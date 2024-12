JD1TV: Edifício Gibran é inaugurado em Campo Grande

A Construtora Saraiva de Rezende celebrou, nesta terça-feira (17), a entrega do Edifício Gibran, localizado na Rua Alberto Neder, nº 424, em Campo Grande. Este é o segundo empreendimento da empresa na Capital.

O evento marcou mais um capítulo da história da empresa, que busca fortalecer suas raízes no Estado.

Fundada em 1997, em Cascavel, no Paraná, pela família Saraiva de Rezende, a construtora tem raízes no Mato Grosso do Sul, por isso tem intensificado a sua presença na região nos últimos anos. “Meu pai nasceu em Três Lagoas, temos fazendas em Coxim há 36 anos. Estamos em casa aqui no Mato Grosso do Sul, um Estado muito bom para investir”, afirmou Jadir Saraiva de Rezende, diretor fundador da construtora.

O Edifício Gibran foi projetado com infraestrutura completa e design contemporâneo. Entre os diferenciais destacados estão as áreas de lazer, que incluem cinema, academia, salão de jogos, quadra de beach tennis, salão de festas, espaço gourmet e espaço grill.

“Esse é o segredo da Saraiva de Rezende: sempre estar acima das expectativas. O Gibran é um empreendimento pensado para oferecer conforto e qualidade de vida aos moradores”, ressaltou Dijan de Barros, diretor regional da Saraiva de Rezende.

Antes do Edifício Gibran, a construtora inaugurou o Edifício Eduardo Santos Pereira. E os planos não param por aí. Segundo Jadir, um novo empreendimento já está em fase de planejamento e será localizado na Rua Antônio Maria Coelho, em frente ao Parque das Nações Indígenas.

Design contemporâneo

Responsável pela concepção do design do Edifício Gibran, a arquiteta Lica Giordano destacou o cuidado em criar espaços que unissem elegância, aconchego e atemporalidade. “Minhas inspirações foram contemporâneas, mas com detalhes que garantem que o apartamento continue atual e bonito por muitos anos, sem necessidade de reformas”, explicou.

Lica revelou que o projeto teve início em 2020, durante a pandemia de Covid-19, e enfrentou desafios logísticos e emocionais devido às reuniões online e à insegurança do período. “Apesar disso, tivemos total liberdade criativa por parte da construtora e conseguimos realizar algo que reflete o melhor do que imaginamos. Usamos materiais como mármore e porcelanato em tons claros, sempre buscando a harmonia”, concluiu a arquiteta.

Entrega pontual

Um dos pontos de destaque do evento foi a entrega do empreendimento no prazo estipulado, algo que a construtora considera fundamental. “Cada prédio que entregamos é como se fosse um filho que nasce. A satisfação é imensa, especialmente por conseguirmos cumprir os prazos”, disse Jadir.

Para quem ainda deseja adquirir um apartamento no Edifício Gibran, há poucas unidades disponíveis. “Venha conhecer o prédio pronto, entregue e equipado. Tenho certeza de que você vai se surpreender”, convidou Dijan de Barros.

