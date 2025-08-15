JD1TV: Desgovernada, caminhonete atinge 10 carros estacionados em 'voo'

Na tarde desta quinta-feira (14), uma caminhonete capotou e colidiu contra dez veículos estacionados na Rua Paulo de Avelar, Zona Norte de São Paulo, deixando dois homens feridos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o motorista da caminhonete, um homem de 50 anos, perdeu o controle do veículo que desceu desgovernado e atingiu um carro dirigido por um homem de 29 anos, o que ocasionou uma sequência de colisões contra outros automóveis e o portão de uma empresa próxima.

O motorista da caminhonete ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhado ao Hospital São Camilo. A outra vítima, condutor do carro atingido, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Conjunto Hospitalar do Mandaqui.

O motorista da caminhonete passou pelo teste do bafômetro, que indicou resultado negativo para álcool (0,00 mg/L). Além disso, a documentação do veículo e do condutor estava regular. A via permaneceu interditada do momento do acidente às 12h até aproximadamente 20h30.

O caso foi registrado no 13º Distrito Policial (Casa Verde) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, e segue sob investigação.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do impacto, mostrando o efeito em cadeia das batidas.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também