Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 3/07/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quarta-feira (3), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:



Capricórnio

Nesta manhã, vai ser preciso disciplina pra lidar com todo o trabalho que deve cair no seu colo, Caprica. Vale a pena adiantar o que for possível e fazer um esforço extra pra correr atrás dos seus interesses sem desanimar no meio do caminho. A boa notícia é que sua habilidade para lidar com os outros ganha um reforço das estrelas e uma conversa ajuda a resolver qualquer perrengue. Há chance de fechar um bom negócio e até garantir um dinheiro extra, por isso, ligue suas antenas. Vênus e Saturno garantem as boas vibes nos assuntos amorosos e prometem fortes emoções tanto no romance quanto na conquista. Mensagens e conversas podem evoluir pra algo mais.

Aquário

Lua e Júpiter se unem pra reforçar a sua sorte nesta manhã, Aquário! Aproveite para entrar em sorteio, comprar uma rifa, fazer uma aposta... Embora sua atenção esteja mais voltada para os momentos de diversão, você vai ter que focar no trabalho se quiser encher o bolso e ótimas oportunidades vão pipocar logo cedo, por isso, nada de marcar bobeira. Os astros também dão aquela reforçada no seu charme, mas avisam que nem tudo será perfeito e há risco de atritos com o mozão se não pegar leve em alguns momentos. Apesar de fazer sucesso com os contatinhos, talvez não seja tão fácil dar o próximo passo e transformar um lance recente em compromisso sério.

Peixes

No trabalho, seu lado sensato e realista fica evidente e pode ajudar a manter o foco no que precisa ser feito. Ouça a sua intuição, assim dá pra resolver as tarefas com mais tranquilidade. Só não vale se sobrecarregar e acabar colocando a saúde em risco: faça uma coisa de cada vez e não assuma mais responsabilidades do que consegue dar conta. Assuntos familiares podem se desenrolar numa boa e ainda sobra pique para botar tudo em ordem no seu cantinho, Peixes. Os astros mandam o papo reto: melhor ter cuidado pra não exagerar no ciúme. Agora, se tirar vantagem do seu charme, vai ser moleza dar adeus à solidão e embarcar num novo romance!

Áries

Lua e Júpiter trocam likes logo cedo e avisam que deve sobrar pique pra curtir os amigos e pessoas mais próximas nesta quarta. No trabalho, você vai dar um show em tudo o que envolve comunicação e tem tudo para se destacar ao trocar ideias com colegas e clientes. Só não vale exagerar no otimismo nem contar demais com a sorte: faça sua parte direitinho. Seu lado sociável também fica mais animado e a vontade de checar mensagens ou redes sociais pode crescer, o que tem tudo para animar as coisas na conquista. Você e o mozão podem se divertir se deixarem a rotina de lado. Boas lembranças também ajudam a fortalecer os laços com quem ama.

Touro

Logo cedo, Lua e Júpiter iluminam sua Casa da Fortuna e enviam as melhores vibes para as finanças! A quarta será perfeita para cuidar das suas coisas, começar uma poupança ou conseguir uma grana extra. Talvez seja a hora de pensar na casa própria, planejar uma compra grande para o lar ou até iniciar um negócio em família. Vênus e Saturno reforçam sua habilidade nas comunicações e trabalhos que envolvem deslocamentos ou viagens rápidas prometem bons resultados. Seu jeito mais possessivo pode comprometer a paquera e trazer problemas no romance se não pegar mais leve. Há chance de viver um lance passageiro ou embarcar em uma amizade colorida.

Gêmeos

As finanças contam com vibes maravilindas hoje e pode ter boa notícia envolvendo uma promoção e até um aumento, geminilover. Você também vai esbanjar confiança, inclusive no trabalho, e o astral será perfeito para tomar decisões importantes, definir novos rumos no serviço e fazer contatos com pessoas e com o público em geral. Sua habilidade de comunicação segue em destaque, mas atenção para não se distrair no meio do caminho, ainda mais se estiver cuidando de várias coisas ao mesmo tempo. A paquera traz muitas novidades, inclusive com um alvo de fora. Seu jeito confiante e comunicativo será importante para deixar o par babando aos seus pés!

