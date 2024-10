Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 31/10/2024

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (31), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

Os capricorniamores terão uma porção de coisas para fazer no último dia de outubro. Logo pela manhã, as demandas profissionais devem se impor, mas nem esquenta porque você vai dar conta de tudo com seu jeito centrado, ambicioso e determinado. O problema será no início da tarde, quando tensões e tretas podem rolar e derrubar a harmonia em suas relações. Muita calma nessa hora para não perder a linha e a paciência com quem convive e trabalha, mas depois as nuvens escuras irão embora e ótimas vibes vão reinar, ainda mais na vida social. Pode esperar chuva de likes e solicitação de amizade nas redes, além de novos contatinhos para dar match. A noite será perfeita para falar do que sente ao love.

Aquário

Se depender das estrelas, você encerra o mês com boas novas, mas também com umas bagacinhas, viu bebê? Pela manhã, a Lua destaca sua criatividade e inteligência, estimulando as atividades mentais, intelectuais e os estudos. Ideias férteis e inventivas devem jorrar, mas o astral pode patinar bem no meio do dia e será preciso ter mais disciplina para não desperdiçar seu tempo e sua energia com coisas improdutivas. Foque no trabalho e a recompensa virá ainda no período da tarde, pois a chefia pode premiar seu desempenho. Os interesses financeiros ganham impulso e um aumento de salário pode entrar no radar. A quintafeira será de altos e baixos no amor, mas sua popularidade deve subir nos contatinhos. Bora pra pista conferir?

Peixes

Outubro terminando e a conta não fecha no azul, peixinha? Bora pra luta porque você pode ter boas oportunidades para ampliar seus ganhos e organizar as finanças. Aproveite que seus instintos estarão acesos e explore mais seu tino empreendedor, pois pode fazer negociações vantajosas e tirar leite de pedra. Só convém controlar os ímpetos depois do almoço, quando há risco de gastar na louca. Poupe seus recursos e aplique bem o que entrar para depois não reclamar da sorte. A boa notícia é que mudanças positivas devem acontecer ainda na parte da tarde e trazer alívio para seu bolso. Pode até pensar em fazer aquela viagem que vinha planejando com o love. A noite será animada e surpresinhas agradáveis estão previstas para quem está na pista.

Áries

Quintou, o mês acabou e você está como, arianjo? Se depender do céu, com muitos planos em mente e as atenções voltadas para suas parcerias pessoais e profissionais. Aproveite e corra logo atrás dos seus interesses, pois a manhã será propícia para somar forças com os outros e realizar o que pretende. Você terá a maior boa vontade para colaborar e, em troca, vai receber todo apoio de que precisa, mas não espere as mesmas energias a partir da hora do almoço, quando desavenças e contrariedades podem rolar. Tenha mais diplomacia com quem convive e trabalha, pois há risco de se desentender com parentes, chefes e também o mozão. Ainda bem que tudo melhora mais tarde e você saberá resgatar o clima de paz com seus queridos.

Touro

Outubro chega ao fim, mas o saldo deve ser bem positivo, principalmente para os seus interesses de trabalho, tourinha! Você não vai economizar dedicação e pode progredir bastante se souber explorar todo seu empenho e vitalidade. Porém, há risco de perder o foco e a paciência do início da tarde em diante e será preciso muita disciplina para não afetar seu rendimento. Também convém controlar os ímpetos e medir as palavras para não atrair atritos e tretas nos contatos pessoais ou profissionais. Para seu alívio, o cenário vai mudar, vibes bem mais positivas devem chegar e a maior privilegiada será a sua vida amorosa. Aí sim o romance vai ficar blindado e um envolvimento recente tem tudo para dar um passo mais sério.

Gêmeos

Geminiamores vão fechar a conta de mês com novidades, mas também com alguns alertas. Sua manhã deve ser bem positiva e as coisas vão fluir com facilidade em todos os setores. Só que depois a Lua salta do paraíso para o purgatório astral, sinal de que você pode levar um choque de realidade e sair do reino dos prazeres para encarar os deveres. O início da tarde será tumultuado e convém ir devagar pra não se meter em rolos, frias ou dívidas. Também pode enfrentar desafios no trabalho e precisará de mais resiliência e tolerância, mas as vibes treteiras vão durar pouco e logo você supera tudo. No romance, deve ficar numa boa com o love. Já na paquera, terá mais sucesso nas primeiras horas do dia.

