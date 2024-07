Influencer e policial 'mais sexy do México', gravam vídeo pornô em metrô

Depois de gravar um vídeo pornográfico em um vagão do metrô da Cidade do México e viralizar nas redes sociais, a influenciadora Verônica Melendes Coronado, mais conhecida como Luna Bella, estampou os principais jornais do país na última semana.

Luna produz conteúdo para a plataforma OnlyFans e no vídeo feito no metrô, aparece tendo relações sexuais com dois homens: um com uniforme de policial e o outro com roupas casuais. Na segunda-feira (8), o Metrô da Cidade do México informou que as pessoas que acompanharam a cena pornográfica no vagão eram figurantes.

Após as imagens viralizarem, a Secretaria de Segurança Cidadã da Cidade do México identificou o policial como sendo, Jorge López Villegas, que nas horas vagas produz conteúdo para o OnlyFans, onde é conhecido como "Sr. Indomable" ("Senhor Indomável") e se diz o "policial mais sexy do México".

Conforme nota, ele foi suspenso de suas funções por conduta contrária ao código de conduta da secretaria. As regras estabelecem que o funcionário deve "abster-se de praticar quaisquer atos no exercício das suas funções que possam ser considerados faltas administrativas, sendo graves ou não".

"Na Secretaria de Segurança Cidadã condenamos qualquer uso indevido das instalações do Metrô, por isso trabalhamos em conjunto com as autoridades do referido sistema de transporte público para reforçar a segurança em todas as linhas e criar espaços seguros para os usuários"."O Metrô respeita a liberdade de expressão, mas condena veementemente a utilização das instalações estrutura para gerar popularidade (..). Da mesma forma, a vigilância e o patrulhamento nos vagões são reforçados, principalmente à noite, de forma a inibir qualquer anomalia".

Após ser suspenso, Jorge López foi até na frente da sede da Secretaria de Segurança Cidadã na quinta-feira (11) pedir desculpa por sua conduta, carregando um cartaz com a frase: "E do ser humano cometer erros e pedir perdão".

O policial e criador de conteúdo também explicou que acreditava ter autorização para fazer a gravação no vagão, e o uniforme usado na cena não identificava a instituição para qual instituição ele trabalha.

Segundo o canal de televisão Imagen Televisión, ele vai retomar o cargo como policial a partir do próximo domingo (14). "Todo o meu conteúdo que eu faço fora é feito por necessidade para me ajudar por um recurso extra, porque o que eu ganho na polícia não dá para manter toda a minha família", disse.

