Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Que tal programar o sextou e já saber o que pode acontecer ao decorrer do dia? Amizades romance e família, o horóscopo promete guiar os signos hoje. Confira:



Capricórnio

Você vai fechar a semana com muito pique para correr atrás dos seus interesses. Aproveite a manhã para desenrolar qualquer assunto pessoal que estava adiando, porque a tarde traz excelentes energias para tudo o que envolve dinheiro ou finanças em geral! É um bom momento para rever gastos, fazer ajustes no orçamento, negociar desconto antes de comprar algo e até conversar sobre um aumento. Mas o clima fica mais sério na vida pessoal e você pode se apegar demais às suas coisas, o que inclui o mozão. Pegue leve para não sufocar o par sem motivo. Se está de olho em alguém, mantenha o astral mais descontraído e não pressione por compromisso



Aquário

Você começa o dia com sua intuição tinindo, por isso, preste atenção aos seus instintos porque pode receber avisos importantes. Também há chance de receber uma grana, mas mantenha isso em segredo por enquanto. À tarde, a Lua brilha em seu signo e você pode sentir suas energias recarregadas. Com uma dose extra de otimismo e bom humor, as tarefas feitas em grupo devem correr com mais tranquilidade agora. Aproveite para sair e fazer o que mais gosta à noite! Se está na pista, é hora de tomar a iniciativa e mostrar que está no jogo. Seu jeito descontraído deixa o relacionamento mais animado e deve contagiar o mozão também.



Peixes

No trabalho, você pode correr atrás dos seus sonhos logo cedo e fechar a semana com a corda toda. As amizades também recebem excelentes energias e o pessoal estará ao seu lado para o que precisar. Depois do almoço, a Lua passa a infernizar seu astral e a sua energia pode diminuir em alguns momentos. Por outro lado, sua intuição cresce e ajuda a resolver muita coisa no trabalho, Peixes. Se puder trabalhar no seu canto, sem interagir com muita gente, melhor ainda! Se tem compromisso, um clima mais sossegado pode marcar o romance e a confiança será importante para manter a paz. A atração física e um certo mistério são a chave para despertar seu interesse na paquera.

Áries

A semana encerra com foco total na carreira. O trabalho rende mais pela manhã, quando o seu esforço tem boas chances de ser reconhecido. À tarde, a Lua se muda para Aquário e seu jeito sonhador e altruísta fica mais evidente. As relações pessoais contam com vibes positivas e você pode se destacar em uma sociedade ou parceria com alguém do seu círculo de amizades. A companhia dos amigos será bem–vinda nos momentos de diversão também. Tudo indica que você e o mozão devem se entender às mil maravilhas hoje. A conquista pode surpreender e alguém da turma pode assumir o papel de cupido, apresentando alguém interessante.



Touro

A semana está acabando, Touro, e você começa a sexta com otimismo e bom humor de sobra para cuidar de tudo o que aparecer pela frente. Tarefas feitas em equipe correm melhor pela manhã, especialmente se envolver viagem ou contato com pessoas de fora. À tarde, a Lua destaca seu lado ambicioso e garante que o seu foco vai se voltar para a carreira. Bom momento para fazer alguns ajustes na vida profissional e correr atrás do reconhecimento que merece. Com sua popularidade em alta, não vai ter dificuldade para ganhar a atenção daquele crush disputado. Você e o mozão podem conversar sobre o futuro da relação, que tem tudo para ficar mais sólida.

Gêmeos

A sexta começa animada, Gêmeos, e você vai esbanjar energia para fazer algumas mudanças que vinha adiando nos últimos tempos. O astral é perfeito para quem pensa em trocar de carreira, testar um visual mais radical ou mesmo conquistar um novo emprego. Siga seus instintos e abrace as transformações com entusiasmo! À tarde, a Lua desperta seu lado curioso, favorecendo os estudos e os trabalhos em equipe. Se pensa em cair na estrada ou visitar amigos e familiares, vai contar com as bênçãos dos astros. A paquera fica animada e traz algumas surpresas, inclusive nas redes sociais. Tem compromisso? O romance ganha bom humor e um ar mais descontraído.



