JD1TV: 'MS pela Vida' conserta mais de 200 eletrodomésticos de vítimas das enchentes no RS

Diante da tragédia natural no Rio Grande do Sul, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS) lançou a campanha “MS pela Vida”, que visa ajudar as vítimas das enchentes. E consiste em doações de kits de limpeza, produção de rodos para puxar a lama, e conserto de eletrodomésticos.

Para o terceiro trabalho, foram instaladas duas unidades móveis, uma com foco em vestuários, localizada em Porto Alegre, e a outra para conserto de eletrodomésticos, que está na cidade de Canoas.

Os moradores podem estar levando os itens que foram danificados, como máquina de lavar e micro-ondas. Ao todo, são 1800 eletrodomésticos na fila de espera e mais de 200 já foram consertados. Por isso, a equipe da FIEMS ficará mais tempo no RS.

