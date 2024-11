JD1TV: Dois T-27 Tucano da FAB se chocam durante treinamento e piloto se ejeta

Duas aeronaves T-27 Tucano da Força Aérea Brasileira (FAB) se chocaram durante voo de treino nesta sexta-feira (1º), na Academia da Força Aérea (AFA) localizada em Pirassununga, no interior de São Paulo.

Devido ao acidente, o piloto de um dos T-27 precisou se ejetar durante o acidente, sendo resgatado por uma equipe de salvamento da FAB. O piloto da outra aeronave envolvida conseguiu pousar o avião.

“Uma aeronave pousou em segurança, enquanto a outra foi direcionada para região desabitada. O piloto realizou os procedimentos de ejeção da aeronave com sucesso, sendo, em seguida, resgatado por equipe de salvamento da FAB”, disse nota da instituição.

Segundo informações iniciais, que circulam em grupos de entusiastas da aviação, as duas aeronaves ficaram extremamente avariadas devido ao acidente.

A FAB informou que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) investigará o acidente “a fim de identificar os possíveis fatores contribuintes para evitar que novas ocorrências semelhantes ocorram”.

Confira vídeo do acidente:

Your browser does not support HTML5 video.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também