Câncer

Pela manhã, explore sua habilidade para lidar com as pessoas, Câncer. Será mais fácil conseguir a participação dos outros logo cedo, por isso, adiante as tarefas que precisam de colaboração ou parceria. O astral muda à tarde e você pode aproveitar para encerrar assuntos pendentes antes de curtir o final de semana. A sua intuição se destaca e você pode descobrir um segredo até sem querer. Algumas mudanças inesperadas podem tumultuar seus planos, mas o resultado será positivo no final das contas. A atração física terá um papel importante na paquera. A paixão promete apimentar os momentos de intimidade e o mozão terá que se esforçar para acompanhar seu pique!



Leão

Sextou, Leão, mas os astros avisam que você terá que encarar o trabalho logo cedo sem ficar enrolando! Como a sua produtividade tem tudo para crescer, aproveite para priorizar as tarefas mais chatas, assim, dá para aproveitar melhor essas vibes positivas e dar aquela adiantada no serviço. À tarde, o astral muda e os relacionamentos ganham a proteção da Lua. Tudo o que fizer em parceria tem mais chance de sucesso, mas a vida social também sai ganhando à noite. O romance promete momentos maravilindos e há sinal de harmonia com o mozão. Um lance recente pode se firmar e, se ainda não tem alguém em vista, aproveite para sair e paquerar muito.



Virgem

Logo cedo, há chance de se dar bem ao fazer uma fezinha porque a sorte vai sorrir para você! No trabalho, você conta com diplomacia, carisma e criatividade para melhorar o relacionamento com clientes, colegas e com o público em geral. A Lua entra em Aquário à tarde e traz de volta seu jeito prático de lidar com as tarefas. Talvez você tenha que ralar dobrado, mas dá tempo de resolver qualquer pendência antes de encerrar a semana. Só não deixe a saúde de lado, tá? Se está sonhando em se dar bem na conquista, adiante os contatinhos e capriche nas mensagens. Você pode surpreender o par logo cedo, mas talvez a rotina entre em cena mais tarde.



Libra

Nesta sexta, assuntos familiares vão ocupar boa parte da sua atenção pela manhã. No trabalho, agir de maneira prática será a melhor pedida para acabar rapidinho com as tarefas que caírem no seu colo. Nada de ficar enrolando, Libra! Mas a melhor notícia do dia é a entrada da Lua em seu paraíso astral à tarde, quando tudo passa a fluir com mais facilidade. Aproveite para mostrar suas ideias e cuidar de tarefas que exigem criatividade. Que tal fazer uma fezinha? Os assuntos amorosos contam com as melhores vibes e seu charme estará irresistível! Você e o mozão podem se divertir mais tarde. Tudo indica que vai nadar de braçada na paquera: se joga sem medo!



Escorpião

Você começa o dia dando um show de comunicação e pode usar seu raciocínio rápido para cuidar de tudo o que precisa ser feito. Vai ser fácil trocar ideias com os colegas e lidar com o público em geral. Mas o astral muda à tarde e será preciso bom–senso e praticidade se quiser deixar tudo em ordem e dar andamento às tarefas de rotina. Os assuntos domésticos contam com vibes maravilhosas e você pode se entender com os parentes: aproveite para fazer as pazes com todo mundo antes das festas de final de ano. Você e o mozão podem curtir um programinha caseiro ou uma reunião em família. Tá na pista? Melhor adiantar os contatos e jogar seu charme logo cedo para se dar bem.



Sagitário

Aproveite a manhã para resolver qualquer assunto envolvendo dinheiro, identificar boas oportunidades de negócios e até para comprar alguma coisa que deseja há tempos para a sua casa. À tarde, o astral muda e as comunicações ganham destaque! Você estará mais falante do que o normal, o que ajuda a expandir seus contatos. Passeio ou programa de última hora pode ser muito divertido, assim como um encontro com amigos ou pessoas próximas. Se o seu coração está vago, pode comemorar, pois vão surgir novidades na paquera. No romance, um astral mais descontraído tem tudo para garantir momentos divertidos em um encontro romântico com o mozão.

Deixe seu Comentário

Leia Também