Incêndio na fábrica da Frutilla atingiu o pátio e área de vegetação

O incêndio, que atingiu a fábrica inativa da marca de refrigerantes Frutilla, ficou na região do pátio, onde ficam alocados materiais recicláveis e entulhos, atingindo ainda a área de vegetação, como pastagem e mata. O fogo começou por volta das 11h da manhã desta quinta-feira (20), às margens da BR-262, entre a saída para Sidrolândia e São Paulo.

O JD1 Notícias apurou, mais detalhadamente, que a área da fábrica possui cerca de 100 mil m². ‘Inativa’, com aparência de abandonada, o espaço vem sendo usado para alocação de materiais recicláveis.

Assim como da primeira vez que pegou fogo, as equipes do Corpo de Bombeiros não teriam como precisar onde as chamas começaram ou como teriam sido provocadas.

Por conta do incêndio, a fumaça preta que subia do local podia ser vista de longe. Mesmo estando densa, a fumaça não atrapalhou o trânsito na região. Apesar do susto, ninguém estaria na fábrica no momento em que as chamas começaram.

Várias equipes do Corpo de Bombeiros foram até o espaço, trabalhando para fazer o controle do fogo.

Veja vídeo encaminhado para a reportagem:

