JD1TV: Criança se esconde em máquina de pelúcia e fica presa, em Ivinhema

Uma brincadeira de esconde-esconde deu errado em Ivinhema, interior de Mato Grosso do Sul. Isso porque Nicollas Matheus, de apenas 3 anos, se empolgou com a brincadeira e acabou preso dentro de uma máquina de ursos de pelúcia. O caso ocorreu na noite do último sábado (7).

Nicollas ficou preso dentro da máquina após se esconder enquanto brincava com os amiguinhos. No fim, a brincadeira acabou e ele precisou de ajudar do pai para sair do equipamento.

Segundo informações, toda a ação durou alguns minutos e foi registrada por câmeras de segurança.

Além do susto momentâneo, a situação rendeu boas risadas para a família. Veja:

