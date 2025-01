Influenciador é proibido de comprar outra Ferrari após personalizar carro da marca

O influenciador Ruyter entrou para a lista de pessoas banidas de comprarem veículos da Ferrari nesta sexta-feira (24) por ter personalizado um veículo da fabricante, avaliado em R$ 4 milhões, em uma réplica do Relâmpago McQueen.

A Ferrari F8 Spider Tributo 2023 foi comprada por Ruyter, que resolveu dar uma “repaginada” no veículo e o transformou em uma réplica do Relâmpago McQueen, icônico personagem e protagonista de série de filmes animados Carros, da Disney.

Logo após a personalização, o influenciador recebeu um documento da Ferrari, que o informou que ele estava banido por violar as regras do contrato de compra com a transformação do carro.

“Por meio desta, notificamos formalmente que, devido às modificações realizadas em seu Ferrari F8 Spider Tributo 2023, adquirido em Beverly Hills, sua relação com a marca Ferrari foi encerrada. A Ferrari tem o compromisso de preservar a integridade, exclusividade e excelência de seus veículos, que são pilares fundamentais da nossa identidade”, disse a nota jurídica enviada ao influenciador brasileiro.

“Conforme estipulado em nosso contrato de compra e nos termos de uso associados à marca, são estritamente proibidas modificações que alterem o design ou o desempenho original de nossos veículos. Tais alterações comprometem a reputação e os valores que mantivemos por décadas, em alinhamento com nossa distinta clientela”, continuou o documento.

Além de não poder mais comprar veículos da Ferrari, Ruyter também não poderá mais participar de eventos exclusivos da marca. “Portanto, lamentamos informar que sua associação com a marca Ferrari está permanentemente revogada, incluindo o acesso a eventos exclusivos e quaisquer futuras aquisições de veículos novos diretamente conosco. Agradecemos sua compreensão e desejamos sucesso em seus futuros empreendimentos automotivos”, finaliza o documento.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também