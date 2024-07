JD1TV: Em Brasília, Riedel diz que o país vive momento de "juros altos"

Durante o lançamento pelo Governo Federal do Plano Safra 2024/2025 em Brasília na quarta-feira (3), o governador Eduardo Riedel, convidado por causa da vocação sul-mato-grossense, destacou o panorama de agroindustrialização no Estado.

"O Plano Safra anunciado hoje é importante para o Mato Grosso do Sul, que tem a base no agro e uma comunidade extremamente vigorosa, que ajuda muito no desenvolvimento estadual. Esse plano é um dos instrumentos que fazem com que continuemos nessa trajetória de crescimento", explica o governador Eduardo Riedel, que elogia a amplitude do plano.

De acordo com o governador, os R$ 476 bilhões anunciados em crédito que atende os pequenos produtores, indígenas e quilombolas, médio e grandes produtores, mas uma estruturação deve ser pensada. “Estamos com uma taxa de juros alta para ao Brasil, para a realidade do setor agropecuário, mas esse é um volume de recurso expressivo, veio em diferentes formas, diferentes faixas de renda com limites muito bem definidos, mas a gente tem que ter uma estruturação ao longo do tempo dessa taxa de juros, para ficar mais competitiva, mas é um plano robusto”.

Riedel falou que aproveitou a viagem a Brasília para conversar com Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Carlos Fávaro (Agricultura), discutindo ações do Governo Estadual e Federal.

"Vivemos um momento de juros altos, e nesse sentido fica difícil para o Governo Federal apresentar uma redução mais expressiva de juros. Esse é um limitador. Mas sem dúvida atende a uma necessidade, até pela quebra de safra que tivemos no Estado, com a compressão de preços que estamos vivendo. É muito importante esse recurso chegar ao produtor rural", frisa Riedel.

Mato Grosso do Sul somou pouco mais de R$ 32 bilhões de recursos obtidos até maio deste ano, a partir do Plano Safra 2023/2024. Foram 48,64 mil contratos firmados, sendo 42,5 mil deles firmados com os produtores de médio e grande porte e outros 8,35 mil contratos foram de crédito para agricultura familiar, do Pronaf. Atualmente, 71 mil famílias estão inseridas na agricultura familiar em MS.

O Plano Safra 2024/2025 para o financiamento da agricultura e da pecuária empresarial no país soma recursos totais de R$ 400,59 bilhões, com mais R$ 76 bilhões do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025 destinados ao crédito rural no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

