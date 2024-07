JD1TV: Há 25 anos, grupo confecciona enxovais para famílias carentes

Há 25 anos, Cleodete Vernochi, fundou a Oficina Talento nas dependências da Capela Bom Jesus, na rua Camilo Meres, 325, Lar do Trabalhador, em Campo Grande. O projeto consiste em produzir enxovais para recém-nascidos de famílias carentes.

Por ano, o projeto atende 30 bebês com enxoval completo. Para conseguir a doação, os interessados devem preencher uma ficha, com os dados pessoais, em até 30 dias de antecedência do recebimento. A ficha está disponível na Capela Bom Jesus todas as quintas-feiras, no período da tarde.

E quem quiser se juntar ao projeto, não precisa ter experiência com costura. Pois lá, cada uma ensina a outra no que tem domínio.



