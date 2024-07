Instituição recebe R$ 203,8 mil através do Troco Solidário na Capital

A entrega dos valores arrecadados por meio do projeto Troco Solidário, onde os clientes da rede Grupo Pereira doam seus trocos pata instituições de assistência social, ocorreu no último sábado (13)



A beneficiária da vez foi a Associação Crianças do Brasil (Associação Segunda Casa) que recebeu R$203.807,80 referente ao período de janeiro a abril de 2024.



Os valores arrecadados nos meses de maio e junho serão destinados às vítimas das enchentes no RS.



A quantia arrecadada foi composta por R$77.239,05 provenientes da venda de sacolinhas e R$126.568,75 advindos da doação de troco. Esses valores serão destinados ao acolhimento institucional de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos, abandono e violações de direitos, realizado pela Associação Segunda Casa em Campo Grande, uma instituição sem fins lucrativos.



A presidente da associação, Zaira Brito Gonçalves Lancine, expressou sua gratidão a todos os clientes e operadores de caixa que contribuíram para a arrecadação. "O valor arrecadado vai trazer mais conforto para as 35 crianças e adolescentes que atualmente atendemos em tempo integral. Graças a vocês, vamos conseguir dar uma vida mais digna a quem, mesmo com a pouca idade, já sofreu tanto", afirmou a presidente.



A Associação Sul-Mato-Grossense de Amparo à Criança e ao Adolescente (ASSOMAT), receberá os valores arrecadados de julho a dezembro.





Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também