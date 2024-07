Iza expõe traição de Yuri Lima e ele pode não acompanhar o parto da filha do casal

Grávida de seis meses, Iza usou as redes sociais na noite dessa quarta-feira (10), para se pronunciar sobre o fim da relação com o jogador Yuri Lima.

A cantora tomou a decisão de comunicar aos fãs, depois de descobrir uma traição, ao receber conversas extraconjugais do namorado com a produtora de conteúdo adulto, Kevelin Gomes.

Iza está grávida de uma menina, que se chamará Nala. Ela é a primeira filha do casal e deve nascer em outubro desse ano.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, Yuri pode ser proibido de assistir ao parto da filha. Pois de acordo com a advogada de família, Barbara Heliodora, pela lei, Iza pode proibir a presença do pai durante o nascimento da criança.

“Ela pode escolher quem vai acompanhá-la no parto, e isso consequentemente acaba dando a ela o direito de excluir. A lei garante a escolha do parturiente ou acompanhante. É uma lei que beneficia a gestante, então ela é quem vai escolher. Então, ela pode escolher a mãe dela, por exemplo, e não permitir o ingresso dele no parto”, explicou.

Questionada se Yuri poderia se negar a aceitar a proibição, caso a artista decida por essa possibilidade, a especialista esclarece que, em tese, sim, porém com ressalvas.

Heliodora alegou que o volante do Mirassol teria o direito de tomar medidas legais, embora a Justiça priorize o bem-estar da mãe. Além disso, Yuri pode ter que indenizar a cantora por toda exposição do episódio de infidelidade, caso ela resolva processá-lo.

A advogada concluiu a conversa lembrando que a infidelidade, em si, não é passível de ônus. “Não que seja automático, traição não gera [indenização], mas a situação deles provocou uma exposição que pode vir a ser reparada com um dano moral. Então, friamente, se a gente for olhar como a traição não é uma questão indenizável, ainda que reprovado socialmente, não teria que indenizar”, encerrou.