Câncer

Bora agilizar seus interesses logo nas primeiras horas da manhã, bebê! Os astros avisam que será o melhor período para concluir negócios em andamento, definir acordo ou contrato que diz respeito a aluguel, compra de terreno ou imóvel. Mas não deixe para resolver esses e outros assuntos a partir da hora do almoço porque contratempos e decisões precipitadas podem acontecer. Bagacinhas também estão previstas no lar e será preciso uma dose extra de paciência para não fazer canceridrama nem dar ruim com seus queridos. A boa notícia é que a Lua ingressa em seu paraíso à tarde e traz energias maravilindas para sua vida. Você tem tudo para terminar outubro com o coração cheio de alegria e o love dos sonhos ao seu lado.

Leão

Leodivos e leodivas vão quintar com mil ideias e os ânimos renovados para colocar os planos em ação. Bora agilizar seus interesses e tirar proveito da sua comunicação assertiva, pois você tem tudo para mandar bem nos contatos pessoais, amorosos e profissionais. Mas o astral se inverte nas primeiras horas da tarde e há risco de ficar de cabeça quente. Cautela para não fazer julgamentos precipitados e tempestade em copo d´água, pois as tretas e os problemas talvez nem sejam tão grandes assim. Esqueça as caraminholas e foque nos assuntos que realmente importam, pois o clima vai melhorar e você pode terminar outubro com boas conquistas. Na paixão, a sintonia vai aumentar e os desejos vão aflorar nos momentos íntimos com o love.

Virgem

Olha lá, consagrada, hoje o céu tá movimentado e tem muita coisa rolando neste último dia de outubro. Acelere o passo e corre atrás do dindim logo nas primeiras horas da manhã, pois você pode faturar dobrado e fechar o mês com as contas pagas. Só não pode e não deve perder o foco e a paciência a partir da hora do almoço, quando distrações e bagacinhas podem rolar. Concentrese em seus objetivos e deixe para resolver picuinhas mais tarde, mesmo porque a Lua vai mudar de cenário e deve favorecer bastante seus contatos. Sua comunicação vai ficar mais poderosa e você terá mais habilidade para acertar as pontas com quem convive, inclusive o love. A noite promete ser gloriosa na paquera e no romance.

Libra

Outubro chega ao fim e você vai encerrar o mês com a sensação de dever cumprido, librinha. Hoje a Lua se despede do seu signo, mas antes de partir vai dar a maior força para os seus interesses e deixará suas habilidades tinindo. Seu carisma, talento e cordialidade serão contagiantes e as coisas devem caminhar do jeitinho que espera no trabalho e nas relações pessoais. Só não convém marcar bobeira no início da tarde, quando seu humor vai oscilar e há risco de tretar com os outros. Mas logo você recupera o seu famoso equilíbrio e terá muita disposição para batalhar pela grana. As finanças estarão mais favorecidas e há boas chances de melhorar seus ganhos. O romance vai contar com mais estabilidade.

Escorpião

Contando as horas para rasgar a folhinha do calendário e começar um novo ciclo, consagrada? Tá certinha e hoje você tem mesmo é que se entusiasmar, pois good news vão chegar. As coisas podem não fluir com a velocidade e facilidade que deseja até o início da tarde e talvez você tenha que dar duro, mas os seus esforços serão recompensados e as bagacinhas vão ficar para trás. A Lua passa a brilhar em seu signo a partir das 14h29, trazendo na bagagem grandes promessas para a sua vida e os seus interesses. O trabalho vai andar, o dinheiro deve entrar e o coração vai se encher de alegria, ainda mais à noite. Seu charme e seducência vão ficar no modo arrasane e você tem tudo para fisgar um peixão na pista.

Sagitário

Você fecha o mês com “ene” planos e a agenda lotada de contatinhos, Sagita! Não perca tempo e aproveite a manhã para ir atrás do que idealiza, pois será o melhor período para realizar seus objetivos e fazer tudo o que pretende. Trabalhos e atividades em grupos e equipes vão decolar e as amizades devem reservar alegrias. Mas hoje é halloween, a bruxa tá solta e pode voar em direção ao seu signo a partir da tarde. Respire fundo, dobre a atenção com o dindim e fique longe de atritos. Além de estar mais mão aberta com dinheiro, pode enfrentar bagacinhas em suas relações e até a vida amorosa pode ser afetada. Enxugue os gastos, melhore a sintonia com o xodó e não crie muitas expectativas na pista.

