ajustes na rotina, repensar decisões e abrir espaço para novidades. Seu signo não é lá muito fã de mudanças, mas elas podem ser terapêuticas de vez em quando. A paquera pode esquentar e a sensualidade será a chave para o sucesso, mas há sinal de alguns perrengues pelo caminho. O romance conta com ótimas vibes, ainda mais se evitar as brigas com bom humor.

Gêmeos

Segundou, Gêmeos, e Mercúrio promete um astral mais leve nas relações familiares a partir de hoje. Sua disposição para encarar as tarefas de rotina será a chave para ter sucesso, então bora lá botar as mãos na massa pra resolver o serviço rapidinho. À tarde, a Lua brilha em Sagitário e avisa que você estará mais sociável do que nunca hoje. A dica dos astros é espantar a solidão e buscar a companhia de pessoas que são importantes em sua vida, sem deixar a família de lado. No romance, mostre seu lado mais descontraído e pegue mais leve com o ciúme para evitar briga. Se o coração está vago, suas chances serão maiores com um amor do passado.

Câncer

Mercúrio promete estimular seu lado comunicativo a partir de hoje e você vai dar um show na hora de lidar com clientes, colegas e pessoas próximas. E com a sua criatividade a mil, também dá para convencer os outros sem fazer tanto esforço. No final da tarde, a Lua entra em Sagitário e avisa que vai precisar focar toda a atenção no trabalho se quiser finalizar o serviço. Mas também há sinal de desafios e problemas pelo caminho, seja com a falta de atenção ou com as distrações que podem surgir durante o expediente. Se busca um novo romance, adiante os contatos para se dar bem. Valorize o diálogo com o mozão e reforce o companheirismo entre vocês.

Leão

Segundou, Leão, e a entrada de Mercúrio em sua Casa da Fortuna logo cedo promete as melhores vibes pra você lidar com dinheiro. À tarde, a Lua ilumina seu paraíso astral, sinal de que a sorte vai sorrir para você. Que tal fazer uma fezinha? Mas como nem tudo é perfeito, é melhor não exagerar nos gastos à noite contando com um dinheiro que ainda não chegou nas suas mãos. O astral também sinaliza alguns perrengues à tarde, especialmente na convivência com pessoas de casa. Tá na pista? Saiba que será difícil alguém resistir aos seus encantos, apesar de um ou outro desentendimento. O romance fica protegido, mas é melhor não exagerar na possessividade.

Virgem

Nesta segunda, Mercúrio brilha em seu signo e ressalta seus pontos fortes. É hora de correr atrás dos seus interesses com pique renovado! O diálogo será o caminho para se entender melhor com colegas e pessoas próximas, mas escolha as palavras com cautela e não deixe nada no ar. Depois, a Lua avisa que boa parte da sua atenção deve se voltar para o lar e talvez seja hora de cuidar das tarefas domésticas ou de assuntos que envolvem a família. Contatinhos novos podem agitar as coisas na paquera e você tem tudo para brilhar, mas suas chances são melhores ao longo do dia. Se já tem compromisso, controle o ciúme e capriche nas demonstrações de carinho para derreter o par.

Libra

Segundou, Libra, mas Mercúrio entra em seu inferno astral logo cedo e pede cautela em alguns momentos. Você começa o dia com pique para lidar com dinheiro e pode encontrar boas oportunidades de negócios se ouvir o seu sexto sentido. A Lua facilita os contatos mais tarde, mas também há risco de mal–entendido à noite. Falar demais pode fazer com que você se torne alvo dos fofoqueiros de plantão, seja no serviço ou na vida pessoal. Bate na madeira! Você terá facilidade para flertar e fazer novos contatos, mas talvez as coisas não evoluam da maneira que esperava. Um bom papo ajuda a se entender melhor com o par, então esclareça as coisas numa boa.

Escorpião

A semana começa a mil com a entrada de Mercúrio em Virgem logo cedo! As amizades contam com as melhores energias e você terá ótimas oportunidades de conquistar seus objetivos. Depois, a Lua destaca sua habilidade para lidar com as finanças, embora não seja a melhor ideia contar com a sorte neste setor. Vale a pena tirar um tempinho pra colocar as contas em ordem, planejar os gastos de casa com cuidado e não misturar amizade e dinheiro porque as coisas nem sempre acabam bem. O ciúme pode incomodar se tem compromisso, mas o astral melhora se conversarem abertamente. Se quer um amor pra chamar de seu, os amigos podem bancar o cupido.

Sagitário

Segundou, Sagita, e Mercúrio vai dar aquele gás que faltava pra você focar na carreira e correr atrás de novas oportunidades. Mas faça isso nos bastidores, porque você vai se sair melhor se mantiver seus sonhos em segredo por enquanto. À tarde, com a mudança da Lua para o seu signo, vai sobrar otimismo e disposição. Pena que o excesso de confiança talvez cause atritos. É melhor agir com mais diplomacia e evitar apontar os erros dos outros porque você pode receber o troco na mesma moeda. Você pode se surpreender na paquera se topar com alguém mais sério ou mais velho. Com o mozão, planos para o futuro e bom humor melhoram o relacionamento.

