JD1TV: Árvore cai sobre "Bar das Primas" e cliente é resgatado pelado

Um vídeo inusitado movimentou as redes sociais nessa quarta-feira (30), quando uma árvore de grande porte acabpu desabando no famoso "Bar das Primas", um tradicional ponto de entretenimento adulto e massagens em Tabatinga, no interior do Amazonas.

A árvore despencou sobre o imóvel e parte da estrutura veio abaixo, inclusive no momento em que uma profissional estava em pleno atendimento com um cliente.

Por sorte, os dois escaparam ilesos de um desfecho mais trágico. O cliente, porém, teve que enfrentar um desafio extra: ser retirado dos escombros completamente nu. Sim, peladão. A cena foi registrada em vídeo:

Your browser does not support HTML5 video.

Apesar do susto, os dois sofreram apenas arranhões leves e foram atendidos no local com a ajuda de moradores.

As autoridades ainda não sabem quando, ou se, o "Bar das Primas" poderá reabrir. Mas já tem frequentador com o coração na mão e comentando nas redes: "E agora, onde vou relaxar?".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também