Câncer

A vontade de ficar no seu canto e desacelerar tem tudo para crescer, mas nem por isso dá pra evitar as suas obrigações, bebê. A boa notícia é que seu pique pode até cair, mas a sua intuição vai fazer hora extra! Agora, se fizer a sua parte e ficar fora do radar dos invejosos, há chance até de conseguir uma grana extra. Mercúrio e Plutão avisam que assuntos envolvendo negociações, herança ou processo na Justiça podem correr melhor a partir de agora. Você pode sentir que a paquera anda meio enroscada, mas há chance de ter boas novas se está flertando nas redes sociais. Se tem compromisso, deixe as coisas se desenrolarem sem pressão e não cobre tanto o par.

Leão

Logo cedo, as estrelas prometem agitar as amizades e colocar em destaque o seu lado sonhador. O resultado é que você tem tudo para se divertir com a galera, fazer uma viagem com o pessoal ou apenas reunir todo mundo pra jogar conversa fora. No trabalho, aproveite para colocar uma nova ideia em prática, mas sem perder a paciência se tiver que lidar com colegas ou concorrentes. Ouça sua intuição, que está no modo turbo, e tudo vai se ajeitar aos poucos. Se já encontrou o amor, é hora de investir no romantismo e na sintonia, deixando as disputas de lado. Os amigos podem fazer o papel de cupido e dar uma força pra você se conectar com novos contatinhos.

Virgem

Se depender da Lua, que envia as melhores vibes para turbinar sua ambição hoje, você tem tudo pra dar um show no trabalho! Aproveite as excelentes energias na parte da manhã para lutar pelos seus interesses. Botar as mãos na massa será importante para conseguir o que deseja. Mas ligue as suas antenas porque nem tudo será perfeito e o seu pique pode cair em alguns momentos, Virgem, principalmente se não tiver cuidado com a saúde e acabar se sobrecarregando. O romance passa por uma fase mais estável, com direito a muita cumplicidade e altas doses de carinho. Se está procurando um amor, valorize quem tem os mesmos interesses e quer se amarrar.

Libra

A manhã promete ser movimentada no trabalho, Libra, e quem está buscando uma nova vaga pode ter boas surpresas nesta quarta. Ainda bem que os astros enviam muita energia para você dar um chega pra lá na rotina! Pode até pintar planos para uma viagem de última hora, ainda mais se vai curtir as férias ou tirar alguns dias de descanso. Não é o seu caso? Então, foque nos seus objetivos, mergulhe nos estudos e aprenda coisas novas trocando ideias com as pessoas mais próximas. Há risco de disputar o mesmo crush que alguém da turma: veja se vale a pena abalar uma amizade por causa disso. Descontração e bom humor ajudam a curtir ótimos momentos com o par.

Escorpião

Esta quarta começa agitada e, se anda sonhando com uma mudança em sua vida, saiba que os astros estão prontos para te ajudar a dar o primeiro passo! O céu envia uma energia de renovação intensa e pode surgir a chance de um novo emprego, uma proposta nova no serviço, e até uma oportunidade fora da sua área. Planos para uma viagem de lazer contam com as good vibes das estrelas! Talvez seja preciso equilibrar melhor o seu tempo entre o trabalho e a família. A atração física vai dar as cartas na paquera e nem a distância será um problema. Com o mozão, a paixão dá as cartas e o bom humor garante muita diversão nos momentos de intimidade.

Sagitário

Logo cedo, vai sobrar energia para fazer algumas mudanças em casa e há chance até de trocar de endereço. Sua disposição para interagir com os outros tem tudo para crescer, o que também se aplica ao trabalho. A manhã será perfeita para fazer novas conexões profissionais e valorizar o toque pessoal em seus contatos. Deslocamentos durante o trabalho e até viagens curtas então em alta, mas planeje cada passo direitinho para evitar surpresas de última hora. O romance ganha proteção e a relação tem tudo para se tornar mais sólida. Se tem alguém em vista, aposte numa boa conversa e não deixe a distância atrapalhar. Você pode se encantar com alguém à primeira vista!

